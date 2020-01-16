【一週科技趨勢】YouTuber注意！所有含有「兒童內容」的影片可能無法賺分紅

2019是隱私議題風雨交戰的一年，在隱私法發展越來越多變的現在，隱私對數位產業造成的壓力，在新的一年絲毫沒有緩衝的跡象。

CCPA正式上路，多數企業面臨企業內數據處理改革的急迫壓力，其中YouTube又因先前罔顧兒童數據隱私面臨罰款，正如火如荼的進行改革措施。除了隱私，Instagram成長達到飽和、成長率趨緩則是另一個年初就在數位媒體界投下的震撼消息。

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YouTube創作者注意！影片不夠「不兒童」可能無法賺分紅

Google母公司Alphabet Inc.在去年9月因違反兒童網路隱私保護法（COPPA）收集兒童的個人數據，付出1億7千萬美元的巨額賠款。自此YouTube針對兒童隱私保護進行了多項行動，而自這週一開始，所有含有「兒童內容」的影片都將自YouTube廣告投放的系統中撤除。

事實上，美國聯邦通訊委員會（FTC）在認定「兒童專用」的影片定義上相當模糊，廣泛的定義包括內含熱門卡通人物以及兒童玩遊戲的影音內容，而個人影音創作者若在被認定「兒童專用」的影片上播送廣告，將因違反COPPA被處以罰金，而在創作者界造成不小的恐慌。

目前這項隱私改革對Google整體營收造成的影響還是未知數，Google內部尚未揭露有多少比例的廣告營收來自「兒童專用」影片，但Google已經針對創作者祭出警告，表示創作兒童相關內容的創作者可能將蒙受廣告收益的巨大損失。

此外，YouTube將開始在「兒童專用」影片下方置入一串文字，試圖將觀看影片的用戶導向YouTube專為兒童設計的應用程式YouTube Kids。然而，耐人尋味的是，數位行銷界普遍對YouTube Kids的兒童保護效力持存疑態度，研究也顯示，多數觀看YouTube Kids的兒童在7歲（YouTube Kids適宜的觀看年紀是13歲以下）時就會轉向YouTube的主要網站，並且不會再回到YouTube Kids觀看影音。

抵達天花板！Instagram美國境內的成長將首次跌至個位數

2018年時Instagram在美國境內的使用者數量成長首次來到10.1%，而進入2020年後結算2019成長率更是首次跌至個位數來到6.7％。eMarketer的分析師下修未來預測的成長率，2020從原先的5.4%下修到4.5%，2021則從4.1%下修至3.2%。

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eMarketer表示這項數據的更動主因是25至34歲的使用者成長率雖然有11.4%，但更年長的使用者加入Instagram的數量不如預期。而年輕族群的成長率則遭遇Snapchat與抖音的夾擊，預計將更不若以往。Instagram目前是全美境內滲透率僅次於臉書第二強的媒體，雖然面對強敵環伺的環境以及成長率趨緩的問題，但依舊會維持第二大社群平台的地位，而且遙遙領先其餘競爭者。

近期Instagram的廣告營收以驚人的速度成長，2019年坐擁90億4500萬美金的營收，2020更是可能翻倍跳來到130億8600萬美金的獲益。Instagram近期也積極開發不同的版位以增加廣告收益，例如新的「Discover探索」，未來推出的商店頁面也可望為Instagram帶來更多的獲益。

CCPA正式生效！過半企業仍遊蕩隱私高牆之外

今年1月1日開始施行的加州消費者隱私法（CCPA），美國企業遵循隱私法規的狀況看似不盡理想。實至今日，仍然有過半的美國企業尚未完全遵守CCPA。

但美國企業針對這一波隱私法的推動並非只是坐以待斃，在2019年11月進行的一項調查發現，93%的IT決策人員指出已經針對CCPA以及GDPR做出初步的相應調整，而至少過半的受訪者說企業內已經開始改善當前的隱私科技，並著手投資新的數據處理技術。就像GDPR在2018經歷的陣痛期，企業遵循CCPA是一場長時間奮戰，即使是初期有信心完全遵循法規的企業也可能順應法規的變遷，採行逐步改革，因此在1/1前完全合乎法規顯得相當困難。

另外合規付出的成本代價也是讓企業卻步的一大原因。一項由PossibleNOW（幫助企業遵循隱私法規的機構）在2019年8月進行的調查指出，35%的美國企業因為合規的成本太高而無法在2020元旦的期限前完成隱私改革。

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但不即時遵循法規的代價可能超乎想像，每一筆刻意以及非刻意的違反紀錄將被分別處以7500美元和2500美元的罰金。對於每日處理數百萬筆資料的數據公司而言，累計的違反紀錄可能導致巨額的罰款，使許多企業陷入進退兩難的泥沼中。

短影片在中國快速成長，成為行銷的新選擇

短影片，這種能讓使用者分享並創造15或60秒的社群網站形式，2017年時就在中國造成流行，在整體網路的使用比率更是連年攀升：每天都會使用的手機軟體中，短影片從2018年Q3的9.9%，到了2019年Q2則成長到13.5%，而同時OTTapp則些微下滑。

短影片為何能在中國造成流行？來自中國的快手公司公關何安妮認為，短片和其餘OTT服務有了互補效應，也同時提供如今快步調的現代人一個新的選擇。中國數位行銷界開始逐漸認為短影片是個能和客戶接觸的廣告平台短影片，如今短影片2018年在中國是個20億美金的市場，更可能在2023年達到65億。

根據一項調查，短影片的使用者平均一天會使用7次，使用率在午餐時段、下班晚餐時段以及睡前達到高峰，而短影片的使用者對於這項社群平台的互動率也很高：93%的使用者會按讚、84%會留言，90%會分享。另外，使用者多為35歲以下的年輕族群。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航