《想像力的文法》：哲學家探討「存在」與「虛無」，其實他們不過是重溫兒時遊戲罷了

文：羅大里（Gianni Rodari）

飲食和「飲食遊戲」

蘇聯心理學家維果茨基（L.S. Vygotskij）在《思維與語言》（Myshlenie i rech）一書中寫道：「心智歷程的發展是從孩子和父母之間的對話開始，對話包含詞彙和手勢。當孩子第一次將這些談話內化，並且在心裡醞釀談話的時候，表示他開始有了自主思維。」

我淘汰了很多金句，最後選擇了這一段話來開啟「家庭想像力」的系列觀察，因為我認為維果茨基從父母親講話這個角度切入，淺顯易懂，比其他人費盡力氣又說又寫依舊讓人一頭霧水好得多。

這位心理學家所說的對話，主要是指獨白，也就是母親或父親不求回答自行展開的對話，包括發出安撫的聲音、鼓勵和微笑，一次又一次足以刺激辨識或引發驚喜的小事情，對絆倒摔跤的反應，牙牙學語前聽的音樂。特別是母親，從嬰兒出生的第一個星期開始就會不厭其煩地跟小寶寶說話，讓嬰兒彷彿被溫柔、溫暖的話語包裹。這是為人母自發的行為，彷彿每一位母親都讀過義大利教育家蒙特梭利（Maria Montessori）提出的「兒童吸收性心智」理論，認為孩子會吸收外界的語言及所有訊息後內化。

「小朋友雖然不懂，但是很開心：雖然他不知道發生了什麼事，但是他在聽我講話。」一位母親如此反駁理性派小兒科醫生的說法，她通常會完全以和大人講話的方式跟襁褓中的嬰兒交談。

「小朋友沒有聽，但是他看著你，他覺得開心是因為你在那裡，你在關心他。」

「小朋友多多少少懂一些，知道有什麼事情正在發生。」母親會如此堅持。

要把聲音和臉連結在一起也是一項工程，屬於心智活動的初階成果。母親跟還聽不懂的嬰幼兒說話是有用的，不只是因為她提供陪伴，而陪伴意味著保護和溫暖，也是因為她提供食物，餵養嬰幼兒對「刺激的需求」。

母親說的話往往充滿想像力和詩意，加上不斷推陳出新的手勢，把洗澡、換尿布、吃飯全都變成兩個人之間的遊戲。

「我把小鞋子套到他的手上，而不是穿在腳上的時候，我看到他笑了。」

六個月大的嬰兒在母親假裝把餵食的湯匙送進耳朵裡的時候，會覺得很好玩，開心歡呼，要求母親重複做那個動作。

這些遊戲之中有些其實源自傳統習俗。舉例來說，餵幼兒吃飯的時候，為了鼓勵他多吃一口，會說這一口是「為了阿姨吃的」或「為了奶奶吃的」等等。這麼做顯然有些欠缺理性，就像下面這首童謠說的：

為媽媽吃一點，

為爸爸吃一點，

為住在桑提雅的奶奶

吃一點，

為住在法國的阿姨

吃一點。

結果小朋友

吃到肚子痛。

小朋友在某個年齡之前都願意玩這個遊戲，因為可以喚醒他的注意力，讓他在吃飯過程中感覺有好多人圍繞在身旁，彷彿「國王的午餐」，讓吃這個行為具有象徵意義，讓他掙脫日常一成不變的束縛。飲食變成一種美學行為，也是一種「飲食遊戲」，是「表演飲食」。包括穿衣服或脫衣服，如果以「穿衣服遊戲」或「脫衣服遊戲」形式進行，也會變得更有趣。我想問帕薩托雷這類遊戲是否也符合他的「生活遊戲劇」定義，可惜我沒有他的電話號碼……

比較有耐心的母親會想辦法每天確認「……遊戲」是否有效。其中一位母親跟我說，她的孩子很早就學會自己扣釦子。這位母親之前在幫孩子扣釦子的時候說了小鈕釦的故事：她說小鈕釦在找自己的家，可是老是找錯地方，當他好不容易走進自己家門的時候簡直高興極了。她有可能說的是「小門門」，過度濫用了我們不建議使用的「縮小化暱稱語」。但是結果是好的，意義重大，說明了教育活動中想像力的重要性。

別以為小鈕釦的故事變成白紙黑字，還能保存原有魅力，小鈕釦僅屬於彌足珍貴的「家庭絮語」（Lessico famigliare，讓我們借用一下義大利女作家娜塔莉亞．金茲柏格〔Natalia Ginzburg〕的書名）。如果小朋友早已學會扣釦子，不用多想就能獨立完成這件事，然後才在書上看到這個故事，故事對他來說已經沒有任何意義。更何況已經會扣釦子的孩子，會希望讀到比小鈕釦找家更豐富飽滿的冒險故事。

就我看來，應該對「母親談話」做更進一步的分析，那些必須為小小孩（比小拇指還小的小朋友）編故事的人，格外需要這麼做。

餐桌故事

假裝把餵食湯匙送進耳朵裡的母親，不知道她這個行為是藝術創作的一個基本手法：讓湯匙「異化」，脫離原本平庸無奇的世界，賦予它新的意義。這跟小朋友用椅子當火車，或在浴缸裡讓小汽車代替小船下水，或讓熊布偶充當飛機是一樣的道理。安徒生用針，或頂針，也塑造了一個冒險犯難的故事角色。

為小小孩編故事，可以善加利用他吃飯時出現在餐桌上或寶寶餐椅上的東西。我接下來必須舉例說明，不是為了教導各位母親如何做母親（老天明鑑），而是因為如果不做示範就無法說明清楚。以下是一個簡易分析：

湯匙

那位母親故意做錯的動作會帶動其他可能性。湯匙不知道該去哪裡，先對準了眼睛，再進攻鼻子。於是我們有了二元相生的「湯匙／鼻子」，不用太可惜。「很久很久以前有一個人鼻子長得像湯匙，他不能喝湯，因為他沒辦法把他的湯匙鼻子送進嘴巴裡……」

我們把兩個元素前後順序顛倒一下，從鼻子開始做變化：鼻子／水龍頭、鼻子／菸斗、鼻子／電燈泡……

「有一個人的鼻子是水龍頭。其實很方便，擤鼻涕的時候把水龍頭打開，之後再關上就好……但是有一天水龍頭開始漏水……」（小朋友聽到這個故事想笑，是因為他有類似經驗。我們跟鼻子之間的關係可不容易。） 「有一個人的鼻子是菸斗，他是個老菸槍……很久很久以前有一個人的鼻子是電燈泡，可以打開或關掉，幫餐桌照明。他每次打噴嚏的時候電燈泡都會破掉，只好再換一個電燈泡……」

一根湯匙就能讓我們編出這些鼻子故事，而且我認為如果做精神分析應該都可以得到十分有趣的結果（讓我們得以更近距離觀察小朋友）。因此，湯匙其實可以變成一個自主的角色，它能走，能跑，也會摔倒。湯匙還跟叉子談戀愛，它的情敵是恐怖的餐刀。這個新的情境讓故事朝兩種可能發展：其一是順應或突顯湯匙這個實物的真實狀態，其二是創造一位「湯匙先生」，讓實物約化為一個單純的名字，但保留原本特質。「湯匙先生瘦瘦高高，頭特別大，因為他的頭太重，沒有辦法站立。他覺得用頭下腳上的姿勢走路比較輕鬆，因此在他眼中的世界是顛倒的，累積了許多錯誤的想法……」這是擬人化的生動教育，安徒生童話也是如此。

小餐盤

如果讓小朋友自己來，會自動自發找出盤子的象徵性用途，把盤子變成汽車或飛機。何必阻止他？偶爾打破一個小餐盤也不算什麼吧？不如強化這個遊戲，反正我們已經很熟悉了……

小盤子會飛，他飛去看奶奶，找阿姨，或去工廠找爸爸……他有什麼話對他們說？他們又會跟他說什麼？我們站起來，跟著（捧在手上的）盤子「飛」過房間，飛向窗戶，穿過門之後消失不見，再飛回來的時候上面多了一顆糖果，或是讓人小小意外的無用之物…… 小盤子是一架飛機，小湯匙是飛機駕駛。小湯匙坐在小盤子上繞著吊燈轉，彷彿那是太陽。他就這樣環遊世界，說得很輕鬆…… 小盤子是一隻烏龜……小盤子是一隻蝸牛，茶杯就是他的殼。（茶杯就留給讀者自由發揮吧。）

糖

先拆解成幾個「首要元素」。糖是「白色」的，味道是「甜」的，「跟沙一樣」，於是我們得到了三個發展方向：「顏色」、「味道」和「形狀」。當我寫到「甜」，想到的是如果世界上的糖忽然都不見了，會發生什麼事。所有甜的東西突然都會變成苦的。奶奶正在喝咖啡，可是咖啡好苦，她不禁懷疑自己是不是誤把鹽巴當成糖加了進去。整個世界都是苦的，這是某個壞巫師幹的好事，因為他自己日子過得很苦（我把這個故事送給第一個舉手的人）。

糖消失不見這件事，讓我可以趁機說明「想像力減法」的重要性，慎重解釋，而不是附帶一提。操作方式在於讓這個世界上所有東西一個接著一個消失不見。太陽消失，不再有日出，世界永遠黑漆漆……金錢消失，股票市場一陣慌亂……紙張消失，原本被紙包裹保護的橄欖紛紛掉落地面……減少一個又一個東西，最後世界空無一物，變成了什麼都沒有的世界……

很久很久以前，什麼都沒有先生走在什麼都沒有的路上，他沒打算去任何地方。他遇到了一隻什麼都沒有的貓，沒有鬍鬚，沒有尾巴，也沒有貓爪……

我已經寫過這個故事。這故事有沒有用？我想應該有。小朋友本來就會玩「什麼都沒有遊戲」，只要把眼睛閉起來就是。這遊戲可以讓物真實存在，讓物脫離表象而存在。當我看著桌子說「桌子不見了」的時候，桌子變得格外重要。彷彿那是我第一次注視桌子，不是為了看桌子是什麼樣子（我本來就知道），而是為了察覺桌子「在」，而且「存在」。

我相信小朋友從很小就意識到「在」與「不在」之間的關係。有時候你會發現小朋友閉上眼睛好讓東西消失不見，然後重新睜開眼睛好讓東西出現，而且他們會很有耐性地重複這個動作。哲學家探討「存在」（Essere）和「虛無」（Nulla）的時候選擇字首大寫，表示對這兩個頗具深意的崇高概念嚴肅以對。其實他們不過是站在高處，重溫兒時遊戲罷了。

書籍介紹

本文摘錄自《想像力的文法：分解想像力，把無從掌握的創意轉化為練習》，網路與書出版

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作者：羅大里（Gianni Rodari）

譯者：倪安宇

想像也有文法，

抓住創意的繮繩，練習讓思想奔放！

往池塘丟小石頭，激起漣漪環環擴散，晃動睡蓮、蘆葦和紙船……

往作家腦海丟石頭，竟然激出鞦韆、律師與陶笛？

鬼才羅大里帶你到他大腦裡見習，一窺大爆發的無限創意。

想像力是否天馬行空、無跡可尋？創意是否為少數人的專屬才華特權？被奉為義大利國寶的作家羅大里並不如此認為。在《想像力的文法》中，他以幽默逗趣的風格，隨筆點出一個個突破思考框架的祕訣，在循規蹈矩的高牆上鑿出無數孔洞，讓我們能窺見牆外，並且穿越過去。

羅大里從一顆落入池塘的小石頭講起，將話題拓展至涉及想像的各種層面，暢談聲響韻律、字詞蘊涵、畫面意象、角色特性、情節推演⋯⋯他憑藉其寫作、閱讀、教學、生活的經驗，大談打油詩、謎語、民間故事、文學小說、兒童遊戲、個人作品等文本的發展邏輯。他指出現實經驗如何促進想像，也討論想像力如何推進日常生活、科學發現、社會文化，給現實世界帶來前進的希望。羅大里坦率熱情地引領讀者正視文字的解放能力，肯定想像力的價值，並言明創造力在教育體制、社會系統中的重要性。

《想像力的文法》雖以文法為名，卻不頒布任何規則鐵律，而是提供豐沛根基。羅大里不開處方，不寫指南，他在與讀者玩遊戲。他在地圖四方畫上走過的路，並發出挑戰，刺激讀者自由開拓路徑冒險。羅大里要藉由想像力的練習實踐民主理念，把聲音還諸大眾，讓人們能表達所思所想，為的不是使人人都成藝術家，而是不讓任何人當奴隸。

給想像在教育中的一席之地，解放全民創造力。

「讓大家暢所欲言」，從正向民主的角度來說，我覺得是很不錯的格言。不是要大家都當藝術家，而是不讓任何人當奴隸。——羅大里

義大利國寶級作家羅大里百年誕辰紀念

魔鬼代言人？想像大師羅大里

羅大里是教育家、記者、編輯、詩人、作家，也對理論研究、音樂領域有所投入，還曾加入反法西斯政權的游擊隊與共產黨。他將兒童文學帶出邊陲地帶，引入文學史和教育史的殿堂；然而在寫作初期，卻因作品展現的意識形態、對政府當局的嘲諷，被教會指責為玷汙兒童心靈的魔鬼代言人。1960年，隨著主流大出版社埃伊瑙迪（Einaudi）發行了他的作品，再加上其著作譯本在國外叫好叫座，盛名傳回義大利，才翻身成為廣受認可的兒童文學作家。

《想像力的文法》可謂最能體現羅大里多元面向的作品，也是公認的經典大作。本書彙集他自年少起蒐集的創作法筆記，統整他多年寫作、研究、教學、觀察兒童的經驗，將文學、心理學、哲學、數學甚至是電腦科學論述旁徵博引，靈活解析想像力的運作，這樣的寫作方式，也展現想像力如何造就他對世界的深刻覺察。

羅大里不為刻板印象裡稚嫩無知的兒童自我審查，敢於面對童年的現代性、焦慮、政治、道德爭議，能夠觸碰文化禁忌，正視孩子被低估的感知、智識和創造力。他藉談論想像提倡教育體制的突破與革新，鼓勵大人小孩一起擁抱文字和思想的自由。其深度的文化素養與反權威、追求民主的形象在書中表露無遺。雖然本書許多範例與兒童教育有關，成人卻也能讀得津津有味，重新教育自己。

Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰