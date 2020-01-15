【圖輯】除了藍營青年要「清黨反紅統」，國民黨敗選後第一次中常會外面6群人是誰？

今（15）日是2020大選國民黨敗選後首次中常會，焦點全放在黨主席吳敦義將率黨內幹部「總辭」，以及中常委的改選問題，這幾天包括黨內青年世代要求世代改革、重新建立兩岸論述，中常委接二連三請辭，今天中常會還未開始，場外就非常熱鬧，從青年代表到中南部縣市議員，從軍系代表到挺吳敦義的支持者等，各方團體互相叫囂，一度甚至在黨部內爆發激烈推擠衝突。

雖然許多人認為吳敦義應該下台辭職，為敗選負責，不過今天仍有挺吳支持者拉起「感謝吳主席」、「主席辛苦了，吳主席帶領黨有功無過，我們送別不慰留」大字報，並為吳敦義抱不平，認為選輸並非吳一個人的責任，吳敦義過去幾年來為了國民黨忍辱負重，而現在這些青壯派，平常也沒什麼貢獻，為國民黨輔選也未盡心盡力，選輸了就要出來清算自己的政黨，是「以改革之名、行鬥爭之實」。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

而「反吳派」和反對台獨的藍天行動聯盟聽到這裡，則不滿怒嗆「吳主席總是在搞別人」，並高舉「吳敦義下台」的標語，直批「國民黨就是被你們這群拍馬屁的人給搞垮的！」雙方隔著警察和圍欄互相叫囂。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

現場也有部分軍人代表，包括曾為「八百壯士」一員的羅睿達就表示，現在不是談團結的時候，要痛定思痛去思考和檢討敗選原因，並指韓國瑜一路走來，民調三個掉下來的時間點分別是郭台銘以國民黨榮譽黨員宣布參選、韓國瑜的自己提出的5點聲明以及萬年中常委把持中央黨部機器，因此他們要提出訴求要求黨中央改革。

另外軍系也希望，在蔡政府執政時，軍系立委一定要在國會當中有位置，支持不分區名單中排名第四的退休將領吳斯懷進國會。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

而備受質疑的吳斯懷則在昨天的《自由亞洲電台》的專訪中提出，希望多元的聲音要更理性，而不是把責任都由吳敦義一人扛起，或是將責任轉移到他身上。他絕對贊成檢討九二共識，九二共識要有更深化解釋，但絕對不是拋棄，「難道要搞台獨嗎？」，並直言現在國民黨的弱點就是明知道論點對台灣有利，卻不敢大聲辯護，反而死咬那4個字、8個字，沒有說服台灣人民的論述。

面對中生代的羅智強要他退出不分區名單，吳斯懷說，「吳斯懷辭掉不分區立委，國民黨就會變好嗎？」如果答案是肯定的，連國民黨中央黨部也認同這答案，就叫他離開，他毫無怨言。

曾在選前於台北車站掛布條指「投給韓國瑜等於投給中共」的獨派團體台灣國，也到場「湊一咖」，主任陳俊函拿著大聲公喊口號，表示「感謝吳敦義、慰留吳敦義、要韓國瑜負責」，甚至呼籲群眾衝進黨部「佔領國民黨」。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

前國民黨青年團總團長林家興也偕同青年世代到黨中央外抗議，包括包含林家興、《新共和通訊》共同發起人李厚穎、學生黨代表陳柏翰、前國民黨青年團執行長劉楷嶸、海外學青代表許皓雲等人，他們怒吼要中常委為敗選道歉。

這場號稱「青黨行動」的訴求，包括要求國民黨領導高層及中常會道歉、總辭，由縣市首長、民意代表、年輕世代從政黨員共組「國民黨革新委員會」，召開黨是會議、激起辯論，重新檢視黨的核心價值理念，政策路線，並實踐組織改造。在兩岸論述上，要求國民黨應在維護「中華民國，民主自由」立場及《中華民國憲法》體制下，積極因應當前兩岸、國際局勢，提出國家戰略方向新主張。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

而林家興領軍的青年軍在黨部外說明完訴求之後一群人消失，在中常會兩點開始時，突然從黨部建築物的二樓搭乘手扶梯，擠到開會的中山廳門口「突襲」，一群年輕人高舉「清黨」黑色氣球，大喊「常會道歉，老賊下台」、高呼國民黨已被「紅統滲透」，因此他們要提出訴求包括「反紅統滲透，必須清除」。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

激烈的口號和行動立即遭國民黨青工總會長林杏兒、中央委員謝坤宏、中央委員周孟如上前質疑「國民黨有難時，你們在哪裡？你們是國民黨人嗎？有幫忙輔選過嗎？」，隨即雙方爆發激烈衝突，互相推擠，大批警察連忙趕往現場試圖拉開兩邊人馬，最終青年軍被擠出黨中央，青年軍情緒激動怒嗆「吳敦義下台」，周圍不少圍觀的吳敦義支持者則認為，青年用詞和做法都太過激烈，「簡直是紅衛兵造反」。

也有中央委員指出，林家興早在總統黨內初選階段，就被郭台銘挖角到辦公室幫忙，過程當中未曾幫助國民黨打選戰，現在跑回來談改革「實在太好笑」，不過一直並未退出國民黨的林家興則表示，國民黨從初選到現在，面對韓國瑜這樣不適合的人選，卻昧著良心一路呼籲選民支持，「不要再說謊假改革了，黨需要的是革命」。

除了青年軍之外，包含中南部的數位青年世代議員，也特別從中南部北上，在中常會舉行前發表《打破老政治宣言》，包含中彰投屏4縣市、40歲以下議員共同提出對於國民黨改革方案，以及組織改造計畫，包含台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表傅建雄等人，共同呼籲國民黨啟動「內造」計畫，貼近民意，打破元老政治文化。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

黃健豪認為，這不是國民黨第一次敗選，卻是很關鍵的一次敗選，許多數據都顯示雖然這次選舉有守住基本盤，但卻幾乎失去開拓新票源的能力，黨務改革的任務應該交由具有民意基礎的縣市首長及國會議員，只有把民意當成黨意，才能留給國民黨的未來一條生路。

曹嘉豪認為，國民黨接連兩次總統大選都慘敗，說明國民黨距離民意太遙遠，過去重視倫理、大老的文化應全面翻轉，推動以國會為中心，即時回應輿論外，更能節省行政成本，解決國民黨財務困窘難題。

黃明賢則批，吳敦義既然已因為敗選而請辭黨主席，就不應該再由他提出下任黨主席的選舉辦法，而是依黨章由副主席辦妥補選，每次都放著規定不用，初選的時程及規則一變再變，正是此次選舉大敗的主因之一。且趕在3/7即要選出新任黨主席，中間還卡著過年，短短不到2個月，缺乏足夠的時間讓候選人向黨員及社會各界提出改革方案。

延伸閱讀：

核稿編輯：羊正鈺