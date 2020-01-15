國台辦回應蔡英文：九二共識不可撼動，而且「台灣的前途由全體中國人民決定」

國台辦今（15）日舉行台灣大選後首場例行記者會，針對蔡英文勝選後，向對岸拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言，國台辦發言人馬曉光強調，兩岸關係必須堅持「九二共識」，且說「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。而當記者提問分析指出，台灣年輕世代不贊同「九二共識」，馬曉光說，「對於台灣青年人，我們絕不會放棄」。

回應蔡英文8字箴言，國台辦強調九二共識不可撼動

（中央社）蔡英文總統勝選後，向對岸拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言，中國國台辦發言人馬曉光今天提出4點回應稱，兩岸關係必須堅持「九二共識」，「撼山易，撼『九二共識』難」。

國台辦今（15）日舉行台灣大選後的首場例行記者會，馬曉光在會中答覆媒體提問時，作以上表示。

針對蔡總統11日勝選後向對岸當局呼籲，「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，馬曉光強調，民進黨從2016年執政以來便不承認「九二共識」，這是導致兩岸關係惡化、協商對話中斷、台海形勢更趨複雜嚴峻的根本原因。

他並提出4點回應：

堅持「體現一個中國原則的『九二共識』，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎」，「撼山易，撼『九二共識』難」。 「台獨分裂勢力」是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決遏制。 台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。 台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，「台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

11日，蔡總統在選舉結果出爐後召開國際記者會呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這8個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

她說，和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途要由2300萬人決定；對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展。

選舉結果顯示年輕人不贊同「九二共識」？國台辦：不會放棄台灣年輕人

外界分析總統大選顯示台灣年輕世代不贊同「九二共識」。中國國台辦發言人馬曉光今天稱，絕不放棄台灣青年，將續推對台政策，「綿綿用力、久久為功」，令兩岸年輕人越走越近，越走越親。

有媒體提問，本次大選「芒果乾」（亡國感）效應延伸，30歲以下的民眾投票率大增，外界分析指年輕世代不贊同國民黨的兩岸路線及「九二共識」，並指台灣年輕人離中國大陸「越來越遠」，而陸方對台灣青年的政策是否會有所改變？

馬曉光對此重申，「九二共識」是兩岸和平發展的共同政治基礎，「我們都是中國人，大陸和台灣不是國與國的關係」，「兩岸關係發展若不在『九二共識』基礎上，會出很大問題」。

他說，自2016年起，陸方本著「兩岸一家親」的理念，持續推出一系列政策，為特別是年輕人的台灣人提供同等待遇，享受大陸發展機遇。

馬曉光說，近年赴陸就學、就業和創業的台灣青年越來越多，證明政策有效；否則，為什麼民進黨當局對「31條措施」和「26條措施」怕得要死、恨得要命？

他強調，青年是中華民族的未來，兩岸青年應該多交流、溝通。「對於台灣青年人，我們絕不會放棄」，將持續不斷推出政策措施、不斷交流，增進兩岸青年相互了解、對兩岸關係的正確體悟，及增進對大陸更客觀、正確的認識。

馬曉光說，相信「綿綿用力、久久為功」，兩岸同胞包括年輕人會越走越近，越走越親。

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核稿編輯：羊正鈺