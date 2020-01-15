伊朗誤擊客機卻「隱瞞」引發抗議，官媒前主播道歉：過去13年都為政府公開說謊

伊朗當局8日誤擊烏克蘭客機，導致上百人死亡，一開始更隱瞞飛機失事不是因為導彈，也讓伊朗群情激憤，抗議活動延續好幾天。14日，伊朗當局首次宣布，就此事逮補相關人士，但沒有具體說明逮捕人數。伊朗媒體報導，一名外媒線人似乎也遭到逮補，但聯絡該線人的記者卻有表示，他的消息來源很安全，伊朗當局可能抓錯人。

伊朗當局宣布抓人，但連「公布導彈影片」的人都抓？

《中央社》報導，伊朗軍方8日誤擊一架烏克蘭客機，導致飛機墜毀德黑蘭近郊。伊朗當局14日首次宣布已就此事件進行逮捕，但未具體說明逮捕人數。

伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）在電視轉播的記者會上提到：「已進行廣泛調查，逮捕了一些人。」艾斯邁里表示：「已在這個地區進行許多調查，我們的司法團隊每晚都在處理文件，直到午夜為止。到目前為此，我們已提出建議，但必須權衡所有層面，找出真相。」

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）已扛下全部責任，但強調是飛彈操作員自行決定開火。

《美聯社》報導， 伊朗總統哈桑・魯哈尼（Hassan Rouhani）14日呼籲建立一個由「高級法官和數十名專家」組成的特別法庭，以調查這一事件。 總統在電視談話中表示：「責任不僅僅由一個人承擔，那些被判有罪的人應該受到懲罰」、「這不是普通情況。 全世界都將關注這個法庭。」

《BBC》報導，然而，除了對發射導彈的人咎責，根據伊朗媒體，伊朗革命衛隊還逮補了一名發布影片的線人。8日意外發生後，人在倫敦的一名伊朗記者那里曼（Nariman）透過線人取得一支影片，影片顯示伊朗飛彈擊中客機，但如今卻傳出那里曼的線人遭逮捕的消息。

不過那里曼透過推特澄清，自己的消息來源很安全，伊朗當局可能抓錯人了，而 被逮補者將面臨與國家安全有關的指控。

I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD — ?Nariman (@NarimanGharib) January 14, 2020

「敵人就在這裡」，伊朗抗議活動蔓延多個大城，司法單位逮補30人

一架烏克蘭航空的客機8日從德黑蘭機場起飛後不久，墜毀伊朗境內，西方不少國家領袖指出飛機是被伊朗飛彈擊落，伊朗起初否認指控，但於11日承認是軍方「非蓄意」擊落客機，但伊朗當局起初隱瞞真相，引發伊朗多個大城示威遊行。

《中央社》報導，數以千計民眾11日開始在德黑蘭聚集示威，高喊「獨裁者該死」，他們將矛頭指向伊朗最高領袖阿里・哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。鎮暴警察則對群眾發射催淚瓦斯。

11日，根據推特上發布的幾段影片，數十名抗議人士在伊朗首都德黑蘭一所大學外聚集高喊：「他們謊稱我們的敵人是美國，但我們的敵人就在這裡。」此外在伊朗其他城市也有許多示威者聚集。

《CNN》報導，抗議活動持續超過3天，民眾要求伊朗最高領導阿里・哈米尼 （Ali Khamenei） 【註】辭職，並要求起訴那些負責導彈起降的人。哈米尼已在伊朗任職30年，任期沒有限制。

據路透社報導，抗議活動還蔓延到其他城市，包括伊朗第五大城市設拉子（Shiraz）、伊朗第三大城市伊斯法罕（Esfahan）、伊朗古城哈馬丹（Hamedan）和亞塞拜然省省會烏爾米耶（Orumiyeh）。

《美聯社》報導，14日，伊朗司法機構表示，組共逮補了30名抗議者，其中一些人被釋放，但沒有進一步說明。

官媒主播宣布請辭，前主播道歉「過去13年都為政府公開說謊」

《中央社》報導，除了民眾示威，另外有至少兩名國營廣播電視台主播響應民眾示威，在13日宣布請辭，另有一位前主播則為過去替政府說謊13年而公開道歉。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）前主播賈巴里（Gelare Jabbari）在社群平台Instagram貼文道歉：「我很難相信我們的民眾被殺害，原諒我這麼晚才醒悟。也請原諒我過去13年向你們撒謊。」

IRIB現任主播哈塔米（Zahra Khatami）辭去工作，她說：「謝謝大家接受我當主播一直到今天。我永遠不會再回到電視上了。原諒我。」哈塔米的另一位同事芮德（Saba Rad）也說：「謝謝你們在我職涯期間的支持，在廣播和電視圈工作21年後，我要宣布無法繼續從事媒體工作，我辦不到了。」

設於德黑蘭的伊朗記者協會（Association of Iranian Journalists）發聲明指出，伊朗正見證一場「公眾信任的葬禮」，重創了聲譽本就搖搖欲墜的伊朗官方媒體。

【註】阿里・哈米尼 曾任伊朗總統，1989年卸任後，伊朗專家議會委任他「伊朗最高領袖」，最高領袖是伊朗在宗教上及中央政治的最高領導人，也是伊朗軍隊的最高統帥，終生任職。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺