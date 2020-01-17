隔絕世界紛擾，讓鍾子偉執行長全心投入工作：Sony WF-1000XM3 真無線主動降噪耳機

TNL Brand Studio 鍾子偉，哈佛大學商學院MBA畢業，曾任三麗鷗中國區總經理、瑞士銀行證券研究部門、商周專欄作家，現為關鍵評論網集團共同創辦人暨執行長。

在這個資訊高度爆炸、快速變動的年代，我們總是在不同的環境下聆聽著音樂。有時娛樂、有時放鬆、有時透過音樂建立工作環境，讓自己更專注獨處。

那麼，遊走世界各地，每天有著各種會議、行程的商務人士，又是怎麼讓「音樂」進入繁忙的生活中呢？鍾子偉 Joey ，關鍵評論網共同創辦人暨執行長，這回我們來與他聊聊關於工作、生活、音樂的三者關係。

真無線設計，讓視訊會議更便利與高效率

曾任三麗鷗中國區總經理、瑞士銀行證券研究部門，鍾子偉總是在全世界奔走，也經常透過各種電話、視訊會議處理許多商務會議。像這樣典型繁忙於公事的商務人士，音樂與耳機扮演著什麼角色呢？耳機除了音樂聆聽是否有別的功用呢？

或許是商務人士總是需要有效率地處理事情，Joey的語速清晰但略快，稍不注意就有種跟不上節奏的感覺。

說起耳機在工作裡的角色，他說：「工作關係，我經常會有視訊會議，很討厭要拿耳機時，耳機線全部扯在一起。」也因為他在思考時，常會拿著筆電走來走去，Sony WF-1000XM3的真無線設計，無線干擾，自然也會方便許多。

TNL Brand Studio Sony WF-1000XM3的真無線設計，方便商務人士進行視訊會議。

主動式降噪，隔絕低頻噪音，快速進入專注狀態

聊起了工作，他語調一變：「我非常受不了在工作的時候被其他聲音干擾。特別是像辦公室敲打鍵盤或是冷氣空調那種低頻噪音，靠著Sony WF-1000XM3的主動式降噪能力，抵消隔絕外界噪音，才能專心處理事務。」

受益於WF-1000XM3運用強悍降噪處理器QN1e達成強大的抗噪技術，讓鍾子偉能快速地讓自己與吵雜的辦公室環境隔絕，馬上進入專注的工作狀態。

TNL Brand Studio Sony WF-1000XM3的主動式降噪，可以抵消隔絕外界噪音，快速進入專注的工作狀態。

鍾子偉分享某次出差到新加坡，因行程緊湊需要當日來回，在毫不間斷的會議後，非常希望能夠在飛機上好好休息。「在飛機上若能不被噪音干擾，特別是那種低頻又長時間的引擎聲，可以抵消掉這些聲音，對於工作跟即時的補眠都很有幫助。若是那樣的環境下能有優秀降噪能力的WF-1000XM3，對於飛機上的工作準備與會後的短暫休息，都有非常棒的幫助。」

長效電池續航，快充10分鐘持續通話90分鐘，保持與投資人的順暢溝通

聊著工作的情況，鍾子偉也提到他最喜歡WF-1000XM3的一點：「無線耳機的電量當然是越久越好，如果會議講到一半，你正在說服你的投資人，沒電的話就是噩夢！」

WF-1000XM3所提供的快充功能，在臨時沒電或者忘記充電時，僅僅只要10分鐘就能夠通話90分鐘，耳機充電盒本身也提供可充飽耳機三次的電量，總共擁有24小時的續航可以使用，對於往來世界各地無法馬上用線材充電時，是非常棒的設計。

TNL Brand Studio 鍾子偉執行長表示長效電池續航與快充功能很實用，可以確保與投資人溝通順暢不中斷。

自動偵測環境，切換不同情境的降噪程度

在多數的工作場合下，鍾子偉並不會長期配戴耳機，畢竟經常需要跟同事溝通，戴著耳機有其不便之處。那麼，要怎麼快速切換專注與工作模式呢？

WF-1000XM3耳機有「彈性音效控制」，可以自動偵測使用者的狀態，並快速切換靜止跟走路時等不同使用狀況的降噪程度。臨時需要和人對談溝通時，也只需要輕觸耳機，開啟快速注意模式，就能降低音樂音量並接收外在的環境聲音，無須拿下耳機，即可毫無阻礙地與人交談。

TNL Brand Studio 輕觸耳機就能開啟快速注意模式，輕鬆與人交談。

主動式降噪與優異好音質，輕鬆卸下高緊張的工作情緒

在繁忙的工作之外，鍾子偉也會透過音樂放鬆心情，卸下一天的疲憊。「有時候工作久了，眼睛會很乾燥、很累，想要閉眼休息，這時候要是能夠聆聽到好音樂很不錯，像是電影主題曲、交響樂等。」

TNL Brand Studio Sony WF-1000XM3 主動式降噪搭配優異音質，創造舒適的休息空間，釋放一天的工作壓力。

WF-1000XM3 不只隔絕掉夜晚突如其來的引擎聲、隱隱地家電運作聲，同時採用 DSEE HX 高傳真數位音質還原技術，即使是被壓縮的音檔也可以升級超越CD音質，提供一個既安靜，又滿溢著美好品質的音樂空間。

訪談逐漸邁入尾聲，行程緊湊的鍾子偉準備起身前往下一個工作之前，與我們多分享了關於 WF-1000XM3 的使用感受，他表示：「創業家都有同樣的特性，任何東西可以協助讓你的決定越快，節省時間、創造效率，它就是一個非常好的東西。」許多工具、方式都能幫助創業家、商務人士創造效率， WF-1000XM3 用著創新先進的主動式降噪科技，卻以最柔軟的形式，讓音樂活化了繁忙的商務與生活。

少了紛擾，多了份效率，著實是主動式降噪耳機能幫助商務人士快速進入工作最好的詮釋。

TNL Brand Studio Sony WF-1000XM3 協助商務人士快速進入工作、放鬆舒壓，創造出自我空間的絕佳幫手。

Sony Sony WF-1000XM3 另有銀色款，銀白霧面機身搭配金屬珠光上蓋，為簡約生活更添質感。

進一步了解WF-1000XM3 真無線主動式降噪耳機：https://bit.ly/2R57fHs