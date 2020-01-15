吳敦義辭黨主席由林榮德代理，國民黨檢討敗選7大原因：「討厭民進黨」不敵「亡國感」

國民黨在敗選後掀起改革聲浪與中常會辭職潮，今（15）日的中常會正式通過黨主席吳敦義及一級黨務主管的請辭案，包括副主席郝龍斌、曾永權都正式去職，吳敦義原本提議不分區立委曾銘宗接任代理主席，但因不符《人民團體法》，最後決議由曾銘宗改代理秘書長，中常委林榮德接任代理黨主席。國民黨並提出敗選檢討報告，列出七點原因，包括「惡質網軍帶風向，候選人形象飽受挑戰」、「黨內矛盾不團結」、「不分區名單不符合各界期待」等。

吳敦義率黨務主管總辭，3月7日中常委和主席全面改選

國民黨副發言人黃心華會後轉述中常會內容，指吳敦義主席表示，這次大選總統沒勝選，立委也沒達到60席的目標，他個人將負起責任，也對大家表達對不起以及誠摯謝意，今天過後將最短時間內進行補選，吳敦義也強調，國民黨有歷史和堅定信念的政黨，過去選舉有勝有敗，但不會因為失敗就喪失志向，一定會重新團結、重返執政。

黃心華進一步說明，接下來根據國民黨黨章，主席缺位時由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內按第一項規定選舉新主席，補足原任所遺任期。不過由於副主席也都全數請辭，因此只能從中常委中再推派一位代理主席。

組發會向中常會報告敗選原因後，由吳敦義率副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等5人總辭，立即生效，新的黨主席、中常委的選務作業將立即開始進行，並在3月7日一起選舉。

吳敦義離開黨部時，許多在外面等候多時的支持者紛紛高呼「主席加油」「主席辛苦了」，並獻上鮮花表達致意。吳敦義本人則並未對媒體作任何公開發言。

林榮德、曾銘宗接下代理黨主席、秘書長

接下來在3月7日正式選出黨主席和新的中常委前，將由中常委林榮德代理黨主席、黨團總召曾銘宗暫代秘書長職務，林榮德是冠軍磁磚董事長，過去曾在2016年補選國民黨主席時參戰，雖然取得兩萬份的連署書，但後來為了黨的團結放棄參選，被視為國民黨內代表「本土派」和「吳敦義派」的人馬。

林榮德除了是現任國民黨19全中央委員，同時也是全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、中華民國全國工業總會常務理事、國民黨大陸台商黨代表聯誼會會長、財團法人海峽交流基金會台商財經法律顧問。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳攝

林榮德表示，國民黨這次受到空前的衝擊，當然要深切改革，這次怎麼樣平穩地讓這次黨主席跟中常委的改選能夠圓滿順利，在公開公平公正的前提下選出能重振本黨雄風的最適當人選，盼國民黨能替中華民國、2300萬人民做更多服務，讓兩岸和平發展。

曾銘宗則表示，接任代理秘書長後，國民黨當前最重要的業務就是辦理國民黨黨主席和中常委的選舉，在他主持之下，一定會做到公開、透明、公正，希望能選出最有代表性，最好的黨主席，能在國民黨面臨重大挫敗之後，帶領國民黨永續經營。

他也對這幾天頻頻發出聲音的「青壯派」喊話，表示不管是青年世代或任何世代，有助於提升未來國民黨的形象，願意為國民黨作出更大奉獻的，都歡迎前來登記競選，尤其是很多中常委這兩天表達的意見，他都樂意接受，希望他們勇於承擔，進入黨部做改革。未來黨內也會建立制度，讓年輕人「源源不絕進來」，為中華民國和國民黨永續發展做出具體貢獻。

曾銘宗也強調，雖然這次大選挫敗，但國民黨（總統候選人）還是有超過500萬張的選票支持，一定會記取這次教訓，也會勇於改革、傾聽各界意見，國民黨是最大的反對黨，他們會做好這個角色，盡快將國民黨穩定下來。

國民黨7大敗選原因：

國民黨的輔選工作檢討報告，列出敗選7大原因，包括從2018年地方大選開始發酵的「討厭民進黨」主軸終不敵「亡國感」，而國民黨在兩岸論述未能掌握話語權、無法因應當下變局、以及「惡質網軍帶風向」，讓國民黨候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。

另外還有韓國瑜上一次高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤、黨內產生矛盾不團結，輔選力道待加強、不分區立委名單未符合外界期待、青年參與政治程度度高但國民黨不受年輕選民青睞。

檢討報告全文：

「討厭民進黨」終不敵「亡國感」

前年年底的「九合一選舉」，在民進黨政府執政失德、失政、失民心的情況下，民眾對民進黨執政不再信任，民心擺向在野黨，「討厭民進黨」更是成為當時全民共識，惟僅歷時14個月之間，產生極大的鐘擺效應，竟使本黨在本次總統及立法委員選舉面臨嚴重挫敗。

究其關鍵因素之一，在於去年初由習近平提出的探索式「一國兩制台灣方案」，為民進黨政府的反中論述提供支撐；其後又有香港「反送中」抗爭持續延燒，使民進黨操作「亡國感」策略奏效；選前的王立強共諜案又進一步加深了中共介入我國內政的疑慮。民進黨政府將本次選戰的主軸拉高到「抗中保台」的主權保衛戰，利用「亡國感」「害怕韓國瑜當選」及「今日香港、明日台灣」的危機感與反中情緒的擴大，掀起民眾對國家主權的重視，並透過的網路傳播，一舉成功擺脫過去3年半執政不利的爭議，進而有效號召選民的支持。

兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局

過去本黨在「九二共識、一中各表」的基礎上，兩岸維持互信、和平穩定的發展狀態，有效「維持現狀」，符合台灣人民對兩岸關係的期待。在2016年總統選舉時，民進黨採取模糊、空泛的「維持現狀」論述作為兩岸關係論述的主軸，務實路線讓選民放鬆對過去民進黨反中鎖國的恐慌，是本黨上居選舉失利的重要因素。

惟本次選舉，由於大陸提出探索式「一國兩制台灣方案」與「反送中」抗爭延燒，為民進黨取得有利的論述基調。民進黨扭曲「一中各表」的「九二共識」涵意為「一國兩制」藉以騙取選票；本黨雖有明確的兩岸路線及論述，卻未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋，在當下的時空背景難獲選民認同本黨路線，以致在選戰中失去話語權，本黨過去在兩岸關係上的努力成為競爭陣營污蠛我方「親中賣台」「矮化主權」的攻擊目標。

惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同

本黨提名總統候選人韓國瑜過去藉由「非典型國民黨」的庶民形象與個人特質，擅長用淺顯易懂且洞悉人民的想法語言與選民進行溝通交流，以一人之姿帶起韓流旋風，再配合高網路聲量的空軍宣傳及有效整合的陸軍攻擊，成功在選戰中建立候選人個人形象，一舉翻轉高雄選情。

惟在本次競選過程中，因市長就職之後不到半年旋即宣布參選總統，無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將照到新莊王小姐案等等事件，私德問題亦備受考驗，庶民形象大大削減。

其種種一言一行都被放大檢視，面對質疑卻未能及時提出有力證據反擊，種種回應的不精確都成為敵對陣營攻擊的破口，卻概括而論的僅以「黑韓」抹黑、抹紅、抹黃等言語來迴避檢視，被民進黨結合新聞媒體與網軍抹黑攻勢形成輿論，製造草包的既定印象，增強反對力道，嚴重影響選情，不利於爭取青年及中間選民的認同。

由選舉結果而論，在投票率大幅提高的情況下，雖本黨得票數較上一居總統選舉已成長近170萬票，表示既有支持者有回流的跡象，但蔡英文在競選連任的情況下，選票仍成長近130萬，韓蔡相較，顯示蔡英文較能獲得新增選民及中間選民的支持與認同。

高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤

在競選過程中，由於競選團隊未能與中央及地方輔選團隊未能緊密結合，無法配合地方需求參與重要輔選活動，總統候選人時常僅以旋風式的方式造訪地方，雖在媒體上能占據若干版面達傳播之效，但無法實質上有效增加與地方緊密的連結感，進而與立委選舉相互拉抬，進而收事半功倍之效。面對對手有執政優勢、行政資源，且本黨總統候選人在參選時間短、饰局慢的情況下，僅以過去高雄市長一人作戰的成功經驗主導選戰，低估總統大選複雜性，未能讓各縣市競選組織發揮應有功能。

此外，本次選戰亦缺乏科學化的作戰方式，由本次選舉經驗觀察，本黨總統候選人在坊間媒體民調曾長期遙遙領先民進黨候選人，惟在諸多事件的影響下，民調數據一路下探，但在此之間卻未見競選團隊參考及利用民調與大數據的資訊，即時評估影響選情的重要因素，並做好因應措施，進而隨時修正選戰步調、型塑候選人形象與特質、規劃選戰議題等作為。卻反其道而行，愛到同溫層的迷惑，憑藉著造勢活動的熱度，來質疑民調遭刻意操作，並提出民調蓋牌的策略，意圖讓媒體及民間民調機構調查失真，掩蓋支持率滑落的現象，也因此同時間導致了無法正確判斷選情的問題。由選舉結果觀察，坊間媒體民調雖數字有高有低，卻仍有一定的參考價值。

黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強

韓國瑜作為本黨初選制度下勝出的候選人，確實係當下本黨最具勝選實力，帶領本黨重返執政的最佳人選。惟在提名過程中，提名制度的一再修正，導致具一定政治實力的參選人不願參與制度，並至選戰結束皆未能團結支持本黨總統候選人，亦有初選落敗的參選人，未能信守選前承諾全力支持初選勝出的候選人，卻轉向支持他黨人選，雖最終未參選卻已導致本黨難以彌補的裂痕。

此外，本黨在前年九合一選舉過後擁有15個執政縣市，卻僅在新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等6個縣市之得票領先民進黨候選人，其餘9個縣市則未能守住領先成果。種種現象皆再再顯示，本黨在本次選舉當中仍未見完全團結，且各地的輔選力道仍舊有待加強。

不分區名單未能符合外界期待

在本屆不分區立委的提名過程中，本黨依照提名辦法的規定，在兼顧功能性、代表性奥均衡性的情況下提出不分區名單，但外界咸認為提名名單中有爭議性人選，且名單排名亦有所争議，而引發黨內外批判聲浪。雖本黨幾度順應民意調整不分區名單，惟最終仍未能符合外界期待，被外界解讀為對派系及特定群體的妥協，而忽略了本黨對各專業領域代表重視的用心，導致本黨形象受挫。雖本屆不分區得票已較上居大幅成長近150萬票，但相較本次本黨總統參選人的得票數，仍少了近80萬票，顯示選民有分裂投票的情況。

青年參與政治程度高，本黨不受青年選民青睞

現代青年人關心各類型社會議題，但本黨對社會議題的許多主張不是站在青年的對立面，就是被視為保守迂腐，導致現階段本黨並非青年認同政黨的首選，缺乏了各類議題團體的聲援，無法在議題論述力道上產生能量，更難以拓展青年族群經營的廣度與深度。

過去青年選民在投票意願上確實相對較低，但本次選舉年輕人卻在危機感與亡國感的激發下紛紛在網路世界上串聯，並積極前往投票，確實導致本黨總統候選人落後幅度加大、許多優質的區域立委候選人亦因此以些微票數落選。

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核稿編輯：羊正鈺