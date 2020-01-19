「漢他病毒」潛伏期約兩周，防治重點在於攜帶病毒的老鼠

文：白映俞醫師

關於漢他病毒，以下是幾件你該知道的事情。

漢他病毒是個人畜共通的病毒性疾病，由齧齒類動物傳播病毒給人類。台灣至少有8種鼠類是漢他病毒的自然宿主，其中錢鼠、溝鼠是高風險傳播鼠媒。

人類感染途徑，主要是從呼吸道吸進帶有漢他病毒的鼠類分泌物飛沫。另外，被帶病毒的齧齒類動物咬到，或接觸遭病毒汙染的東西，也可能受到傳染。

人類感染漢他病毒後，會影響血管內皮細胞，引發出血或低血壓休克。潛伏期約兩周，臨床症狀會被區分為「漢他病毒出血熱」與「漢他病毒肺症候群」兩類型：

漢他病毒出血熱：病人會表現發燒、全身痛、有出血點，並有不同程度的出血、低血壓、休克與腎功能異常等問題。病例主要發生於中國。

漢他病毒肺症候群：病人會表現發燒、頭昏、肌肉痛、噁心，並有低血壓、休克、呼吸窘迫、肺水腫等問題。病例主要發生於美洲大陸。

Photo Credit：照護線上

防治漢他病毒，就是要防治攜帶病毒的老鼠。一旦發現有老鼠蹤跡，其半徑200公尺的範圍內都要滅鼠、消毒。

各種公共場合都要加強環境清潔，像是夜市、市場、食品工廠都得特別注意。商家的食物與飲水要存放於封閉容器內，盡量不要把垃圾置放到隔夜，無法馬上丟棄的垃圾，都須放在加蓋的垃圾桶內。同時注意門窗和牆壁是否有縫隙，別讓老鼠進入屋內。

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