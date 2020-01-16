韓國瑜、柯文哲、賴清德，三個蔡英文大勝後必須正視的隱憂

文：簡立易（先是一名洋基球迷，然後才是一位在國立清華大學通識教育中心開授「媒體影響與社會問題」課程的兼任講師）

依據中選會公告的結果，蔡英文總統在此次大選的得票，超過817萬票，創下台灣自有總統直選以來的最高得票紀錄。樂觀者多解讀為，這是台灣的最新民意，代表了蔡英文獲得了新一波高峰的支持，也代表了台灣選民對中國說不的態度。然而，在亮麗得票數的背後，顯然還有許多隱憂，值得蔡英文政府慎重思考。

1. 韓國瑜得票較朱立倫為高

韓國瑜在各項不利因素下，以「知其不可而為之」的精神，強力挑戰蔡英文的執政地位，雖然打敗黨內外各路有意挑戰總統大位者，但卻也得罪了各路人馬，以致國民黨一個百年老店，竟遍尋不著副總統搭檔人選，需要找到半路出家的張善政。而這對搭檔在競選期間各種光怪陸離的言行，更是讓人不敢恭維。

然而，在黨內分崩離析，種種變數均不利於韓國瑜陣營下，竟然還能開出超過552萬票，遠較朱立倫的300多萬票高出逾200萬，除了顯示國民黨陣營仍然有相當雄厚的選票基礎外，也可解讀成對蔡英文執政不滿者，較之四年前多出了200萬張選票。以致種種匪夷所思的謠言，諸如蔡英文的博士學歷造假等，竟然能到選前還有一定聲量，其荒謬程度不下於美國總統選戰期間的「比薩門」事件，顯見雖然支持者眾，但不滿者更創新高，要如何照顧到這552萬名選票的聲音，將是蔡英文政府接下來四年的挑戰。

2. 國會總席次下降

此次選舉，民進黨雖仍維持國會單獨過半的優勢，然而不可否認者，是總席次的下降，先前「下架吳斯懷」政治訴求，雖然獲得了空前的聲勢，但顯然沒有轉換到選票上，更無力阻止國民黨內葉毓蘭、吳斯懷進入國會，幾個指標性的選區，都是現任立委落選。

這表示民進黨中央無法將選民對蔡英文的支持，轉換為區域立委選票。未來要如何防堵中國因素進入立法院，影響台灣政策，也是蔡英文政府要思考的問題。

Photo Credit: 中央社

3. 民眾黨崛起

此次大選，最可怕的大概是民眾黨的崛起。

柯文哲自創的民眾黨，一開始就因為剽竊蔣渭水當年創立的台灣民眾黨黨名，以及隨後柯文哲各種親中與歧視言行四處橫行，眼看就要淪為泡沫化政黨，但由於民進黨顯然有意忽略，放任柯文哲以抹黑方式衝高聲量，卻仍不多做辯解，美其名曰等他自爆，但事實是讓最愛師法中共創黨時期戰法的柯文哲得以喘息坐大，甚至還提名上次市長競選期間公然替他辯護的市議員競選立委，且亦順利當選，使得柯文哲的民眾黨以逾10%的得票率，風光進入國會，並有自組黨團的權利。

民進黨競選總部中的部分核心人士，顯然並未從2014年與柯文哲錯誤合作，以及2018年選舉慘敗後，仍向柯文哲屈膝求和，卻慘遭羞辱的教訓中醒悟，不但給予選民最壞的示範，同時也形同告訴黨內同志，民進黨是一個只看權勢，沒有價值理想的政黨，公然縱容這樣一個對外媚中、對內歧視的政黨坐大，未來民進黨執政當局必將因此自食惡果，甚至影響2024年選局，並為中國找尋下一個台灣代言人的可能性，埋下不可知的伏筆。

4. 黨內矛盾與跛腳效應

賴清德挑戰黨內初選失敗後，再被蔡英文納入競選夥伴中，並順利當選副總統，正式進入後蔡英文時期的接班梯隊。

然而，以國大代表、立法委員、台南市長當選起家的賴清德，有堅實的選票基礎，在擔任行政院長期間，與蔡英文是否如此充分合作，其實在初選期間，已有不少流言，而蔡英文第一任期間，行政院歷經林全、賴清德、蘇貞昌三任院長，閣員規模並無太大變動，卻在賴清德任內，遭遇蔡英文執政時期以來最大挫敗，而在蘇貞昌院長任內，成功扳回民心，並協助蔡英文贏得史上最大勝利，其中的矛盾與裂痕，已經隱隱然浮現，未來要如何化解這樣的矛盾，需要更大的耐心與智慧。

選舉已經結束，挑戰才剛開始，期許蔡英文執政下，台灣能朝更加公平、正義的新時代邁進。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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