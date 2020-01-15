【插畫】影視最受歡迎動物獎，從缺（絕種）

工作日誌 daily-logbook

你喜歡動物對吧？除了貓貓狗狗之外，獅子老虎，企鵝大象袋鼠無尾熊也都好可愛。在電視廣告或者電影中魅力十足的動物們從來不會缺席。

那麼舉辦一場「影視最受歡迎動物獎」如何？很遺憾，頒獎現場的出席率可能要讓你失望了。因為十種最受歡迎的影視題材動物裡面，可能有九種正瀕臨絕種與滅亡的危機。

「Lion's Share基金」就是為動物們的保育提出來一套有創意的作法。

它的主旨，就是鼓勵各大品牌與組織只要有使用動物作為素材拍攝作品時，將一定比例的媒體支出提撥用作保育動物的基金。在聯合國開發計畫的分配之下，這筆基金將被分配到世界各地，進行各種免於物種被滅絕的計畫。

氣候變遷不斷發生、動物的棲地也一直減少，現在正是時候該為動物們做點什麼的時候，否則那個動物明星頒獎典禮，可能就要變成哀悼大會了。

本文經工作日誌 daily-logbook授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航