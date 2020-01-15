新加坡朝野力爭23萬首投族，年輕選民關切氣候暖化民生議題

（中央社15日訊）新加坡最遲明年4月大選，將近23萬名首投族動向成為朝野必爭之地，年輕人不僅關心民生與工作權益，氣候暖化等議題同樣將與大選掛勾，更是首投族關注的課題之一。

新加坡上次國會大選是在2015年9月舉行，國會2016年1月間開議，任期5年，國會可以提前解散，解散後3個月內須舉行大選。

雖然大選最遲明年4月舉行，但外界普遍認為可能提前今年上半年舉行大選，諸如2月18日財政預算案後、3月或4月中旬乃至5月，迄今眾說紛紜。

新加坡年輕人必須年滿21歲才擁有投票權，去年6月最新人口數據顯示，年齡介於20歲到24歲公民人數約22萬9900人，其中大多數在下屆大選時首度擁有投票權。這群首度行使投票權的年輕族群，未來大選將扮演一定程度的關鍵角色。

新加坡由人民行動黨長期執政，國會掌握絕大多數席次，但面對來勢洶洶的反對黨挑戰仍不敢小覷，積極備戰之餘，勤走訪基層選區，意欲推出最佳候選人組合迎戰。

反對黨同樣動作頻頻，去年11月間先有新加坡前進黨黨魁陳清木邀集國民團結黨、革新黨、人民力量黨、國人為先黨等20多名反對黨人士會商大選事宜，探討如何發揮團結力量。今年再有國人為先黨、人民力量黨、革新黨與民主進步黨等4個反對黨決定籌組聯盟，因應大選。

新加坡民主黨也將推派更年輕的候選人組合，搶攻年輕世代選票。

Photo Credit: Reuters/達志影像 陳清木在2011年競選總統時和支持者熱情互動。

熟悉新加坡政治發展的馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所附屬研究員區肇威指出，經濟成長長期以來就是新加坡人普遍關切的民生問題，更是大選中的重要議題。

他分析，諸如新加坡對外的國際局勢角色扮演，對內從交通建設與能源設施整體規畫、落實不分種族、宗教或語言的平等社會，關懷建國一代長者及提供弱勢族群社會福利措施，以及住者有其屋等相信都是大選的必然話題。

不過，下屆大選有將近23萬名首投族參與投票，無論是具有執政優勢的人民行動黨抑或沒有執政包袱的諸多在野黨，當推出各種政見之餘，都要特別關注年輕世代族群。

隨著網路資訊的快速傳播與社群媒體興起，新加坡年輕首投族關心議題廣泛，不僅有生活周遭的貧富差距問題，也關切如何在職場中培養專業技能與國際接軌，另有不少年輕人關心攸關永續生存發展的氣候暖化議題。

新加坡去年9月間曾首度舉辦一場氣候集會（SG Climate Rally），吸引逾1700人出席。主辦參與集會者多以20多歲的年輕世代為主，其中不乏首投族。他們收集了與會者寫給國會議員的418封明信片，再轉寄給朝野議員，呼籲對抗氣候暖化等環境危機。

星媒甚至認為「年輕首投族形成綠色生力軍」。這群首投族透過這種集會活動模式，希望參與各政黨對環境政政策制定過程，對政府與民間發揮實質影響力。

學者分析認為，新加坡年輕的首投族關注議題廣，凸顯他們希望未來的國家領導人或國會議員加大力道正視氣候暖化危機，制定政策或採取具體的環保愛地球行動。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜