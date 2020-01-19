戒菸很難嗎？出現戒斷症狀，代表身體正在變好

文：陳姵君藥師（問8醫療團隊）

先問你一個問題，如果你看到有個人一直穿著一雙過小的鞋子，然後天天喊腳痛，他每一個小時就會去脫掉那雙超緊的鞋，看起來終於很舒服的樣子，然後又把它穿回來了，然後又很痛苦了，你會給他什麼建議？

一開始不要穿那個小鞋不就好了？

一開始不要抽菸不就好了？

其實你一直都知道，抽菸傷身體，那還一直抽，是不在乎你自己？還是不在乎有人關心你？那我們為何要幫你？如果你覺得那不是個問題，那麼即使是神，也無法幫你。

如果你真的想脫離尼古丁的控制，那我們現在來聊聊，沒錯，說的是脫離控制。

抽菸的人說：「抽菸會讓我放鬆。」事實是，尼古丁經由抽菸的動作，在肺被吸收，經由心臟輸送，8秒就會到達大腦，啟動一連串的獎勵路徑，讓人有愉悅的假象。

尼古丁在血液中經過2個小時就只剩下一半，所以每1個小時，血液中的量就不夠了，你的大腦仍然想要那種愉悅的感覺，所以開始感到焦慮、心煩、易怒，偏要再去抽上一根菸才行。這不是控制，什麼是控制？

最新的研究發現，抽一根菸就可以讓人上癮，渴求那種愉悅的感覺。然後慢慢從數天一根，到一天抽好幾根，都沒辦法解除菸癮，只會越抽越多、越抽越多。因為你的大腦，產生了很多可以接收尼古丁的功能，這個時候，你就是完全被控制了。

我不清楚你抽菸的動機是什麼？覺得帥嗎？同學請的、客人請的、老闆要我抽菸、我的工作需要抽菸、交際應酬、還是前男友抽菸藉著菸來想他？你怎麼不說，是因為你染上了菸癮，所以無法脫離它的控制？

你是否會擔心戒菸會有戒斷症狀？聽說戒菸會頭痛、會變胖、會覺得很累、會咳嗽地很厲害。

然而戒菸變胖是因為習慣把東西放到嘴裡，現在沒了菸，只好吃零食。頭痛只是暫時的，是因為大腦血管習慣有尼古丁的刺激而產生的反應。而咳嗽是長期以來慢性發炎又一直被菸薰而無法反應的肺，終於有一點點呼吸的空間，可以把髒東西排出來。

所謂的尼古丁戒斷症狀，都會在一個月內慢慢的消失，而你有的，只是害怕少了菸的陪伴。

抽菸會導致很多疾病，陽痿、中風、心衰竭、慢性阻塞性肺病，這些會死得很不舒服我就不說了。相信你都知道，菸盒上都有寫，你也從不在意。假設每天花150元買菸，一年5萬4750元的花費，剛好夠參加一趟舒適日本旅遊團這個你也知道，不需要再一直重複。

你只是忘記如果沒有被尼古丁控制的自由感，不用每一個小時就需要去抽一根菸。

如果沒抽菸，你的身上、車上、家裡，就不會有三手菸沈澱難聞的味道。如果沒抽菸，你的皮膚會變好，牙齒不再有焦油卡住，黃黃黑黑的很難看。如果沒抽菸，你會發現這世界上的東西怎麼變得這麼好吃，不用再加一堆調味料。

別怕，我知道你會不舒服，但其實最不舒服的，是被尼古丁控制。它是帶著毒的甜美果實，一步步的侵蝕著你的身體。

每個禮拜你回來找我的時候，我會陪你聊聊你的身體狀況，也會幫你調整你使用的藥品。我可以陪著你八個星期，甚至是再八個星期。我會陪著你走過痛苦的第一週，或許第五天你就很痛苦，可以把你感受到的不舒服記錄下來，帶回來我們一起回顧。更重要的是把你感覺到的舒服也記錄下來，我們可以期待，接下來，只會越來越舒服。

以前你是自己靠著意志力戒菸，會失敗很正常，現在你有我，還有藥物。我們可以選擇尼古丁替代療法，尼古丁口香糖或是尼古丁貼片，讓你先解除吸菸的動作。首先肺部一定會舒服一點了，味道也會清新很多，接下來我們再逐步減少尼古丁的量，直到你習慣沒有它的存在為止。

要吃藥也可以，戒必適可以模擬尼古丁到大腦的路徑，先把尼古丁原本的位置佔走了；即使再吸菸，也不再會有以前那種一吸菸就覺得放鬆的感覺。如果您擔心戒菸會變胖，我們剛好有一個可能可以順便減肥的戒菸藥物，慮舒妥，在使用藥物的期間，您會剛好不想抽菸，也不太想吃飯。

當然我也還有很多非藥物的方法提供給你，譬如開始去運動，運動時候產生的愉悅感，會超越吸菸給你的。對身體的好處也是，還可以認識不同的新朋友。

怎麼樣？要不要讓我陪你這一段路，從尼古丁手中，拿回你的自主權？

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航