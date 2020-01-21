《當你又忙又美，何懼患得患失》：把生活過得既自律又豐盈，如同村上春樹

文：梁爽

前段時間逛超市，看到《新周刊》新一期的主題人物是村上春樹。封面上那句「他不是作家，是生活家」，讓我點頭如搗蒜。

我對他的認識，始於《挪威的森林》，陷於《世界末日與冷酷異境》，忠於《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》。他的小說我讀得不多，嚴格來說，我不算他的書迷，但我絕對是他生活方式的支持者。尤其讀了《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》以後，我敬佩他能堅持跑步20多年的精神，因此我對他的生活方式也越來越感興趣。

他住在城郊，每天過著早睡早起的健康生活：堅持寫作，日復一日地堅持慢跑，喜歡做蔬菜沙拉，聽古典樂和爵士樂。除了日常寫作，他每年至少參加一次馬拉松，還有彈鋼琴、畫畫⋯⋯他把生活過得既自律又豐盈。

我從初中起讀他的小說，先喜歡上他小說裡主人公的角色設定，再到字裡行間的小資品味。把這些因素都拋開，我才意識到，我真正喜歡的是他的生活方式，以及從中流露出的自律和堅持。村上春樹的生活習慣，是我內心嚮往的。

一、早睡早起

村上春樹早晨4、5點起床，晚上9點多就寢。他在接受《大方》雜誌採訪時說：「寫長篇小說時，基本都是凌晨4點左右起床，從來不用鬧鐘。泡咖啡、吃點心後，立即開始工作。重點是，要馬上進入工作狀態，不能拖拖拉拉。」

對於早睡早起多年的習慣與堅持，他說：「我每天重複著這種作息，從不改變。這種重複本身變得很重要，就像一種催眠術，我沉醉於自我，進入意識的更深處。要把這種重複性的生活堅持很長時間，半年到一年，那就需要很強的意志力和體力了。」

二、堅持跑步

33歲的秋天，他開始跑步。寫作5、6個小時，跑10公里。後來改為早上9點或10點，結束工作後跑1個小時。每天60支菸的習慣改了，腰間的贅肉沒了。

他曾對一位年輕作家表示，作家如果長贅肉就完了。他進一步解釋，這是物理上的贅肉，也是隱喻上的贅肉。他認為，職業小說家「頭腦和身體都需要健康」。「跑步是一件簡單的事，只要有一雙適合跑步的鞋，有一條馬馬虎虎的路，就可以在興之所至時想跑多久就跑多久。」

跑了30多次馬拉松的村上春樹在《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》中寫道：「我能感受到非常安靜的幸福感。吸入空氣，吐出空氣，呼吸聲中聽不出凌亂。」在長跑中，如果有必須戰勝的對手，那便是過去的自己。他年年去跑馬拉松，在漫長的跑步生涯中，參透了堅持、輸贏、打磨和超越的哲學思想。

三、好好吃飯

村上春樹的小說裡，經常出現各種美食，義大利麵、煎蛋捲、三明治⋯⋯據說日本有讀者成立了「村上春樹廚房閱讀同好會」，並根據他書裡的描寫，編了一本《村上食譜》。

他本人口味清淡，做飯時盡量選用新鮮食材，做沙拉僅放檸檬、橄欖油和鹽。他說：「食物以蔬菜為主，攝取蛋白質主要靠魚，我一直不太喜歡吃肉，吃得越發少了。少吃米飯，減少酒量，使用天然材質的調味品；而甜的東西，我本不喜歡。」看他的小說和採訪，我覺得他是那種不敷衍胃的人，總是懷著極大的熱情對待每一頓飯。

四、經常旅行

村上春樹是位旅行家。他從小就喜歡看遊記，認為遊記比童話好看多了，每次翻動書頁都很激動。他曾透露自己的旅行觀：幾乎不用照相機，節約精力用來觀察，用眼睛注視形形色色的東西，把情景、氛圍、氣味和聲音等清晰地燒錄在腦中，讓自己成為好奇心的俘虜。

五、認真獨處

村上春樹小說的主人公，孤單卻不孤獨，歷任主人公都是「獨處協會」的會長。作品往往來自生活，說明作者也是喜歡獨處的人。

他覺得生活是自己的事，而與人相處的最佳哲學是「不相處」。從事寫作30多年來，他從來不混圈子，無論是日本文壇還是世界文壇。他家沒有電視，除了寫作，他有大把時光去培養愛好，比如閱讀、繪畫、音樂。他也會深耕一門技藝，譬如把自己喜歡的英文小說翻譯成日文。

他曾說：「一天跑一個小時，來確保只屬於自己的沉默時間。在跑步時不需要和任何人交談，不必聽任何人說話，只須眺望周圍的風光、凝視自己便可。這是任何東西都無法替代的寶貴時刻。」看過一個他愛惜衣物的細節：常常用手洗衣服，小心翼翼地晾晒，然後一邊聽爵士樂一邊熨衣服。村上春樹具備無論何時何地都能安頓好自己的獨處能力。

如果說，有人正過著我嚮往的生活方式，那便是村上春樹了。他把生活過成了我最喜歡的模樣。

當我用業餘時間開始寫作後，我也體驗了村上春樹的生活方式。我拿著他的生活清單，和自己的對照了一下：5點多自然醒沒問題，但有時前一天會因為事情多，11點後才睡；我目前的運動規律是隔天一次，動靜輪流，動的話就是在跑步機上跑半小時（大概3公里多），靜的話則是練習半小時塑形瑜伽；工作日有兩、三天在家做飯，週末煲個湯犒勞下自己；好久沒有出門旅行，準備開始規畫了；獨處不錯，但我覺得跟家人多多交流也十分重要。

有些地方我也沒做好，比如早睡，還有這半年點外賣的頻率也很高。看了這本關於村上春樹的雜誌後，我決定定期檢視自己，做得好的繼續保持，做得不好的要引起重視。

村上春樹的生活方式，可能在有些人看來很沒意思，甚至會很痛苦。但他本人說：「不管別人怎麼說，我都認為自己的感受才是正確的；無論別人怎麼看，我絕不打亂自己的節奏。喜歡的事情自然可以堅持，不喜歡的怎麼也長久不了。」他多年堅持的生活方式，就是他所喜歡的。

我越來越覺得，在漫長的人生中，總結出一種自己喜歡並受益的生活方式非常重要。能做到村上春樹生活方式的一半，已經能讓我的生活提升至一種不錯的狀態了。

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書籍介紹

《當你又忙又美 何懼患得患失》，方智出版

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作者：梁爽

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Photo Credit：方智出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航