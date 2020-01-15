【Fact Check】屍體發現案「須進一步調查」比率大跌96%？

Facebook專頁「連豬」今日發帖文宣稱「2019年頭十個月，須進一步調查的屍體發現案比率大幅下跌96%」[1]，並附上《東方日報》2019年11月20日的報道連結作為資料來源。[2]截止本文發表時，這則帖文在Facebook上已有近三千次分享。

「連豬」Facebook帖文截圖（後製加上「注意︰內容可疑」水印以免誤傳資訊）

根據《東方日報》的報道︰

保安局今(20日)回覆立法會議員胡志偉查詢指，今年首10個月有6584宗「送院時死亡、送院前死亡及屍體發現案」，當中有27宗需警方跟進；608宗為「自殺、有人上吊及從高處墮下案件」，7宗需為跟進調查的可疑個案。 … 2017年及2018年毋須作進一步死亡調查的個案宗數分別為9640宗及9893宗。至於進一步調查的死亡個案，2017年為1128宗，2018年有1083宗；需排期進行的死因研訊，前年有131宗，去年167宗。

乍看之下，「連豬」引述的驚人數字似乎有根有據，然而這其實混淆了警方跟進調查的案件數字以及死因裁判官認為「須予進一步調查的個案」的案件數字。

根據保安局的書面答覆[3]，2019年1月至10月期間「送院時死亡、送院前死亡及屍體發現案件」共有6584宗，當中27宗為「需由刑事調查隊伍跟進調查的可疑死亡個案」；相比之下，2018年全年共有7828宗相關案件，而跟進調查的則為22宗，比率反而上升。保安局亦有提供自殺等案件的相關數字，詳見以下圖表︰

而《東方日報》的報道中，未有列出2018年的相關數字給讀者參考，相信因此引起誤解。

至於《東方日報》提到及被「連豬」引用的2017年及2018年數字，其實是死因裁判官認為須予進一步調查的死亡個案數字，這在保安局的書面答覆中寫得非常清楚︰

有關數字亦見於2019年7月發表的《2018死因裁判官報告》[4]︰

按照上述資料，「須進一步調查的屍體發現案比率大幅下跌96%」的說法並無根據，相信是誤解了兩組數字所致。

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核稿編輯︰Alex