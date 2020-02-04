【大人學】給年輕創業者的建議：避免對未知的恐懼，你可以準備好的五件事

文：張國洋

我自己算是個小小的經營者，也難免在各類聚會時，會有人跟我聊到創業這個主題。

不過，我發現，一些認識很久的人常常會跟我說：「等我30歲／40歲／50歲時，我就要離開公司出來創業！」或者是「待我把這份工作的某技能變強了／準備好／有錢了，那我就一定出來創業！」

但這類宣告，似乎就像每年許下的新年希望一樣，大家年復一年都講同樣的事，但卻從來沒有實踐過，也很少人最終有踏出創業的那一步。最主要的原因，其實是大家對於「改變」總是充滿了未知的恐懼，所以總會覺得自己還沒準備好。

但老實說，我認為創業的準備恐怕永遠都沒有結束的一天。像我、Bryan跟幾個股東出來創業，至今差不多快14個年頭了，但每一年我還是覺得有許多新事物仍在學。甚至覺得自己大概再給我10年，也很難說完全準備好。

當然，我也不是那種隨意鼓勵大家出來創業的人，但我總覺得，如果你真是有心要做出一番事業，你反正也不可能等完全準備好後才開展，不如把握核心比較重要。什麼是核心呢？我認為是底下的五點。如果你能先把這五件事想透徹了，未來存活機率就能有效提高。

一、不要只是為了「想創業而創業」

創業不是一種生活模式、不是人生目標，創業只是「把事情做出來」的一種手段。你絕不能說，我不知道自己要做什麼、要賣什麼、也不知道我有什麼技能，只是覺得年紀到了或是很羨慕周圍一些在經營事業的朋友，然後就覺得自己也該創業。

換言之，若沒有想要達成什麼目標、沒有想解決什麼問題、或沒有想改變某些商業上你認為不夠好的地方之前，千萬不要把創業當作目標。

我們當年，其實是先想要提供我們專案管理的技能，成為企業顧問，但繞了一圈發現，台灣當時除了考PMP的補習班以外，沒有單位對於專案管理實務的軟體工具有興趣。最後不得已，只好自己經營。這是我們創業之處的起點。

換言之，創業從來不是我們的目標，而是達成目標的手段。但事後回顧，這部分卻很重要。因為你目的明確，當碰到阻礙時才知道要修正什麼，也才知道每日經營的決策重點在哪裡。

若一開始沒有這樣的價值核心，就很可能淪為找風口與趕流行。當然，我也不會說這樣完全不行，也確實很多人是這樣而賺到錢。可是你要注意的是，如果你真找到風口並賺了錢當然沒問題，但鮮少人能一帆風順。若你碰到挫折時卻沒有目標願景，你就很容易會放棄，也很容易去追逐另一個風口。最後滾石不生苔，反而會因為自己太容易動搖而難有積累。

此外，也不要因為不滿就創業。有些人是抱持著「老闆太爛了，我隨便出來開一個新的，也能做得比他更好！」的想法憤而離職。這個跟「為了創業而創業」的狀況都差不多，都是錯誤的創業動機。

二、創業前得先有商業模式

創業前得先有商業模式，此模式你已小型試驗有效，而且心中已有成形之輪廓。

講到商業模式，沒經驗的人，往往腦海中會跳出一個很fancy的商業模式。比方說，他想先做一個平台，先免費提供什麼，等人群聚了，再賣別人服務；或者以平台的形式去仲介買方跟賣方；或者是我幫政府做一些什麼事情，然後拿補助等等。

你問任何一個年輕的創業者，他們都能講出一個複雜又精巧的商業模式。但是我一向給新手創業者的建議就是：創業模式最好別太複雜。甚至最好簡單到「純粹只是買賣」──你手上有個什麼樣的商品，能創造一個什麼樣的服務，而且你「真的可以成交」，可以把這東西賣給一個明確的族群。

換言之，你必須創業之前就小規模嘗試，真的可以賣出一、兩筆交易，確定你的商品或服務是可行的、是有人需要的、是能讓你在創業初期就立刻帶來營收。

你或許有聽過精實創業（Lean Startup）以及最小可行性產品（Minimum Viable Product, MVP）的概念。這些字聽起來好像很複雜，但背後的共同之處，都是強調當我們面對一個難以預測的未來時，應該逐步地、漸進地找出市場需求。當你在經驗不足的狀況下，若要有效的調整與測試，最好是讓商業模式簡單化，立刻可以執行和驗收，才能確保是不是走在一個正確的方向。

如果是一個很複雜的模式，你很可能得先花許多錢和時間，才能收集到市場的聲音。但高度不確定性對於時間與錢的耗損很大。若花很多時間與錢最後卻失敗了，努力半天才發現一無所獲，這是很可惜的。

另外還有個建議我也很常給：可以的話，不要跟政府拿錢。

一方面拿了錢，有很多相對應的文件要做，這會減少你研發產品或是服務的時間，而且這些文件對你將來也毫無用途。另一方面，當你拿了政府的錢，很容易會聽不到市場「真正的聲音」。

因為補助讓你一直有收入，有種公司勉強能存活的假象。可是啊，就是這樣的思維讓很多人就卡住了。一直得仰賴政府補助來補血，而無法真正完整的從市場上取得營收。最後，公司的經營變成殭屍企業，死也死不掉，活卻又活不大。這反而浪費你人生寶貴的時間。

三、創業前要盡量備齊工匠、總管、行腳商人

在創業前，要盡量備齊：工匠、總管、行腳商人的角色，千萬不要創業後才來思考找人這件事。最好在你上班時，就有系統地去物色將來合宜的夥伴。

你雖然不可能事前找齊所有人，但最少你需要3個角色：

「能夠把產品服務做好」的工匠

「能去協調經營管理」的總管

還要有一個「能夠去面對市場」的行腳商人

畢竟一間公司存續的核心需求不外乎就是產品、市場、還有管理。

而大部分的創業者，在一開始時通常只具備一項專長。比方說，你可能是一個擅長設計產品的工程師，可是很可能不善於應對市場端。所以，你最少要找一位能夠互補，協助公司去執行這類事情的人。

不過初期而言，工匠與行腳商人又比總管重要。畢竟這兩個會立刻決定經營上能不能滿足市場需求。可是隨著事業起飛，團隊人數一定會越來越多，隨著人數增加，就要有負責整合團隊、提供管理規劃的人，這時候總管這樣的角色還是不可或缺的。

另外我要提醒的是，不要想說你要自己一個人來扛下所有的責任。尤其到了後期，團隊大了，各種事情都會越來越專業，若還是你一個人要兼顧所有事情，必然就無法規模化。所以提早思考怎麼分工與專業化，這是很重要的一個重點。

四、培養經營管理的數字觀念

創業要能成功，經營者自己必須要懂成本、毛利、損益平衡的概念。如果更理想，你更該把整個財務報表的經營概念都搞懂。雖然你不需要自己做財報，可是財報其實就是公司經營的健康檢查報告。具備數字能力，也就讓你能更通透的了解自己的經營狀況。

有些做小生意的朋友，常會碰到這類情況：每天營收多，手上許多現金，以為自己賺了很多錢，結果一段時間之後才發現，碰到狀況時，卻無法拿出相對應的現金，居然面臨倒閉危機。

所以你必須有意識的把所有經營的內容都轉成量化的指標。如此你才會知道，這段時間到底營運是往上走，還是往下降？決策有所依據，而不是單只靠想像跟猜測來做。

所以創業前，至少買一本財務報表的書，好好K完吧。

五、要有自己的觀點，而非人云亦云

當你開始創業後，你會發現市場上充滿各式各樣的「建議」，而且每個聽起來好像都有道理。這時候，你若沒有擁有自己的觀點，很容易就被這些「建議」搞得你方向全亂。更慘的是，這類建議往往還相互矛盾，讓你完全無所適從。

我就舉個例子吧！前幾年，如果要在網路上面曝光，想增加聲量，你會發現有人叫你寫部落格；但同時你會發現也有人說部落格落伍了，他們說Facebook的粉絲頁才是唯一的關鍵。

你若心中毫無定見，不知道自己的優勢與劣勢，就會在這裡迷失了。聽人家說要建立粉絲頁，就乖乖的去建，建了也不知道要幹嘛，於是貼一些無聊的笑話或者心理測驗，甚至去買粉絲。最後粉絲人數雖然增加了，但到底對企業經營有沒有幫助卻完全不知道。前幾年每個商家都有一個粉絲頁，但大部分根本都不知道自己是為何要做這樣的事情。

如果你的資源多、時間多，跟著大家走那當然無妨。可是創業初期必然是你處在資源最有限的狀況，也因此，你得要腦袋清楚地去分配資源。如果你是個文字能力強的人，就算很多人跟你說沒人看部落格了，可是搞不好你透過文字，卻能夠打動到最多合適你的客戶。這時候你繼續寫文字，也比你跟風拍直播來得更好。

換句話說，聽專家建議前，你得自己先理解你的優勢劣勢，最後才能選擇出合適的方法與工具。這不管是產品面、行銷面或者策略面，都需要讓自己跟著專屬於你的優勢來建構。才不會一下做這個，一下做那個，或者白費心力在你根本沒有優勢的事上。

不過，我也要提醒一下，有自己的觀點非常好，但是不表示你就要頑固到底，如果市場的證明你的觀點是錯的，比方說開了一個部落格，結果都沒人來看，這就表示你可能要在方向上做些調整。能不能調整風格、方向、文風，然後慢慢找出到底你要打動的族群他們想看什麼？給他們對的內容，若流量與轉換能反映在數據上，那才表示你的觀點是正確的。

換句話說，你若根據你自己的優勢而做出假設，就該因應這個假設去執行後續一系列的策略。結果好，那就持續執行下去；如果結果不好，那就要嘗試多方調整、軸轉，直到你能真正找到市場喜好。

以上5點，是我認為大家在出來創業之前，應該要花心力想過的問題。如果這些有，那你在後續的創業，一定會相對順利許多的。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航