面對在護老院終老，老人家心中有何所想？

文：葉婉虹（《香港故事:此時此地》節目編導 ）

圖：香港電台

此時：因不同原因住在護老院，基本上已以此為家，但當面對要在護老院終老，老人家心中又作何所想呢？

此地：九龍城密密麻麻的舊式住宅大廈當中，一間經營二十多年的「平民護老院舍」，是九龍城區內少數收費廉宜的護老院，每月院費最低約7,000元。護老院的59個宿位都已住滿，院友幾乎都是來自九龍城的草根百姓，入住的公公、婆婆年齡由60到100歲。院友的想法各不相同，透過6小時的拍攝，我們紀錄了這裡生存之外，更要生活的故事。

九龍城密密麻麻的舊式住宅大廈當中，有一間經營20多年的「平民護老院舍」。

星期五 早上六時

天還未亮，護老院內的老人陸續起床，72歲的蘇繼昌伯伯因氣管問題，又曾經中風，6年前由醫院社工轉介來到護老院，以綜援金用來支付院費及雜費。

蘇伯的床位特別凌亂，半張床用來擺放日常衣物和報紙，掛了幾個裝著生活所需文件的塑膠袋，床邊小櫃頂用來擺放他喜愛的辣椒油和餅乾。蘇伯說自己不習慣收拾，加上無親無故，搬進護老院時，把自己的物品都帶在身邊，小櫃用來存放父母的遺物，沒有多餘空間擺放其他物件，雖然他知道院舍不太接受這個凌亂狀況。

蘇伯的床位特別凌亂，半張床用來擺放日常衣物和報紙。

每個院友，對自己的將來都有不同考慮。患糖尿病的張偉明伯伯年屆75歲，每天早上準時打胰島素針。與其他院友不同，他吃過早餐後，就準備上班。張伯曾任職政府司機20多年，退休前兩年中風，視力受影響，無法開車，惟有提早退休。他後來與家人發生爭執，兩年前決定一個人生活，將部份長俸金交給妻兒做家用，湊合餘下的長俸和傷殘津貼用來支付護老院費，但仍不足以應付日常購買針筒和血糖試紙等的醫療開支，於是他一個星期有五天，準時坐同一班巴士到觀塘的庇護工場工作。他以往的家，也碰巧在庇護工場附近。問張伯會否順道探望家人？他說有家歸不得才入住老人院，現在只能「馬死落地行」。當年他因與家人關係出現問題被轉介精神科，因而可以在庇護工場做些簡單工作，得以每月賺一千幾百元，他有感自己仍有用不至頹廢過日。

張伯一個星期有五天，準時坐同一班巴士到觀塘的庇護工場工作。

中午十二時

留在護老院的公公婆婆準備吃午飯，每星期的其中一天，院舍特別加料燉製老火湯，逗老人家開心。護老院經營20多年，每月院費最低約7,000多元，是九龍城區內少數收費廉宜的護老院，59個宿位都已租出，公公婆婆年紀 由60歲幾到100歲。

59個宿位都已住滿，公公婆婆年齡 由60幾歲到100歲。

下午四時

80歲的談延錕伯伯趁有人離開院舍，跟在身後走出了大街，被護理員在閉路電視監察到，立即把他拉了回來。只懂說鄉下話的談伯，患腦退化，他不時「心思思」想出外逛逛，偷走經常發生。護理員說這是部份老人家的心態，有些長者沒有家人探訪倍感寂寞。

星期六 早上七時

到了周末，護老院的氣氛截然不同。92歲的鄧伯一早便見到女兒Alice，拿著他鍾意的零食來到。因機能衰退，Alice不想父親獨留在家，送他來護老院，自己每星期放假都會來陪伴。住了一年，鄧伯開始適應護老院環境，只是記憶逐漸衰退，記不起最近發生的事物。Alice希望父親在人生中最後階段得到適切的照顧，享用他喜愛的食物，留下來的每一個回憶滿載開心。

鄧伯的女兒ALICE，一早便拿著他喜愛的零食前來探望。

中午十二時

75歲的黃文元伯伯與黃婆婆結婚50多年，黃伯伯去年初開始行動不便，搬到護老院居住。老夫婦白頭到老，但就不能朝夕相見，對黃婆婆來說是一種遺憾。黃婆婆說，五名子女都不准身體漸差的她獨自去護老院，須待家人放假有空陪伴才能作探望，令她稍感安慰的是黃伯伯精神不俗。

黃婆婆稍感到安慰的是黃伯伯精神不俗。

下午五時

院舍生活平淡，最不想見到應該是這一幕。80多歲的關婆婆感到不適，早上外展抽血員來幫關婆婆抽血，下午護理員按醫生要求迅速急召救護車轉介關婆婆去急症室。其他老人家雖感到突然，但有的已習以為常、有的事不關己，己不勞心、有的認為花無百日紅，面對生老病死，他們都保持一種豁達淡然的心態。

護老院經常有突發事件，需急召救護車。

星期日 早上十時

新來的陳立祥伯伯入住護老院半個月，75歲的他因為末期癌病，做了大手術，身體虛弱需要特別護理，但是家人都要上班，於是出院後安排來這間護老院接受暫時照顧。陳伯伯覆診後獲悉最多可能只有三年壽命，他決定不再做電療，寧願將餘下的日子與家人好好相處，與好友相聚。陳伯伯感謝照顧過他的護理員，在子女陪伴下與其他院友告別。他說他踏踏實實生活過，實在了無牽掛。

患末期癌病的陳伯伯決定回家與家人渡過餘生。

護老院的老人家走到晚年，有人忠於自己、有人隨遇而安、有人燥動不安，攝製隊從旁觀察他們以人生智慧繼續剩餘的旅程，亦就此結束了60小時的拍攝。

護老院的老人家走到晚年，以人生智慧繼續剩餘的旅程。

節目簡介：在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集1月18日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex