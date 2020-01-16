安倍花了八年鋪陳日美貿易協定，沒有義務帶著台灣「一起跑」

文：武成（長期研究日本、政治、經濟社會議題，對台日關係有獨到見解）

蔡英文勝選還沒滿24小時，美國在台協會主席莫健就表明「要解決美豬、美牛問題」。

回顧蔡英文第一任中，美國國會部門送上《台灣旅行法》、「亞洲再保證倡議法案」等法案，行政部門提供情報共享，也曾派出軍艦駛過台灣海峽，形式上象徵降低了台灣單獨對抗中國大陸的成本，接著蔡政府也搭上川普政權的「抗中便車」，塑造美國一起抗中保台的氛圍，但美國其實沒有忘記要跟台灣做生意這件事。

2016年蔡英文第一任就職前夕，農委會主委曹啟鴻坦言，「沒能耐完全不接受美豬」，不到一年，美豬問題未解，曹啟鴻下台；2012年馬政府欲開放瘦肉精美牛，27席民進黨立委合力玩火，把美牛延燒成政治問題，說是要毒害國人，國安團隊不得不出來滅火，最後國安會秘書長蘇起下台。

在台灣美牛跟美豬的議題「搞掉」官員不是新聞，還有可能一夕之間反轉行政院長或總統的滿意度，我國過往四年經貿談判並無實質成果，雙邊協定如日台EPA、台美FTA，多邊如CPTPP也幾無階段性進展，不禁讓人擔憂，執政團隊可能繳不出川普要的美牛美豬「答卷」。

敢對美牛說「Yes I do」的安倍，花了多久時間準備？

2020年1月1號日美貿易協定生效，13年內日本對美牛課徵的關稅將從38.5%降至9%，豬肉、起司、蕎麥關稅分段調降至零，日本出口的冷氣零件、燃料電池、眼鏡等產品關稅也直接歸零，然而，日本貿易的核心出口項目「汽車」並未立即嘗到甜頭，汽車高佔對美總出口三成比重，美國僅「同意朝向零關稅邁進」，但日本還是簽了。

事實上，2012年安倍重回政壇的眾院選舉中，就曾明確反對以撤除關稅為條件參加TPP，負責與日本農業團體溝通的自民黨農林部會長野村哲郎，在去年8月時受訪也表示，日美貿易協定的讓利幅度，不超過TPP、EU EPA等經濟協定，最終12月送交國會的版本，竟一舉超過TPP的讓利標準，直接撤除對美貿易總額84%的關稅，對國內的衝擊可想而知。

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日本的例子說明，經貿要跟國際接軌，不可能不打開國內市場，但日本政府史前無例在農業部分大幅度「讓利」，僅用了半年就達成協議，真的只是靠安倍跟川普打打小白球就能談成嗎？

事實上，安倍在2012年底當選首相後，隔年即開始布局全球的FTA戰略，包括2013年3月開始日中韓 FTA ，4月日本開始交涉和歐盟的EPA，5月開始RECP談判，7月開始交涉當時仍以美國為主導的TPP，至今已看出成果，日本形同是在保護主義席捲之下，以中型國家之姿，在世界重新建構了自由貿易的網絡。

與養牛、養豬團體一向友好的自民黨政府，竟能在貿易談判火速展開之際迅速說服國內利益團體，端出配套彌補8800日圓億關稅收入損失，保障本國和牛市場，將貿易協定的爭議降低到最小，此外，安倍對外談判也能列出明確時間表，確保逐步達標。

台灣經貿談判缺少什麼，為何只能靠日本的善意？

回到台灣，當初政府禁止日本核食輸台，先被日方要求以科學數據佐證；去年3月美國貿易代表署（USTR）去年也提出報告，台灣限制瘦肉精美豬跟特定部位的美牛「沒有科學根據」，台灣身為WTO會員國，一再陷入非關稅障礙的談判障礙，過不了貿易談判基本關卡，形成「自我宣稱台美、台日關係良好，但上不了談判桌」的奇特現象。日本核食，或美豬美牛貿易談判，真的只是科學問題嗎？

2020年1月剛生效日美貿易協定顯示，縱使擁有世界最高價格以及最嚴密的國內認證機制的日本和牛，也難擋美牛壓境，我國食藥署、經濟部國貿局、外交部，以及國安會，這些對外在對外貿易該上前線打仗的「國家隊」，又是否具備足夠的國際談判技術，準備好「拿東西回來」而非只是傷害基層農民的權益？

日本是否支持台灣進入CPTPP，絕不會單靠「台日友好」這種模糊的雙邊關係概念決策，日本政府會放在全求各國的大型經濟整合（Mega FTA）下總體評估，包括日本與歐盟的EPA、RECP、日中韓FTA、以及日美貿易協定，確立在經濟外交中，日本占有中型國家的前導地位，確保日本企業的國際生產網路能不斷擴大。

Photo Credit: AP / 達志影像

日本真正在意的，是能否在美中貿易戰中獲利，沒有義務帶著台灣一起「跑」。

由於世界各國都與美中保有貿易關係，為了避免日本的國際生產網絡，受到美中貿易結構改變的衝擊，日本經產省鼓勵日本企業導入長期投資來重建或保護生產網絡，降低生產網絡的連結成本。其中的優先次序為機械零件和機械成品相關產業，被評估最具成長空間的區塊為柬埔寨、寮國、緬甸，接下來是印尼、菲律賓、越南合作，日本透過各項FTA，確實讓這些區域帶來的貿易成長率超過經濟成長率，但台灣該扮演的角色又是什麼？

除了日本外，其他CPTPP其他成員國是否已理解我方加入之必要性？有沒有出現與日本同級的官員表態支持我方？對於談判者來說，這些才是觀察「台灣叩關案」的真實指標，需等到全部成員國都了解並承認台灣的加入意向，才能將意向書送到紐西蘭秘書處，並不能以為單向對日進行遊說，即可成事。

2020年，日本對外邀請習近平以國賓身分訪日，對內專注興辦東奧，內政上也將有更多項棘手的挑戰，川普為追求連任，搖擺州的農業部門壓力也會直接衝擊台灣，蔡政府雖獲817萬票連任，她的第二任期中，台美FTA和CPTPP的談判，真的沒有一絲一毫的樂觀本錢。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航