肩負重責的蔡總統，請拿起年改的魄力面對少子化與高齡化

蔡英文總統以我國民選總統史上最高票獲得連任，將於五月二十日就任第十五任總統，就職日即是實踐政見的開始，面對選舉時所喊出：幼托和長照「一個加倍，五個增加」，建議蔡英文總統立即召開因應「少子化、高齡化」國是會議，凝聚跨專業與黨派意見，如何在既有基礎上，為國家規劃出可行的政策，並由行政院副院長兼任跨部會整合資源小組召集人，政務委員林萬億擔任執行秘書，解決過去多頭馬車與窒礙難行的問題。

蔡英文總統囊括八一七萬○二三一選票，獲得壓倒性勝利，得票率百分之五七點一三，民進黨更拿下六十一席國會席次，突破過半門檻，再次完全執政。第二任應是可大破大立的任期，為台灣建立長期可運作的制度重要時刻，莫再顧及個人歷史定位，而是勇於面對錯綜複雜的糾結，以完全執政的優勢，為台灣即將面對的超高齡社會，建立解決少子化、高齡化所帶來的家庭、社會、經濟、勞動力等問題，為國家規劃出整體發展政策。

最快五年後邁入超高齡社會，新任總統必然肩負台灣關鍵發展

一月十日，投票日的前一天，內政部發布我國最新人口統計資料，其中兩項最新數據：2019年的老年人口、出生人數與死亡人數，這兩筆數據正帶給新任總統與內閣重大課題，影響到台灣未來經濟生產力、社會穩定性等面向。

台灣自從2018年跨越14%的老年人口，進入高齡社會，正急速邁向超高齡社會20%的門檻，國發會的預估最遲2026年將可跨越，2019年台灣老年人口達到3,607,127人，已佔總人口的15.28%，目前60到64歲的人口有1,657,519人，若依此一老化速度，台灣老年人口最快於2025年將超過20%，僅剩下五年時光，這一任總統必然擔負起台灣關鍵發展的重責。

同時，根據出生率資料，2019年國內出生人數為177,767人，死亡人數176,296人，雖擺脫從去年2月以來的累計一直到11月，自然增加都是負成長，因加上了12月的出生數為16,916人，推升全年自然增加率為0.06‰，驚險續呈正成長，否則去年因2月時出生人口與死亡人口就已經邁入死亡交叉，本來很可能提前讓台灣於去年邁入「出生人數低於死亡人數」的年代，但今年是否能躲過。

少子化是長期且靜態的國安危機，高齡化則是長期但為動態的國安危機，前者與低薪資與高房價的問題密不可分，後者與勞動力、年金、長照、健保、醫療等問題息息相關，直接影響家庭的正常作息與增加照護負擔。蔡總統第二任期國家所有的政策都將圍繞於少子化、高齡化兩大議題，倘若能舉辦國事會議，聚焦思考與討論這兩大議題，確定政策發展主軸，自然可帶動國家建設，減少因少子化、高齡化所帶來的衝擊與壓力。

中央銀行也指出，台灣少子化、高齡化的問題，不利總體經濟潛能，政府必須致力於結構性改革，且宜擴大財源推動，放大政策成效。央行於最近的報告點出，台灣在少子化及高齡化的趨勢下，未來勞動力供給不足，而且隨著人口結構老化，工作年齡人口減少，勞動力的結構也會趨於高齡化。

2027長照基金將難以支應制度，此任總統應未雨綢繆

至於，選舉期間兩黨總統候選人所關心的長照經費是以稅收制還是保險制，就在選後兩天，1月13日，財政部宣佈2019年稅收統計說明，去年撥入長照基金稅收達406.34億元，年增15.8%，超出全年預算目標73.45億元；其中，菸稅穩定入帳，佔比近7成，加上房地合一稅及遺產稅也都明顯成長。

從2017年撥入長照稅收增為82.5億元，2018年受菸稅調整效應，稅收攀升至350.8億元，除順利達標，並超出29.8億元，2019年稅收達406.34億元，長照基金稅收連3年達標，且有超過百億的剩餘稅收。這就為什麼衛福部能在選舉期間大聲表示，長照基金目前財源還可穩定維持，他們估算，近年長照經費應可穩定無虞。

《財政紀律法》2019年4月公布後，明定不得增訂固定經費額度、比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，長照經費將受影響，另一方面，依照衛福部最新「長照服務發展基金收支報告」顯示，我國失能人口在2026年超過百萬，2027年時，現有的長照基金難以支應長照制度，恐面臨破產，換言之，此任總統應未雨綢繆，就長照財源穩定性進行研討。

尤其長照目前的服務量僅達四成，經費短期內看似夠用，未來照護需求持續上升，為求長遠穩定發展，長照財源仍是值得國是會議中討論，如何在未來短期間，找出穩定的財源，無論是稅收制或是保險制，此刻，應放下所有意識形態的爭議，以民眾利益為唯一考量。

Photo Credit: 中央社

此刻，更該拿起年改的魄力面對少子與高齡化

蔡總統在當選後，也向人民保證，她絕對不會因為勝利就忘記反省，會把過去做不夠、來不及做的，做得更好、做得更多，會繼續打造一個更好的國家，她還表示，選舉的結果代表過去四年的執政團隊和立法黨團完全執政下，走在了正確的方向上。

回顧蔡英文總統第一任內的長照政策，已為台灣建立史無前例的長照服務體系，且規劃出前所未見的長照經費，連續兩年超過300億，預計今年則有400億，相較於馬政府執政的八年，從2008到2016年期間，加總不到300億的預算，致使長照幾乎是空轉八年，造成後來的經費與努力必須付出加倍。因為高齡人口的成長並不因為政府沒有提供長照服務而停滯，反而會因為沒有健康促進政策、文化價值與長照服務體系等的建立，致使長照人口增加，家庭長照壓力加劇，悲劇從未停止發生。

再回顧過去蔡政府少子化明顯的政績是「托育準公共化」，前瞻基礎建設當中的「因應少子化友善育兒空間建設」及「人才培育促進就業之建設」，曾提出育兒津貼、政府以補貼來誘導私托加入為私托轉型，0到2歲的孩童送到托嬰中心或給保母帶，可補助6,000元，加入準公共化系統的幼兒園收費以4,500元為限，公立則不會超過2,500元等，當中的差價由政府補貼。

蔡英文總統於這次選舉時所提出新育兒政策「0到6歲國家跟你一起養」到長照政策「長照2.0政策升級版」的「全齡照顧」，如何實踐及避免過去所曾犯下錯誤，同時能做到蔡英文總統所謂：把過去做不夠、來不及做的，做得更好、做得更多，會繼續打造一個更好的國家，「少子化、高齡化」國是會議的召開，正是讓蔡總統決心的具體的表現。

行政院負責少子化、高齡化的政務委員林萬億曾為著年金改革，面對許多責難，選舉結果已告訴民進黨政府，年金改革雖影響部分人士權益，及政策未能周延，民眾仍可接受，此刻更應拿起年金改革的魄力來面對少子化、高齡化過去政策上的糾葛與困境，倘若蔡總統能召開因應「少子化、高齡化」國是會議，對於會議結論，林萬億政務委員能督促衛福部及其他相關部會整合資源，規劃出滿足民眾需求的政策，讓後世子孫避免生活在因「少子化、高齡化」所可能對台灣的影響。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航