一定要喜歡一個人才能跟她在一起嗎？ 「……好問題」

老師，我可以問你一個問題嗎？ 問啊～ 一定要喜歡上一個人才能跟她在一起嗎？ ……好問題。

我教過很多「用功的好學生」，但是如果將年齡也算入考量的話，她是我教過最「會分析」人事物的學生，連我分析出來的架構都未必比她有條理。她是我在另一篇文章中所敘述的作文班上的學生。距離事發已經過去五年，當時才剛上國一的她，現在已經是正在準備升學考試的高三生了。

在前陣子，我開了作文家教班，她領著現在班上的幾位好同學進來一起被我摧殘……不對，練習講幹話。……好像還是哪裡怪怪的？呃……學習表達及論述。嗯，好多了。

最上面這段對話發生於2020年1月9日晚上9點多。下課後，我開車載學生一個一個沿路送回家。最後剩下她一個人在車上時，她這麼問我。

還沒有要急著回家吧？我問。 還沒。

我轉動方向盤，駛入附近一間家樂福的停車場。停好車，跟她一起下車後，我點了一根煙。開始「快速但清楚地說明」。「先講結論」我吸了一口煙「不需要！」

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我是個重鬱症患者。嗯，廢話，大家都知道。如果你還不知道，請移駕到我的粉絲專頁看置頂貼文。我是個重鬱症患者，我的多巴胺、腦嗎啡、血清素、正腎上腺素等……分泌含量很低。這代表我「幾乎」完全感受不到所謂的「正面情緒」。

我感受不到所謂的幸福快樂，就算我理智上知道我很幸福快樂，但就是感受不到。不是我不想，而是辦不到，辦不到就是辦不到：客觀不能。

一般人口中所謂的喜歡、所謂的愛情，是指一種特定的綜合性情緒。這種情緒主要就是由上面所說的那幾種神經傳導物質所構成，讓人產生「喜歡」或「愛上」的感覺，也就是古早人所說的「有Fu」。一般人口中所謂的愛情，指的就是這種綜合性情緒。

我聽到好笑的笑話，我會大笑，這是人體的自然反應。但因為內分泌的問題，我就是「完全無法體會感受到大笑時的歡樂情緒」。外在笑歸笑，內在卻是完全冷感。

妳覺得我跟妳師母感情好嗎？ 很好啊。 但是我沒有任何感覺，我感受不到任何情緒；就算我們每天放閃餵狗糧給大家，我理智上知道自己很喜歡，很愛她，我就是任何東西都「感覺」不到。

早在15年前，我就看到了相關的醫學研究報告。愛情這種綜合性情緒，平均半年到一年半就會消失，最多只能對同一個人分泌這些神經傳導物質兩年。

雖然不少內容農場在這幾年轉載或改寫報告內容的數字，把期間拉長到三年甚至四年，意思還是一樣啊！妳就算一開始再怎樣喜歡，再怎樣愛，妳也一定總有一天會突然「沒Fu」，這叫「大自然的鐵律」。

因此，我不會用「對一個人有沒有感覺」來決定要不要跟那個人在一起，要不要跟那個人「繼續」在一起。我不管個人主觀情緒，因為也無法有什麼情緒；我只管「客觀外在表現」，也就是「妳對我如何」。

以前我最討厭聽到的分手理由，就叫做「我對你沒有愛的感覺了」。哇咧X，要用這種理由來決定的話，那就他媽的一輩子別跟任何人在一起啊。因為總有一天鐵定會沒Fu啊。

這種演化機制只是為了傳宗接代，所以設定只有數個月到幾年。大自然並沒有想到現在的人類可以拖個一二三四五六七八……年都還不趕快「結婚休幹生小孩」。

在《小腳與西服》一書裡面，張幼儀（前上海女子商業儲蓄銀行，現「上海商業儲蓄銀行」副總裁，雲裳服裝公司總經理，曾於東吳大學教授德文，民初詩人徐志摩元配）對作者張邦梅說：

……這種婚姻並不表示夫妻之間沒有愛情，他們的愛情是婚後才來的。（P.79）

「我超討厭徐志摩的，真的爆討厭」我熄掉煙蒂，把煙蒂丟到一旁的垃圾桶裡「相對的，我很佩服張幼儀，她是很強很厲害的一個人，雖然大家只記得她是徐志摩元配，我卻記得她是「被徐志摩強迫」離婚。……對我來說妳師母就像張幼儀一樣厲害。」

這不代表我完全不理會個人感受，只看外在條件。剛好相反，我最不在乎的，就是外在條件。諸如外貌、高矮胖瘦、學歷經歷、職業地位、收入存款……。

這些「數字」隨時都在變動，隨時可以被更改。現在可以整形，可以進修。萬貫家財，可以一夕之間消失；一貧如洗，可以鯉魚躍龍門。那些，根本不可靠。我在乎的，只有妳是如何對待我，如此而已。

我又講了一些故事，一些關於種族歧視以及外在條件變動的……勵志故事？來佐證自己的論點，不過通通寫出來我手指會斷掉，所以算了。

我只希望自己不要像徐志摩那麼廢就好了。 老師你不會的。

我不敢保證任何事情，我只敢，也只能說：我希望如此。

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