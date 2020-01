歐盟最小國馬耳他：風光旖旎，卻是洗黑錢聖地

文:張嫣

剛過去的金球獎頒獎典禮中,主持Ricky Gervais嬉笑怒罵奉勸得獎人發表感言時勿偽善談政治,更直言 "You are in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg." ──意指不少得獎者沒資格就任何事情公然胡亂議論,大部分人學歷比瑞典環保少女還低,對現實世界一無所知。台下有人鼓掌亦有人嘩然,此起彼伏。

既然世人不諳世事,不如由世界中心開始,認識真正的現實世界。

地中海佔全球海洋面積少於百分之一,但在世界貿易中佔極重要地位。焦亞陶羅港每年處理250萬個貨櫃,數量相當驚人。

地中海Mediterranean Sea源於拉丁文,意思是世界的正中央,為歐洲、亞洲及非洲所包圍著,塑造人類歷史重要之地,沿岸有20多個國家,每年吸引全球各地三分之一遊客到訪。世人對地中海的認知不外乎絕美風光、酒池肉林,可要說到現實和真相,總得先窺探明信片背後的天地。港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》節目主持Simon Reeve將繼續帶我們深度探索地中海鄰近地區,揭開旅遊勝地以外的故事。今回將會由歐盟小國馬耳他(Malta)出發,一路遊到意大利南部海岸。

別有洞天 法外之地

在網路搜尋馬耳他(Malta)的圖片,會發現風光旖旎,令人目酣神醉,著名電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)也曾在此取景。

歐盟中面積最小的馬耳他,幾千年來都是歷史、貿易和文化的交匯點。時至今日,人口不足五十萬的馬耳他急速發展,旅客人數激增,每年前往渡假的遊客人數為當地人口五倍之多。

遊客區人多擠迫以致租金上升,令不少馬耳他人要搬離市區,而隨著經濟快速增長,馬耳他部分財富來源開始引人懷疑。當地社會活躍分子Manuel Delia直言馬耳他稅率較低,吸引外國人開設公司,同時不少人利用空殼公司作掩飾,令當地成為不法分子大洗黑錢之地。

歐洲議會及歐盟執法機構歐洲刑警組織都非常關注馬耳他的洗黑錢活動,有評論指,當地政府調查可疑公司及打擊洗黑錢方面毫不落力,更包庇法外之徒高價販賣馬耳他歐盟護照。2017年,專門調查馬耳他洗黑錢及貪腐醜聞的記者Daphne Galicia被仇家以汽車炸彈謀殺至死。

據說古代神話大力神Hercules曾經橫越意大利南部海岸,亦即皮靴形狀領土的腳趾頭之處──卡拉布里亞,希臘神話中Argonauts亦曾到此一遊。

動作忙著死裡逃生 植物也岌岌可危

意大利橄欖油核心產地──普利亞(Apulia)近年正面臨一場災劫。全國超過一半橄欖油都來自普利亞,橄欖樹可算是普利亞人的靈魂。該區正爆發一種致命植物疾病──葉緣焦枯病菌,令橄欖樹枯乾至死,情況非常嚴峻。有人形容這種病毒是橄欖樹伊波拉。為阻止病毒繼續蔓延,當局建議農民設立隔離區。政府科學家稱,樹木一旦感染病毒,方圓一百米範圍內其他樹都必須斬掉。換言之,普利亞區內百幾萬棵橄欖樹可能因此被完全毀滅。而地中海大部分地區橄欖油產業亦會受到極大威脅。

植物病理學家Margarita D’Amico則強烈反對設立隔離區,並認為橄欖樹應該與病原體共存,理想耕種方法可增強橄欖樹的免疫力,令橄欖樹有自我保護能力,抵抗葉緣焦枯病菌。而時已至此,當地還未有處理問題的最終定案。

要看懂世情,或者要從離開打卡勝地開始。

節目簡介:地中海周邊風景如畫,自古以來卻飽受戰亂、貧富懸殊等問題衝擊。港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》探險家兼BBC節目主持人Simon Reeve從中東、北非一路走到歐洲,旅途上遇到來自不同背景和國籍的人,聆聽他們的故事和遭遇,揭示當地社會及環境等問題。節目逢星期一晚上9時30分於港台電視31及31A播映,本集1月20日播放;港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

