《透明社會》：唯有永久監視才能達到彼此透明，這就是「監控社會」的邏輯

文：韓炳哲（Byung-chul Han）

監控社會

「我們經歷透視空間與環形監獄的終結。」布希亞一九七八年在《真實的臨死掙扎》中寫道。布希亞還以電視這個媒介發展他的論述：「電視眼（Fernsehauge）不再是絕對目光的起點，透明也不再是監控的理想典範。以前在客觀空間（文藝復興的空間）裡，要擁有專制目光的絕對權力，先決條件仍舊是透明。」布希亞當年還不認識數位網路化。現在我們一定會發現，與他對時代的診斷不同的是，我們目前並非經歷環形監獄的結束，而是全新非透視環形監獄的開始。二十一世紀數位環形監獄的非透視，在於不再受到中央監視塔，也就是獨裁目光的絕對權力監看。邊沁式環形監獄（Benthamsche Panoptikum）的本質是劃分出中央與周圍，如今這種區分已經消失。數位環形監獄不需要透視光學，所以具有效率。非透視的照透（Durchleuchtung），比透視監看更有效，因為可以從四面八方、從各個地方，甚至從每一個人那裡，把人照得透亮。

邊沁的環形監獄是規訓社會的現象，是一種勞改營。規訓社會的典型機關，如監獄、工廠、瘋人院、醫院與學校，都受到這種一覽無遺的監控。環繞監控高塔設置的牢房彼此嚴格隔離，囚犯無法交談；牢房的牆壁也防止他們看見對方。邊沁認為，讓囚犯感到孤單，才能達到矯正的目的。監視者可以一清二楚看見牢房內的動靜，但是囚犯看不見他。「環形監獄的精髓在於，監視者位於中心位置，再加上眾所周知關於觀看而不被看見的巧妙設計。」藉著精心設計的機關，喚起不斷受到監看的錯覺。環形監獄只有一面是透明的。這就是它建立權力結構與控制結構的透視性。但是在非透視性中，卻沒有中央之眼，沒有中央主體或主權。邊沁環形監獄裡的囚犯知道監視者持續存在，而數位環形監獄裡的住民則誤以為自己是自由的。

今日的監控社會擁有特殊、一覽無遺的透視結構。不同於邊沁環形監獄裡彼此隔離的囚犯，監控社會裡的住民連結成網絡，而且溝通密切。其透明不是來自隔離產生的孤寂，而是過度溝通所致。數位環形監獄的特殊性主要在於，住民展示自己、揭露自己，主動參與監獄的建造與維護。他們在看得一清二楚的市場裡展示自己。色情的自我展示與一覽無遺的監控於是逐漸融合。偷窺癖與暴露癖將網路滋養成數位環形監獄。當監控社會的主體不是因為外在壓力暴露自己，而是出於自我需求，亦即並非害怕必須放棄隱私與親密領域，而是想要不知羞恥地加以展示時，監控社會就圓滿形成了。

有鑑於監控技術日新月異，未來主義者大衛．布林大膽建議，要人人彼此監控，也就是全民共享監控。他藉此盼望一個「透明的社會」，所以他推舉無上命令：「若我們反過來也拿到手電筒，照亮任何人，我們可以忍受生活不斷暴露於審查下，攤開自己的祕密嗎？〔……〕」布林的「透明社會」烏托邦，建立在消除監控的限制。所有會產生權力與控制關係的不對稱資訊流，都應該排除，因此必須互相照亮。不僅要從上監視底下，也要從下往上監控。每個人都應該被他人看見，受到他人控制，連隱私也不能保留。這種全然的監視，將「透明社會」降級為沒有人性的監控社會。你監控我，我監控你。

透明與權力互不相容。權力喜歡隱藏在祕密中。保密（Arkan）是權力的一種手法。透明則會拆卸權力的保密範圍。不過，唯有形式日漸極端的永久監視，才能達到彼此透明的結果。這就是監控社會的邏輯。此外，全然的監控也會破壞行動自由，最終導致一體化。監控無法簡單就取代那建立自由行動空間的信任：「人必須相信、信任他的執政者。因為信任，所以可賦予執政者某種行動自由，無須不斷考核與監視。執政者若沒有這樣的自治權，實際上將會寸步難行。」

唯有在知與不知之間，信任才得以形成。即使對他者一無所知，仍舊可以建立正面的關係，這就是信任。即使缺乏認識，一樣可以行動。若是我事先什麼都知道，信任就顯得多餘了。透明這種狀態，排除任何的一無所知。透明主宰之處，沒有信任存在的空間。「透明創造信任」，事實上應該叫作「透明銷毀信任」。正是信任消失了，要求透明的聲量才會變大。社會一旦建立在信任上，絕不會冒失地要求透明。透明社會是猜疑與不信任的社會，因為信任消失，所以倚賴監控。大聲疾呼要求透明，正足以表示社會道德基礎脆弱不穩，誠實或正直等道德價值逐漸喪失意義。透明取代了遭到廢除的道德機構，成為新一代的社會命令。

透明社會準確遵守功績社會的邏輯。功績主體不受強迫他工作、進而剝削他的外在統治機構所束縛。他是自己的主人與老闆。然而外在機構崩解，也不會帶來真正的自由與解脫，因為剝削功績主體的是他自己。剝削者同時也是被剝削者；施暴者與受害者是同一個。自我剝削比外來剝削更有效率，因為伴隨著自由的感覺。功績主體受制於一種自我生成、自願的束縛。這種關於自由的論證，同樣奠基於監控社會。自我剝削比外來剝削的效率更高，因為它與自由的感覺同時間出現。

邊沁的環形監獄計畫，主要出於道德動機或生命政治動機。根據邊沁的見地，一覽無遺的透視控制首要期待的效果是「道德得以重整」。他舉出，其他效果還包括「健康得以維護」、「規範得以通用」，而「濟貧法（Poor-Laws）的棘手問題雖未斬除，但已有所鬆解」。強制透明，如今不再是清楚的道德或生命政治命令，主要是經濟命令。把自己照得透亮，就是甘受剝削。照得透亮就是剝削。人若過度曝光，會產生極大的經濟效益。透明的顧客是新囚犯，是數位環形監獄裡的神聖之人（Homo sacer）。

嚴格來說，透明社會並不會形成共同體，只是自我隔離的個體或許多的我（Egos）偶然的聚合或集結，他們追求共同利益，或是圍繞著品牌群聚（即品牌社群，Brand communities）。聚合與集結不同於集會，集會能夠促進共同、政治的行動，能夠形成我們。聚合與集結缺乏精神。品牌社群這類聚合，構成一種沒有內在密度的相加形態。消費者自願接受一覽無遺的透視觀察，這些觀察操控且滿足他們的需求。對此，社交媒體與透視機器沒有兩樣。溝通與廣告，自由與控制，合而為一。向消費者揭示生產關係，會誘發雙方的透明性，最後證明是社交剝削。社交淪為生產過程中的功能要素，受到操作，以優化生產關係。消費者虛假的自由，缺乏任何否定性。他們無法建立外部，以質疑體制的內部。

今日，全球正發展成一座環形監獄，沒有監獄之外的東西，它就是全部，沒有牆壁分隔外部與內部。標榜為自由空間的谷歌與社群網路，逐漸採用一覽無遺的透視形式。如今，監視不再如我們一般認定的，是對自由的攻擊。我們反而自願委身於一覽無遺的透視目光。我們暴露自己，展示自己，刻意共同建造數位環形監獄。數位環形監獄的囚犯既是施暴者也是受害者。這就是自由的辯證。而自由，證明是一種監控。

書籍介紹

本文摘錄自《透明社會》，大塊文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：韓炳哲（Byung-chul Han）

譯者：管中琪

透明是一種假性的理想，也是最強烈、最有害的現代神話。

今日社會對透明度的要求無所不在，

但是不斷爆增的資訊，沒有讓這個世界變得更透明。

資訊釋放得愈多，世界反而愈加混亂。

人類的心靈顯然需要與自己獨處、不必遭遇他者目光的領域。不透性是心靈的要求之一。若是完全通透明亮，心靈會燃燒殆盡，引發一種特殊的「心靈過勞」。只有機器才是透明的。形塑生命的自發行動、重要事件與自由，絕對不允許透明可視。──韓炳哲

「透明」是現代的秩序／狀態。在談及腐敗和資訊自由的公共論述中，是常見使用的詞彙、口號。透明在民主制度中被視為不可或缺，不僅觸及我們的政治與經濟生活，也影響我們的私生活。任何人都可以取得任何事物的資訊。每件事，乃至每個人，都成為透明的：進行這個揭露、揭穿過程的，則是對後資本世界施加某種集體控制的組織。

然而諷刺的是，透明的黑暗面，跟缺乏神祕、陰影和細微差異，有很大的關係。在知識變得可接近後，帶來的是隱私的消失、同質化、信任的崩解。不斷想累積更多的資訊，其焦慮不必然會製造更多的知識或信仰。科技創造一種可以全面圍堵並即時監控資訊的錯覺，但是我們缺乏的是對資訊的適當詮釋。在這份宣言中，韓炳哲抨擊，透明是一種假性的理想，也是最強烈、最有害的現代神話。

為什麼我們可能處於透明社會？

當事情去除掉任一種否定性，被整平、撫平，或者毫不受阻就被嵌入資本、溝通與資訊的順暢流動中，就會變得透明。

當行動被運作，受制於可計算、可引導、可監控的過程，就會變得透明。

當時間被整平，滑入一連串可支配的現在時刻中，就會變得透明。

未來，因此也被肯定化成最理想的當下。透明的時間是沒有命運也沒有事件的時間。

當影像擺脫各種編劇法、編舞與舞台美學，擺脫任何的詮釋深度，甚至擺脫了意義，變得色情淫穢時，就會變得透明。

透明排除了他者或陌生者，就能穩定與加速系統。這種有系統的強制性，將透明社會變成一體化的社會。

透明社會不能忍受資訊空缺和視覺空缺。但不論是思維或者靈感，都需要空白。

強制透明會破壞事物的香氣，摧毀時間的香氣。透明不會散發香氣。透明的溝通不容許定義含糊，所以是猥褻的。

透明主宰之處，沒有信任存在的空間。「透明創造信任」，事實上應該叫作「透明銷毀信任」。正是信任消失了，要求透明的聲量才會變大。社會一旦建立在信任上，絕不會冒失地要求透明。

今日，全球正發展成一座環形監獄，沒有監獄之外的東西，它就是全部，沒有牆壁分隔外部與內部。

本書特色

韓炳哲是歐陸哲學新起之秀，最著名的宣言式著作《倦怠社會》曾翻譯成十一國語言。二○一二年，南韓有多家媒體選為當年最重要書籍。

透明化是民主社會中自由化、反腐敗的口號。然而資訊被揭露後，面對的是祕密、陰影與層次的減少，最後導致隱私的消失、同質化、信任的崩解。

商周出版編輯顧問林宏濤撰寫中文版導讀。

Photo Credit: 大塊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰