《當你又忙又美，何懼患得患失》：職場上的人際關係可以合作，不必合群

文：梁爽

人在社會飄，哪能不挨人際關係的刀。假如你正在經歷像劉瑜所說的「我曾糾結在很多奇形怪狀的人際關係裡」，作為過來人的我想對你說：「人總得經歷幾次自我消耗，才會靜下心來反思自己的人際關係。」

我也是確立以下3個層次的人際關係原則後，才最大限度地把內耗轉化為養分。

職場上的人際關係：可以合作，不必合群

在綜藝節目《我就是演員》的總決賽中，導師劉天池對演員宋軼說的一番話，能幫助很多年輕人。

宋軼曾跟劉天池私下訴苦，說自己的性格可能不適合在娛樂圈發展，因為嘴不甜，不太會處理人際關係，並一直為此而緊張，甚至一度在精神上有很大壓力。劉天池回答：「你只要拿角色跟觀眾對話就可以了，不用學會那麼多迎來送往，那個沒有用，有用的是你一個又一個拔地而起的角色。」

在我看來，專業能力方面，宋軼的表演很有飽和度，在表演時情緒飽滿，對細節拿捏精準；配合方面，她被評價為「以配合和交流的形式，完成整個表演」；人際方面，過於圓滑、精通世故的人反而顯得不夠專業，會耽誤能力精進和自我沉澱。

寫作這幾年，我經常收到許多來自讀者的打著「職場題」旗號的「人際題」：「部門圈子難以融入，要不要跳槽」、「年會要給主管敬酒，想想就尷尬」、「羨慕同事人見人愛，自己卻不行」、「辜負了老闆的期待和同事的信任，內疚到沒法做事」⋯⋯其實，一個職場人，業績最重要。人際方面，有與工作夥伴高效合作的能力即可，不需要「死要合群活受罪」。

很多人明明專業能力還存在問題，卻非要避重就輕地談論人際關係。公司雇你來是創造利潤的，不是搞人際關係的。工作是圍著目標轉的，建立好的同事關係只是完成目標的手段，只要做到不搶功勞，不搬弄是非，能禮貌待人就好。想通這一點，很多職場困擾就能簡化了。

你會知道衡量問題的關鍵不是能不能融入圈子，而是企業文化和工作氛圍到底適不適合自己長遠發展；你會知道約著上廁所、茶水間八卦、請客吃飯等所謂和同事拉近關係的活動也不太重要，至於他們當你面、背你面說了什麼，你都控制不了，索性少想為妙；你會知道不需要被主管和同事對自己的期待和信任綁架，與其擔心別人怎麼想，不如全面復盤、汲取經驗，避免下次出錯。

職場裡，專業能力為王，可以合作，不必合群。

弱連結的人際關係：要麼有趣，要麼有用

弱連結的人際關係，介於職場和生活之間。職場上，大多是同事關係；生活中，大多是沒有利益關係的朋友。同事和朋友多數屬於強連結，而接觸頻率較低的弱連結人際，與你沒有明確的利益衝突，但未來可能會幫到你，給你提供機遇。

我參加過一個聚會，鄰座女士得知在場有位婦產科醫生後，就主動坐到醫生身邊，端茶倒水、夾菜遞紙，打聽其興趣，聊其所好，話裡話外地暗示以後懷孕生子就去找這位醫生。醫生憋屈，飯友尷尬。

其實像這樣的弱連結人際關係，你想和別人交朋友，從不功利的角度講，你要有趣；從功利的角度講，你要有用。有趣，未必是你滿口段子，或許因為你們有共同興趣，或許因為你們對待事物的態度及解決問題的方法相似。有用，是一種社會資源的置換，今天我滿足你的需求，明天換你滿足我的需求，取長補短，走向雙贏，相互依存度決定關係的親疏。

在弱連結的人際關係中，費盡心思討人喜歡，很可能會自討沒趣。所以不如「修練內功」，擺脫內心貧瘠，提升專業能力，賺取社交籌碼，要麼有趣，要麼有用，最好兩者兼具。

生活中的人際關係：互相尊重，親疏隨緣

《六人行》是我最愛看的電視劇，我發自內心地嚮往，希望過上這種愛人和朋友在身邊，一起嘻嘻哈哈的生活。

幾年前我搬到了其他城市，當時我和兩個女同事極為合拍，我老公也覺得她倆很有趣，於是一直藏在我心底的那個青春六人行的念頭開始萌芽。我和老公、兩個女同事，再加上她倆各自的老公，剛好6個人。

為了讓自己夢想成真，我經常發起聚會，請客唱歌，但有時我老公不想參加。我同事偶爾提議女生聚會，致力於六人行的我卻沒把她的想法放在心上，各種不愉快的積累，終於爆發，最後我們連朋友都不能做了。吃力不討好，讓我很委屈，其實想想，友情有點類似天然的地貌，連繫過密，心裡覺察到不舒服，就會自然而然地遠離。

有人說，非要在人間建天堂，只會造出地獄；經驗告訴我，非要在朋友中「籌備六人行」，只會讓大家分崩離析。

哲學學者及作家周國平說過：「對於人際關係，我逐漸總結出一個最合乎我性情的原則，就是互相尊重，親疏隨緣。我相信，一切好的友誼都是自然而然形成的，不是刻意求得的。我還以為，再好的朋友也應該有距離，太熱鬧的友誼往往是空洞無物的。」越成熟，我越認同這句話。

如何在人際關係中把內耗轉化為滋養

確立了職場、生活和弱連結中的人際關係原則後，想要減少人際關係的內耗，並將其轉化為「養分」，需要以下這「一減一增」。

「一減」，就是對損害你的人際關係盡快斷捨離，那些當面笑嘻嘻、背面說壞話的偽朋友，以後見面禮貌微笑就行，不必走心去交這樣的朋友。

投其所好，刻意維繫朋友關係，是一個人走向平庸的開始。像叔本華所說：「如果一個年輕人很早就洞察人事，擅長與人應接、打交道，在進入社會人際關係時，能夠駕輕就熟，那麼，從智力和道德的角度考慮，這可能是一個糟糕的跡象，它預示這個人屬於平庸之輩。」

「一增」，就是在和那些有趣、有才的人聊天時，彷彿沐浴在一種「弱鹼性」的有益環境中，獲得新知、啟發和力量，而像這種讓自己享受和成長的人際關係，當有誤會和尷尬時，不要聽之任之。

曾有女讀者私訊我，說和多年好友之間產生了誤會，彼此心存芥蒂，雙方漸行漸遠，渴望和好如初，卻誰都拉不下面子。如果我認識讀者的好友，真想把那條私訊轉發給她看，讓她們互知心意。

我曾和自己的好朋友因為誤會，斷絕往來好多年；冰釋前嫌後，覺得當時如果鼓起勇氣把心意告訴對方，我們就會又多幾年好時光。當然這招僅適用於好朋友，跟一般人就顯得矯情了。

松浦彌太郎說：「始終保持和睦氣氛的交往很膚淺。你放下身段，不惜顏面，將說不出口、羞於告人的事化作言語吐露出來，儘管過程痛苦，但是當傷口和裂痕被細心修補之後，雙方的關係一定會更加深刻、豐富，體會到平靜與滿足的心境。」

總之，當你囿於人際關係時，讓自己靜下心來，分別確立自己職場、弱連結和生活中的人際關係原則，然後減少消耗型社交，增加滋養型關係。

相關書摘 ▶《當你又忙又美，何懼患得患失》：把生活過得既自律又豐盈，如同村上春樹

書籍介紹

《當你又忙又美 何懼患得患失》，方智出版

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作者：梁爽

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Photo Credit：方智出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航