新加坡人看台灣選舉：無論外人怎麼失望國民黨落敗，最愛台灣的依然是台灣人

台灣有情

新加坡人喜歡到台灣旅遊，尋找夜市小吃，這十多年來已蔚然成風。昔日我常到台灣的軍事基地進行交流，見證早年老軍人堅決「反攻大陸」到後來大幅度裁軍的歷程。離開相關行業後，我依舊喜歡到台灣感染當地的生活作息。

新加坡建軍的時候，以色列協助武裝部隊建立陸軍，台灣則培訓空軍和海軍。 1975年4月，時任新加坡總理李光耀與台灣行政院院長蔣經國簽署「星光計劃」，讓新加坡武裝部隊到台灣進行軍事訓練。新加坡獨立初期，台灣到鳥不生蛋的裕廊工業區投資設廠，珍珠坊的大星百貨公司將台灣產品帶到新加坡，新台的關係密切。

考完中四最後一張考卷，有將近半年的空檔期，我在飛禽公園後面留芳路的台隆造紙廠工作，那是一家台資公司，台灣技師認真工作，不吝賜教的態度叫我大開眼界。

1949年，我素未謀面的堂伯父原在廣州陳李濟藥行工作，決定跟著國民黨度過台海，最終這名「外省人」在台北落地生根。 41年後，我素未謀面的堂姐詠琪（堂伯父的女兒）手上拿著一份早已被夷為平地的舊地址，面對著早晨開始繁忙起來的車水馬龍，感到十分無奈。她站在禧街的舊警察局前，隨意問個過路客，是否認識信封上的名字。

詠琪在三百萬人口的城市中尋找一個名不經傳的普通人，形同大海撈針。但就是這麼巧合，她問的是一位不捨得離開、每天都回來找​​尋記憶的老街坊。就憑這一問，她找到了我們的新地址登門造訪。那個晚上，我認識了詠琪，也體會到台灣人的堅持。

詠琪患癌離開人間，走前的幾個月活得很開心，還去了一趟夢寐以求的美國迪士尼樂園，圓了童年的夢想。

當然，詠琪只是代表我跟台灣曾經有過一段疏遠的親情。在台灣更深切感受到的是當地對中華文化的執著，社會充滿民間自發的動力，教育普及化，公民意識高，人情味濃厚，整體感覺良好。

兩黨輪替

由於台灣跟中國關係的特殊性，總統選舉的造勢活動製造了廣大民眾親中或台獨的激情。 2000年，民進黨的陳水扁當選總統，開啟政黨輪替的格局。不論是藍營的國民黨或者綠營的民進黨當家，台灣是個和諧的社會，這是台灣珍貴的包容性特質。

台灣出現藍綠陣營的起源可追溯到1979年12月10日，以美麗島雜誌社成員為核心的社會人士組織群眾遊行及演講，提出民主與自由的訴求，最終引起警民衝突。被逮捕的黨外人士如後來的高雄市長陳菊，副總統呂秀蓮，以及辯護律師謝長廷、蘇貞昌與陳水扁等，都成為數年後「非法成立」的民進黨的核心。可以這麼說，我們所看到的具有「包容性特質」的台灣，曾經經歷過一場社會運動，最終打破早年國民黨長年壟斷政治權力的格局。

2020年總統選舉

2020年1月11日，尋求連任的民進黨蔡英文，以817萬的總票數壓下國民黨韓國瑜（552萬）與親民黨宋楚瑜（60萬），得票率57%。蔡英文的票數超越馬英九2008年的766萬門檻，創下歷史新高。

民進黨也保住多數立法委員席位，護國保台的「芒果乾」（亡國感）逆轉2018年11月地方選舉潰不成軍的局面。

過去四年來台灣的外交與經濟都被中國強勢邊緣化，去年初，中國主席習近平在《告台灣同胞書》週年紀念大會上，提出要探索「兩制的台灣方案」，希望早日達成國家統一願景。他也表示不排除動用武力。多面夾攻下，蔡英文的路還走得下去嗎？

Photo Credit: AP/達志影像 中國國家主席習近平2019年1月2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上大篇幅提「一國兩制」，多次提「統一」。

跟在本地生活的一些大陸移民與台灣人交流，發現中國「新移民」的思考模式大致統一，就如往常牽涉到大陸的重要事件一樣，在微信圈裡早已取得共識。他們的議論點是歷史上台灣就是中國的一部分，習近平再次強調台灣回歸，一國兩制勢在必行，因此認為台灣人民應該務實地選擇國民黨，否則台灣沒有出路。他們也認為互聯網滲透力強，來自歐美的黑勢力（暗黑力量）正在妖言惑眾，左右台灣人民的選票。

打上引號的「新移民」並非指剛到新加坡謀生或居住的人士，而是意識形態上關注大陸，少看甚至不看本地新聞，還沒有融入本地社會的人士。對祖國大陸的情意結，使到他們容易被微信圈牽動，因而忽視了另一類情意結。

台灣問題是國共內戰遺留下來的產物，過去武力都解決不了，現在更不是講拳頭的時候。兩岸可以互相往來，填土中的翔安國際機場逼近金門，台灣人也到大陸讀書賺錢，但台灣人有自己的想法，不是外國的黑勢力所能動搖的。

Photo Credit：李國樑 正在填土中的翔安國際機場，再建一座橋便能直達金門。攝於2017年10月。

《聯合早報》主辦的2019年書展的一場對話中，台北人張鐵志認為台灣社會非常穩定，一般的抗議活動說明台灣屬於正常的民主社會。至於台灣當下的思潮，年輕人更希望看到台獨的可能性。相信這也是代表著台灣人嚮往民主自由的訴求，跟中國的價值認同似乎漸行漸遠。

台灣年輕一代的意志相當堅決，形成一股不可忽視的力量，回家投票顯然是「芒果乾」效應已經發酵。

蔡英文勝選後指出台灣的「主權與民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出自己的堅持。」這是感言，也是政治放話。台灣人跟大陸淌流著相同的血液，認同中國文化（或台灣的中國文化），但是兩岸政治、民生的意識形態不一。情意結的深層所代表的就是民意，民眾更希望捍衛的是台灣那得來不易的民主自由。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左2）與民進黨副總統候選人賴清德（右2）11日順利贏得2020總統大選，晚間蔡總統發表勝選談

話時表示，今天台灣人民用選票選擇讓民進黨繼續執政並且取得國會多數，這代表過去4年走在正確的方向。

韓國瑜敗選後表示自由、民主和法治是台灣無上的珍寶，人民已經通過選票作出決定，大家一定要服從選舉的結果。他期望大家共同努力，明天能再見到團結的台灣，為台灣開創安居樂業的好日子。

台灣總統與立委選舉之役，和平地拉下帷幕，無論誰贏，都是民主，這場選舉是民主社會的典範。

您相信民主嗎？

塵埃落定後，我接到好些轉發的簡訊。有些簡訊並不簡短，而是長篇大論，義憤填胸地指責台灣人不爭氣，甚至質疑民主，認為民主並不能為民生帶來好處，反而開歷史的倒車。

您相信民主嗎？您相信民主社會是民生的一部分嗎？您相信民主與民權不可分割嗎？百多年前，孫中山已經將「三民主義」民權、民主、民生的概念帶入數千年來只有帝皇統治的中國，至今並沒有另一套完整的理論能夠推翻它。1956年2月1日，英國首相艾登（Sir Anthony Eden）和美國總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）簽署華盛頓聲明：「人民最基本的權利就是選擇自己的政府」。此聲明等於命令英國放棄殖民地，還政於民，給予時任首席部長馬紹爾強大的精神力量。雖然他兩個月後率領各政黨代表團前往倫敦的獨立談判失敗了，但爭取民權與民主，處理好民生成為新加坡建國的共同理念。

最愛台灣的始終是台灣人

想起12年前，馬英九謝長廷那場總統選舉。國民黨馬英九眾望所歸，獲勝後大方地稱讚競爭對手：「這次的選舉，大家當然有許多批評，甚至有許多的火花，但是我們從來不敢忽視民進黨在過去的幾十年當中對台灣民主、台灣進步的貢獻......不論輸贏如何，我們同感驕傲。民主自由是台灣最珍貴的資產，我們生活在其中平常也許感覺不到，但一旦到關鍵時刻，民主自由所展現的力量是沛然莫之能禦，這是台灣最大的資產，也是台灣最迷人的資產。」

民進黨謝長廷競選總統失敗後坦然面對：「台灣選民已經用選票作出決定，我接受敗選的事實。我在這裡要恭喜馬英九先生和蕭萬長先生...民主包括結果，也包括過程，過程難免有爭議，但是我們接受，不願再有抗爭，讓我們的社會非常迅速地能夠修補因為選舉所留下來的裂痕，讓我們的人民能夠很快地生活在愛與信任的環境裡面。 ……這是我個人的挫折，不是台灣主體性的倒退，是民主的結果，不是民主的失敗。台灣的發展從來就不是順風而行，風愈大我們愈要走，我們要永遠跟人民站在一起，衷心地為台灣祝福，我們相信人民，也相信台灣。」

一個生肖輪過去了，台灣人所崇尚的「民主自由，相信台灣」的信念沒有改變。我也相信「全世界最愛台灣的，是台灣人自己」，台灣人身歷其境，因此最明白。至於我們，始終只是身在局外的旁觀者。

為我的台灣朋友們獻上至誠的祝福。

本文獲作者授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜