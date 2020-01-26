從做工到做設計：李秀超活用新科技，提升煙火無形價值

文：王韻鈴

攝影：林辰鍵、呂展源

前言

自2004年台北101竣工起，台北101的跨年煙火秀就成了所有人引領期盼的年末盛事；而今年，已經是李秀超第12次負責台北101的跨年煙火設計。從一開始被戲稱「雞毛撢子」的簡單樣式到近期結合音樂、影像、燈光、科技，成功打造聲光俱佳的煙火秀，李秀超帶領團隊不斷自我突破，從「煙火施工」到「煙火設計」，以豐富的內涵提升煙火的無形價值。

Photo Credit: 點讀華山提供 執行台北101煙火秀多年經驗的李秀超認為，煙火是一場不排富、不排貧，創造所有人共享回憶的活動

主文

每一年跨年，台北101的煙火秀總是那麼令人期待，伴隨著群眾「5、4、3、2、1新年快樂！」的吶喊，煙火升空、噴發，化為一束一束一閃一閃的歡愉和希望，它不僅代表了全球注目的榮耀，同時也象徵著每一位觀賞者心中的澎湃與璀璨。「煙火會落下，但當下的感動永存心頭」對李秀超來說，這就是煙火的價值。

多媒體輔助，有故事的煙火更動人

「一場成功的煙火，就是要令人印象深刻；而一場令人印象深刻的煙火，不能沒有音樂！」李秀超透露，煙火和電影、歌劇一樣，音樂很重要，甚至在著手設計一場煙火時，會先決定音樂。為什麼音樂這麼重要？可以從兩方面來說，一是音樂可以提供對照時間軸，二是音樂可以帶領群眾進入情境。

首先，他解釋，煙火的設計也講究節奏，必須跟著音樂的抑揚頓挫同步燃放，「這就是所謂的Time code系統，你可以想像，把一秒切成數十格，時間單位變成幾分之幾秒（或稱frame「幀」），我們可以精準的對照時間碼，讓煙火跟著音樂準確施放」。

Photo Credit: 點讀華山提供 為了追求更高品質，李秀超今年親自走訪各家廠商，了解最新的硬體科技，並添購一批全新T-pad，要讓動畫與煙火的結合提升到新的境界

再者，由於每場煙火施放的時間有限，沒有太多鋪陳情緒的餘裕，因此藉由大家熟悉且風格鮮明的音樂來輔助，便是更快引起共鳴的方式。「以節慶煙火來說，交響樂就是難以取代的配樂類型。氣勢磅礡的交響樂曲很適合搭配煙火，特別是有些交響樂最初的設計就是為了慶典，經典的例子像是韓德爾為了加冕儀式作曲《皇家煙火》、柴可夫斯基的《1812序曲》中收錄真實炮聲，將眾人慶祝的情緒推至高點⋯⋯」李秀超解釋，這些時常作為煙火配樂的交響樂曲不僅有其歷史文化淵源，更因耳熟能詳的特性，即使是在非歐洲國家，使用頻率仍然相當高。

不打安全牌，讓現代煙火超越想像的框架

然而除了音樂之外，影像、燈光也是現今煙火秀的一大看點。以台北101跨年煙火來說，技術的突破點就在兩年前，李秀超發現LED燈網「T-pad」可以將動畫帶入煙火中。「過去煙火的表現很抽象，可能可以表現春夏秋冬，卻很難表現喜怒哀樂；但在T-pad的輔助下，就能真正將影像與想像具象化。」

在當時，這是一個創新的嘗試，既沒有先例可循又無法實際彩排，不過李秀超認為人生不要一直做有把握的事情，即使有風險還是非常值得一試。

他笑著說：「我會有這樣的冒險精神，其實是受爆破藝術家蔡國強的影響。」

Photo Credit: 點讀華山提供 執行台北101煙火秀多年經驗的李秀超認為，煙火是一場不排富、不排貧，創造所有人共享回憶的活動

2011年，蔡國強與李秀超聯手百年跨年煙火設計，初次見面蔡國強便提出天馬行空的想法——開場要有流星劃過天際，接著還要用一條龍將台北101團團圍住，李秀超聽完當下直言：「這做不到吧……」，但後來在蔡國強的堅持下，團隊還是想盡各種方法達成目標。

李秀超有感而發的回憶道：「即便最後無法完全達到預期成效，但我覺得藝術家的偉大就在於他們的思想沒有框架，從經驗法則中認定做不到的事也願意勇敢嘗試。如果不去做，連失敗的機會都沒有，別說龍，做條蛇的機會都沒有。」此後，李秀超也將勇於冒險、大膽實驗的精神投入煙火設計中，持續突破大家對於煙火表現形式與細膩度的想像。

今年，為了追求更高品質，李秀超親自走訪各家廠商，了解最新的硬體科技，並添購一批全新T-pad，要讓動畫與煙火的結合提升到新的境界。不過他解釋，硬體的應用是作為輔助工具，不是為了炫技而用；煙火的表現形式在科技的幫襯下的確有了多元面貌，可以承載的內容也更顯豐厚，但同時也需要加倍費心的安排，才能確實呈現期望中的效果。最後，李秀超更強調，在追求技術進步的同時別忘了，煙火是一場不排富、不排貧、所有人共享回憶的活動，而煙火的價值最終將取決於它在每個人的心中留下了什麼。

Photo Credit: 點讀華山提供

Brand’s Talk

Q1.一場精彩的煙火秀，最關鍵的元素是什麼？

A1：感動，就是你希望營造的那個畫面，確實按照你的規劃呈現，就一定會讓人感動。每一場煙火的最後20～30秒會是我最用心設計的部分，會讓人想拼命記住那個畫面、那個感動，Ending就是引爆因子。

Q2.設計台北101煙火時，你最注重哪件事？

A2：太多人會問為什麼我們的煙火不能像國外那樣？其實條件不同，沒辦法複製，也沒必要。雪梨有海港、大橋，腹地又大；倫敦有摩天輪、泰晤士河；紐約時代廣場以氛圍取勝，而在台北101放煙火，因為人口稠密，我一定是首重安全。

Q3.在台北101放煙火最困難的事是什麼？

A3：Next year！下一次要如何突破永遠是最困難的。特別是台北101跨年煙火這種連續負責多年案子，挑戰自己、推翻自己是最難的，所以每年放煙火的現場我都還是非常緊張，那是種我很在乎的態度。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航