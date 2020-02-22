食農教育不僅是教育，日本的終極目標是「鄉村活化、地方獲利」

文：林玉婷（日本東京採訪報導）

你知道市場常見的蘋果，有99%都是來自於進口嗎？若要你細數台灣當季的水果，你能答出幾樣呢？

民以食為天，但在現代社會的發展下，不僅消費者與生產者的距離漸遠，在跨國農食產業鏈的串連下，我們所吃的食物越來越仰賴進口，相反地，對於自身的飲食文化和在地農產的認識也越來越淺薄。

食物的選擇將左右農業生產，當消費者需求與在地生產越脫節，將使得在地農村經濟規模越來越萎縮，另一方面，也會使我們必須花費更多金錢來進口食物。因此，藉由推廣食農教育，吃當地、吃當季、了解在地農產，有其必要性。

開放農園採果就夠了嗎？若想振興農村，一點都不夠

目前台灣已有許多農園開放採摘蔬果，讓民眾更有機會親近土地，了解食物的源頭。但是，僅是帶回一袋自己採的水果就夠了嗎？一次性的休閒體驗可能難以讓農村永續，留在消費者心中的知識也有限。

當我們還把去農村當成「休閒」，日本為了落實地產地消，日本政府進一步為鄉村量身打造了一個具有商業戰略性意義的策略──鄉村六級產業（農山漁村の六次産業）。

清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦曾著書說明，「鄉村六級產業」特別保留「鄉村」此一代表地理空間性的詞彙，乃是因為該政策的核心目標為運用在地農業資源活化鄉村，亦即，它不是一個單純的產業政策，而是「救農村」策略。

鄉村怎麼跟都市拉近距離？利用「體驗行銷」把都市人帶進來

日本《食育基本法》的前言就指出，推動食育的目的是為「促進都市與農山漁村的交流與共生，建構食物生產者與消費者間的信賴關係，活化地方社會、承繼並發揚豐富的飲食文化， 並推動對環境友善的生產及消費關係，提升糧食自給率」。

有這樣的前提之下，《食育基本法》也明定農林漁業者及其相關團體需積極提供多樣體驗活動，要讓國人增進對飲食的關心及理解，對大自然的恩惠，並與教育相關團體及有關人員相互配合，努力推行飲食教育。

也就是說，「食農教育」其實只是一個用活潑方式把人帶進農村的方式，終極目的是要突破鄉村發展的困境。那麼到底怎麼做才能把人帶進農村呢？

六級產業KOL：隨時都有800組候補入住的農業度假區

被財團法人中國生產力中心總經理張寶誠譽為「六級產業KOL」、位於日本千葉縣的「和鄉園THE FARM」即是一個成功案例。「體驗是一種商機，和鄉園為六級產業做了很好的示範。」張寶誠表示。

THE FARM營業部長毛利公紀表示，20多年前，當地農民遇到了高齡少子化的挑戰，為了想要把辛苦種植的蔬菜賣出去，1991年由和鄉園現任代表取締役（執行董事）木内博一等五個年輕人共同攜手合資成立了農業法人「和鄉園（WAGO）」。

他們從合作生產、集貨、運銷，以及格外品（不符市場規格的蔬果）加工事業開始做起，慢慢地打入超市與餐廳，直到現在已經有當地100戶農業生產者加入這樣的集體產銷計畫，每年有高達20億日幣（約新台幣五億八千七百萬元）的產值。

THE FARM農園的蔬果除了供應給餐廳之外，田園也租給外地人耕作，體驗採收活動則最多同時可容納1000人共同採收。

和鄉園也取得千葉保護環境農作物認證（Eco農作物認證），實踐友善土地的夢想，更是日本第一家獲得農產輸往歐盟許可認證的組織。其農產加工與栽培事業更拓展至海外，建設太陽能植物工廠，育種出高糖度水果蕃茄在中國生產等等。此外，和鄉園的休閒農場「THE FARM」一年更有高達20萬海內外遊客的到訪。

THE FARM透過產地旅遊、食農教育、在地食材餐廳、農產品地產地消等手法行銷鄉村與山野魅力，營造只屬於它的在地優勢。除了它的住宿區熱門到隨時都有800組候補，除了可體驗滿天星空、青山綠水、享受新鮮空氣與農產，園區還有採蔬果、滑索、獨木舟、生營火烤肉等戶外活動，是日本少數以農業為主題的度假區。

將農業與生活結合，實際體驗才能學習

對日本推動食育來說，把人帶進農村是很重要的指標，在第三次食育推動計畫中，「體驗過農林漁業的國民（戶數）比例」的追蹤指標，2015年已經達到36.2%，在2018年提升到37.3%，目標在2020年應達到40%以上。

THE FARM的成功案例讓到訪的台南市青農聯誼會會員陳冠彣感到相當興奮，「台灣的農民多是單打獨鬥，但是日本這種團結力量大的方式，很值得學習。」

來自雲林的青農洪嘉芳也認為，日本政府對農業發展與食農教育很用心，相較於台灣多用認證來證明蔬果安全、讓民眾安心，反而讓農民感到很有負擔，從日本參訪中她感受到，農業不只有加工和產品，體驗和教育更能讓所有人了解產地與農產品，當關係拉近，相信台灣的農業發展也會朝正向發展。

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參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航