想辭職？養成五種好習慣讓你順利無痛換工作

文：S編的風格思維圈

你是不是也想換工作了呢？台灣每10個人就有7個人想轉職！我們永遠都不曉得一份新工作的甜蜜期能延續到什麼時候，隨時為「轉職」做好準備，才不會困在無法逃脫的困境，現在就跟S編一起檢視你是否每一項都做好做滿了呢。

1. 下班的時間不要浪費

誰下班就開始耍廢追劇的請自首！

這裡不是要你放棄個人休息時間，而是要妥善分配下班時間，假設想去澳洲打工遊學，每天下班就花一小時研究澳洲國家民情文化和旅遊等等，假日再撥兩個小時來唸英文增進語言能力！假設想離職，又不知道想要什麼，就安排下班時間閱讀，或是發摟像我這樣的知識型部落客（哈哈哈自己講），多看看別人的建議和經驗分享，從中探索自己慢慢規劃。

2. 定期整理個人專案或作品

S編強烈建議一進公司就立刻為此做準備！也許有些人的工作不會有「作品集」，但這裡要強調的，是隨時盤點你的技能和為公司做的貢獻有哪些，以下列出幾種例子：

行銷人：隨時截圖蒐集成效最好的企劃或廣告 設計人：在公司的各種代表作（照片或影片皆可） 業務人：在公司接到最高業績的單或有名的客戶 專案經理：盤點經手的專案，及解決問題的技巧和過程 服務業：得過的證照獎項、業績排名、其他公司內部成就

比照上述這幾個例子，大家應該就很清楚自己的行業領域要怎麼盤點自己的成就吧？也許是一份作品、專案，也能是一個事蹟、數字或經驗。

3. 經營個人社群平台

數位時代的來臨，我們不能逃避這個人人都有影響力的年代，不管有沒有要經營個人品牌，都建議可以在部落格、Facebook或Instagram開始寫寫東西，因為在分享的過程能幫助自己整理思緒，也能慢慢聚集和有相同理念的群眾，所謂有人的地方就有生意，若未來你想擁有自己的事業，這是你現在就能開始做的準備喔。

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4. 學習理財

理財不只對於節流有幫助～甚至讓人開始想如何「開源」！而當開源的慾望出現，就會更有意願開始規劃「被動收入」和「固定收入」的來源和組合。

另外，若常常被「錢」追著跑，辭職後你可能會因為金錢壓力而做出錯誤選擇，導致又陷入另一個不滿意的職場環境，為了避免這樣的窘境，讓離職後的你能安心審視每份面試的機會一定要懂得理財，所以對理財陌生的你，千萬不要聽到「理財」這兩個字就害怕或排斥，或許你可以從追蹤理財YouTuber開始建立興趣喔！

5. 定期檢視個人短中長期目標

很多人都會在新年時寫下琳瑯滿目的新目標，但卻很少人會花時間檢視自己的進度或是重新審視。

畢竟一年是很長的時間，多少我們對於自己的期許一定都會有變動，例如年初想換工作，但年中想出國......你們應該也有類似這樣的經驗吧？為了不讓計畫趕不上變化，建議每三個月花時間檢視自己離設立目標的距離還有多遠，有些事情只差臨門一腳，甚至需要新增或修改年初定下的目標，一定要養成這個習慣才能幫助你找到最佳的轉職時機。

以上這五項功課你已經做了幾項呢？如果你已經有換工作的念頭，但遲遲還未行動，又或是你知道現在這份工作不會做太久，那麼就快點開始養成這些好習慣，為將來順利無通轉職做好準備吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航