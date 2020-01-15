曾說「在平壤享有史無前例通行權」，被驅逐澳洲男控訴被迫承認間諜罪

（中央社）澳洲男子Alek Sigley去年遭北韓當局依間諜罪名逮捕後被驅逐出境。他近日在南韓學術期刊撰文表示，自己當時遭單獨監禁，還被迫寫下不實的自白書。

《法新社》報導，Sigley原本在平壤的金日成綜合大學（Kim Il Sung University），去年6月突然失去音訊，引發國際關注。

澳洲政府並無駐北韓外交代表，於是求助瑞典派遣特使。Sigley在被拘禁9天後獲釋，時間上比北韓逮捕的某些外籍人士短得多。

Sigley在平壤期間曾替多家刊物撰文。北韓當局指控他從事間諜活動。《朝中社》曾報道指Sigley利用自己外國學生的身份，把平壤的相片及其他資料提供給反朝鮮的媒體，例如是《朝鮮新聞網》（NK News）。報道指他去年6月25日起遭到拘留，並承認從事間諜活動，多次請求原諒，朝鮮最後以「人道主義寬大處理」，把他驅逐出境。Sigley獲釋後，經北京前往日本東京與妻子團聚。他在機場向記者表示「我很好」。

Photo Credit: AP / 達志影像 Sigley去年被短暫拘押9日後便獲釋。

《蘋果日報》報導，Sigley畢業於澳洲國立大學，在學時研究過北韓的政治宣傳，也到過上海復旦大學和南韓西江大學留學，精通中文和韓文，略懂日文。他在2012年首次踏足北韓；一年後，創辦了一間旅行社，冀打破人們對北韓這個神秘國度的既定負面印象。他後來入讀金日成綜合大學攻讀朝鮮現代文學，成為當地少數的西方國家留學生。在平壤的留學生涯，他不時在Twitter分享留學見聞，讓人窺探當地的飲食、衣着等文化，但絕少涉足政治。他2018年在平壤與日本妻子成婚。

被捕前約三個月，Sigley曾在英國《衞報》以「我是唯一在北韓生活的澳洲人，讓我告訴你它的事」為題撰文，描述自己「在平壤享有幾乎有史無前例的通行權」，「我可在無人陪同下自由自在地在城市遊走」，且能夠不受限制地與當地人溝通。

獲釋後的Sigley近日在南韓學術期刊《北韓月刊》（Monthly North Korea）撰文表示，他在長達9天「不愉快的」偵訊過程中，被迫認罪，期間他「與外界完全隔絕」。

他表示：「在我看來，我並未犯罪，卻遭到北韓當局不實指控。他們一直要我寫『道歉』，好像要給我一個教訓。」但Sigley並未指控北韓當局有肢體上的不當對待。另外，他說自己被捕是「我的人生轉捩點」，並形容自己是遭北韓秘密警察「綁架」。

Sigley是中澳混血兒，來自澳洲珀斯，父親Gary Sigley是英國裔澳洲人，曾在西澳大學（The University of Western Australia）工作的中國問題專家，是西澳大學的孔子學院院長；Sigley母親為中國人。

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