淺談電槍效能：7米內制敵，英超球星曾是槍下亡魂

消息指香港警方正研究引入電槍，用於日常執行職務及防暴。在警暴爭議之時又引入其他武器，司馬昭之心路人皆知。知己知彼，我們先來認識一下電槍有何特別。

電槍以美國品牌泰瑟（Taser）電槍最普遍，當中「TASER X26」被廣泛使用。泰瑟電槍主要有兩個模式：「探針模式」的電流會使人無法控制肌肉收縮，並暫時癱瘓；「眩暈模式」就會使人局部疼痛，達到「痛苦服從」的效果。理論上，除非長時間使用，電槍不足以長期損害身體。

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「探針模式」原理是使用壓縮空氣，發射兩根連導線的「飛鏢」到對方身上。飛鏢有倒鉤鉤住對方衣服，並由電纜連接槍枝。命中目標後就能釋放出高電壓、低電流的電荷，屬非致命武器。

一般來說電槍配有瞄準器，最大射程7米，能在5秒內對隔5厘米厚的衣服放電，並會像電話干繞的雜訊一樣，對人體神經系統造成混亂。電擊槍效能因型號、被擊中對象，以及放電時間而異。若持續半秒，就會使人劇烈震顫；若一兩秒，就會肌肉痙攣及頭昏眼花；若超過三秒就會失去平衡及迷失方向，並可能失去肌肉控制能力。

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電槍屢致重傷死亡

不過理論歸理論，特別是在不講理的香港。與催淚彈等非致命武器一樣，電槍都會致命，而且直接或間接導致嚴重受傷或死亡的宗數不少。國際特赦組織數據[1]指出，2001至2012年間，美國有至少500人因逮捕或拘留時遭到電擊而死亡。在英國，自2003年起就至少有18人被電槍擊中後死亡。

《華盛頓郵報》2015年專題報道[2]指出，美國當年至少48人因電槍直接或間接死亡。華盛頓郵報指出，有人因身體失去知覺時摔倒撞到頭部，有人因高血壓心臟病、冠狀動脈疾病等。《衛報》曾報道，美國的一名孕婦在被電槍擊中後流產。

路透社2017年一系列報告中亦發現，每年有近50人在警方使用電槍後死亡。報告記錄的1081宗死亡個案中，電槍被認為促成因素或原因的佔21%。報告又指出，精神病、心臟病、孕婦、年輕人或老人特別容易因電槍致死，特別是警員缺乏培訓及濫用暴力之下。

電槍酷刑及謀殺案例

2013年7月，23歲英國青年Jordan Begley被捕時被電槍擊中後死亡，兩年後裁定，部分原因是由於警方「不當和不合理地」使用酷刑。最著名一宗是英超阿士東維拉前球星艾堅遜（Dalian Atkinson）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 阿士東維拉前球星艾堅遜被電槍射死。

2016年，48歲的艾堅遜當時與父親吵架，警察趕到現場後以電槍向他射擊。艾堅遜疑因腎病不堪電槍一擊，心臟衰弱驟停，送院後證實死亡。經獨立警察投訴委員會（IOPC）調查後，兩名警員被控謀殺與襲擊致造成身體傷害罪。案件移交皇家檢控署刑事調查超過16個月，兩名警員會在2020年9月14日受審。

電槍公司如是說

為了防止警察濫用，泰瑟電槍有晶片記錄，並能將數據下載到電腦，以驗證使用日期及時間等。每次發射時還會釋出多達40個小紙屑「ID標籤」，以識別使用的槍枝。

泰瑟製造商Axon Enterprise曾在2013年警告，對患有精神病患者使用電槍時需要謹慎和克制，因為他們可能受情緒影響，而無法對疼痛作出與一般人一樣的反應。

公司又警告，執法人員避免以電槍攻擊心臟、胸部、頭部及喉嚨等敏感部位。若重複、長時間或連續使用，更可能會導致累積性疲勞、壓力、心臟、生理、代謝及呼吸系統疾病等風險，從而增加死亡或嚴重傷害的風險。

公司稱，大多數涉及電槍的死亡個案，都是因當時人有吸毒及心臟問題等潛在生理狀況，或是警方同時使用武力導致。

香港與外國的差異

西方標準呢？在美國密歇根州，就有議員提出允許人們擁有電槍自保。英國警員就指不想要電槍。劍橋大學研究發現，部分情況下武器的存在會導致警察與公眾敵對加劇。英國警方亦擔心，配上電槍會引發「武器效應」（weapons effect），使警員更危險，成為目標。

英格蘭和威爾斯約只有5%警員持槍執勤，當局2003年引入電槍加強警力，使用頻率亦每年增加，但至今仍非每名警員都配有電槍。當局日前討論是否增配電槍，引來不少警員反對，擔心會影響公眾對警察的看法及信任。對比香港，實在可笑。

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電槍每支價格約為200英鎊，警員只需要一天培訓即可使用，但在香港，就算培訓完警方仍是會濫用暴力。Axon Enterprise的言論同時反映，電槍能極方便執法人員濫用暴力，先射水炮及後以電槍加大攻擊，先以電槍擊暈你及後暴打為所欲為……除非你是 《One Piece》的路飛，或是「硬膠仔」，否則，防電膠衣都未必有用。

註：

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看作者Medium。

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