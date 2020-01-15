曾向國際法庭控杜特蒂反毒「謀殺」，律師撤告：已成政治宣傳工具

2017年，一名菲律賓律師Jude Sabio到海牙國際刑事法庭（ICC）提出訴狀，指控總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在反毒掃蕩行動中，犯下大規模謀殺以及反人類罪行。14日，該名律師表示將退出這起案子，因為該案已成為反對派的「政治宣傳的工具」。

《紐約時報》報導，杜特蒂自2016年擔任總統，便展開他所謂的「反毒戰爭」（war on drugs），殺掉嫌犯就是其中一部分的行動。杜特蒂不只要警察殺掉嫌犯，也承諾會保護或赦免因此被起訴的警察。根據警方統計，有超過4000人在反毒行動中喪生。

律師Jude Sabio代表了兩名自白受雇於杜特蒂的殺手，宣稱有超過8000人遇害，2017年時他因而上訴ICC，杜特蒂和11名官員都在被告之列。他在上訴的文件中指出，杜特蒂自1988年擔任位於菲律賓南部城市的達沃（Davao）市市長以來，就「法外處決」了超過9400名窮苦的年輕人。

反毒戰爭已經深入菲律賓人的日常生活，杜特蒂允許警方在沒有審判程序的情況下槍殺毒犯、吸毒者。《報導者》報導，長期追蹤反毒戰證據的菲律賓資深攝影記者以斯拉．阿卡葉（Ezra Acayan）表示，「有時候，光是馬尼拉一晚就有20人被殺。」他也表示，「以前他在達沃當市長時，就已經開始實行類似政策，在沒有正當程序下殺了很多輕罪罪犯，他後來更宣示要把這種執政風格帶到全國。 」

當Jude Sabio到ICC提出告訴後，總統發言人Ernesto Abella回應，Jude Sabio尚未窮盡國內的司法救濟手段。他指出，此舉只是讓總統為難且尷尬，並且使得政府窒礙難行。

如今Jude Sabio選擇撤回當初上訴ICC長達77頁的文件，《路透社》報導，這次Jude Sabio寄出28頁長信給ICC負責此案的檢察官Fatou Bensouda，信中表示「我懇切地希望這個紀錄被消除，也不要被用於任何初步調查。」他在信中指出，這則送交到海牙海庭的案子，已經被反對派的政治人物當作「政治宣傳的工具」（tool for propaganda）。

前國會議員Antontio Trillanes則表示憂心，表示杜特蒂插手了Jude Sabio的決定，這個跡象正應驗了他們曾經擔心的狀況。

2019年12月的報告中，ICC的檢察官辦公室正在評估是否授權對菲律賓展開調查。杜特蒂則對海牙法庭的行動不屑一顧，上個月也表明，自己不會配合審訊。事實上，菲律賓也早在2018年退出ICC的創立條約。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2018年9月，抗爭者走上街頭，要求停止「反毒戰」造成的殺戮以及杜特蒂的獨裁統治。

反毒戰中的政治角力

《CNN》報導，這一狀告上ICC的行動，其實背後有前國會議員 Antonio Trillanes 、菲律賓自由黨（ Liberal Party）國會議員Leila de Lima陣營的支持，他們宣稱要逐出杜特蒂。

在控上ICC之前，Jude Sabio幫助兩名自白接受杜特蒂驅使的殺手Edgar Matobato 和Arturo Lascañas，每個月會收到前國會議員Antontio Trillanes5萬到10萬披索（2萬900元到5萬9000新台幣）的金援。一切直到Antontio Trillanes在2018年6月卸下職務之前。

協助並沒有持續進行，Jude Sabio說，「我跟我的老婆——恆久陪伴我的的伴侶，都經歷了困苦和犧牲，在Matobato的案子中。不只一次，我耗盡了食宿的金錢，因為他們並沒有如約給付我所需的預算。」 在失去了Antontio Trillanes的金援後，Jude Sabio已經陷入「被摧毀殆盡、理想破滅、不再執著」的境地。

即使對Antontio Trillanes等人的陣營發出尖銳指控，Jude Sabio當初也並沒有改變上訴到ICC的行動。他依舊使用了來自Antonio Trillanes 、瑪格達洛（Magdalo）黨代表Gary Alejano的提供的資訊——他們宣稱達沃( Davao Death Squad）在2016年杜特蒂上台後，在反毒戰爭中殺害了數千人。

對於如今Jude Sabio的灰心淡出，Antontio Trillanes則表示，Jude Sabio的退出不會影響到這起菲律賓的案子。

ICC的檢察官辦公室則告訴CNN記者，在此之前，沒有任何來自他們打算撤銷告訴的聯繫。不過，其實任何試圖撤銷告訴的舉動，對於正在進行的初步調查不會有任何影響。至於Jude Sabio撤回文件的要求，辦公室則回應，已掌握大範圍的可信消息來源，不會拘於個人說法，「我們無法有效銷毀或歸還已經掌握的證據，無論如何，辦公室已登記了許多資訊提供者，包括應該如何處理這些資訊。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜