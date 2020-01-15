阿聯酋王儲、軟銀集團、英國前首相，協助印尼340億美元遷都計畫

印尼將在今年展開預估耗資340億美元（約1兆175億新台幣）的遷都工程，而官方於14日公開好消息，阿聯酋王儲同意主導監管印尼遷都建設的委員會。會中還包括兩名知名投資者——軟銀集團社長孫正義（Masayoshi）的兒子、英國前首相托尼·布萊爾（Tony Blair），期待促進更多投資者加入。

《泰晤士報》報導，在印尼總統佐科威（Joko Widodo）訪問阿布達比期間，雙方簽訂了價值約230億美元（約6883億新台幣）的商務合作計畫，也公布了該諮詢團隊的成立。

《美聯社》報導，佐科威在拜訪阿布達比的2天行程結束時，13日與阿聯酋王儲Sheikh Mohammed會面。佐科威宣布，8月時就會將首都從面臨下沉、汙染的雅加達，遷往位於婆羅洲的東加里曼丹省——該地以雨林和猩猩聞名。而雅加達今年元旦時，才經歷了一場致命的洪水。

關於委員會的成立，印度尼西亞海事和投資事務協調部長Luhut Binsar Pandjaitan在聲明中引述。阿聯酋王儲Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan所言，「能夠在最大的穆斯林多數（Muslim-majority）國家發展中扮演一個角色，是一項榮耀。」

Luhut Binsar Pandjaitan表示，委員會成員包括億萬富翁孫正義（Masayoshi）的兒子，孫正義為軟銀集團的創辦人兼社長；英國前首相托尼·布萊爾（Tony Blair），而他正在運作托尼・布萊爾全球變化研究所。Luhut Binsar Pandjaitan補充，「希望他們的存在可以增進潛在投資人對於我們新首都的信心。」

新首都占地約18萬公頃，是雅加達的3倍大左右。建設工程預估會花費340億美元（約1兆175億新台幣），其中有19%會來自國家預算，還有政府和商業機構的合作、國營企業的直接投資、私營部門。

印度尼西亞海事和投資事務協調部表示，印尼官方、阿拉伯聯合大公國、軟銀集團設置的印尼財富主權基金（SWF），本月底將會在東京敲定。此外，美國國際開發金融公司也將參與基金的建置。

Luhut Binsar Pandjaitan表示，這個計畫是源於阿布達比王子Sheikh Mohammed去年7月時來訪印尼，並承諾成為SWF的主要投資者。而佐科威出訪阿布達比期間，雙方簽訂了共16個包含政府之間、企業之間的協定。

《Arab News》報導，Luhut Binsar Pandjaitan負責阿聯酋來訪印尼方面的投資項目，本次來往簽訂投資合約，價值約200億美金。

佐科威在12日抵達阿聯酋之後，就針對東加里曼丹新都，尋求能源、健康、經礎建設、農業的投資計畫。印尼外交部中東事務機構主任Achmad Rizal Purnama表示「總統對於阿聯酋城市的智慧、綠能發展印象深刻，也是我們新都發展的其中一個楷模。」

阿布達比國家石油公司將會發展印尼國有企業石油公司Pertamina，位於西爪哇Balongan的煉油廠；阿布達比穆巴達拉發展公司（Mubadala Development Company）則發展Pertamina位於東加里曼丹Balikpapan的煉油廠。

Achmad Rizal Purnama提及，雙方也簽訂了伊斯蘭教育的相關合約，強調宗教的適中性與包容性，為了在極端主義當中傳達「伊斯蘭的真實面容」。

Luhut Binsar Pandjaitan則表示，關於伊斯蘭事務的合作，包含在位於中爪哇省的梭羅市（Solo）建設清真寺，將成為阿布達比大清真寺的複製品，並作為訓練伊斯蘭神職人員的中心。該清真寺的建設將會在本月展開。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜











