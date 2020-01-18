我的孩子情緒容易崩潰、歇斯底里怎麼辦！

文：許瑞云

病人：大女兒從兩歲三個月開始會為了一點點小事情緒崩潰，會任性的發脾氣，在地板大鬧大哭尖叫，像鬼上身一樣，瘋狂亂哭亂踢一個小時沒有停歇，尤其對我比較嚴重。有時是因為妹妹的事，她跟妹妹差1.5歲。

醫師：是妹妹出生之後才有這症狀是嗎？

病人：她一歲半時妹妹出生，之後讓她搬去樓上和奶奶睡，不然兩個孩子在同一房間會玩來玩去，睡眠品質會不好，而且半夜我要照顧兩個很困難，所以請奶奶幫忙照顧老大。

醫師：妳看著大女兒時是帶著生氣的能量，其實大女兒心裡有好多的難過和傷心，她真的覺得妳不愛她，她打從心裡感受到妳不愛她。

病人：我有時候對她的確有點恨意，因為她常情緒崩潰，先生就會覺得我沒有顧好她，會抱怨或嫌我的做法。可是我覺得我已經很努力了！譬如昨晚八點她想要去夜巿，我說不行要回飯店了，可是她就開始哭鬧，我覺得不可以為了她哭就縱容她，我為了老大看了非常多教養的書。

醫師：我同意妳的說法，但是妳得要先同理她的感受。身為父母，對小孩子是得要下指導棋，而不是任由孩子跟著慾望走。所以妳的確不需什麼都同意她想要的行為、依從她想要的去做。但是妳得要讓孩子知道妳了解她的渴望和感受，再來跟她講道理。例如：「媽媽知道妳很想要去夜市，不能去夜市覺得很失望難過，如果可以的話，媽媽也很希望可以答應妳和陪伴妳一起去，但是媽媽現在有點累了，我們可不可以明天晚上再去（或者用另一個替代方案）」。這樣，妳並沒有直接拒絕她，而是跟她一起找尋解決的方案。先同理再來講道理，孩子才會聽得進去。通常人一旦被拒絕、一傷心和生氣就落入邊緣腦，變得情緒化和無法講理。而避免落入邊緣腦的方法，就是拒絕前先讓她知道媽媽了解她，而且也支持她。

病人：後來我有跟她說，我說飯店也有很多孩子玩的，我們去那裡玩，但她還是不斷的哭鬧撒野。

醫師：那時候她己經落入邊緣腦（戰與逃）的狀態了，妳很難再跟她講道理。連大人一旦落入邊緣腦的狀態都常會情緒失控很久（甚至冷戰數日），不要說是小小孩了。

而且妳的老大是個聽覺型的孩子，心思比較細，會想很多，愛鑽牛角尖。情緒不平衡時，聽覺型的孩子，容易過度詮釋別人的話，也容易認為別人在批判自己。所以對待這樣的孩子的方式，要避開兩個教養上的禁忌。第一個：他們是聽口氣和聲調的，所以和她們講話，口氣好、聲調柔和很重要。如果妳很關心她，但口氣不好，她聽起來就會覺得妳指責她和不愛她。第二個：不用批評的方式，不要讓她覺得她是錯的，這是她的情緒爆點。所以切忌用否定或批判的方式，相對的，她們喜歡和需要被肯定，肯定對他們來講是真愛。

但肯定並不是廣泛性的膚淺讚美——像是「妳很棒」這類浮誇的虛假話，而是明確和真心的說出妳看到她很棒的地方，例如：「妳現在吃飯都會乖乖的自己坐好，不需要媽媽提醒，會自動自發的坐好，真的是長大了！」、「妳會友善的看著妹妹，和妹妹互動，真是個好姊姊。」 所以，讚美與肯定得真誠的說出她哪裡值得被肯定的。還有，聽覺型的孩子喜歡被關注和陪伴，所以要給她專屬於她的時間，專屬姐姐跟媽媽一對一的獨享時間，時間不用多沒關係、品質才是重點。

每個孩子特質不同，不是所有的教養方式都會適用所有孩子，當媽媽真的不容易。

聽覺型的孩子耳聽八方，她可能沒有看著你，但是她在聽喔，每一句她都聽得很清楚。

孩子之間不能做比較，每一個孩子適合的教養方式都不大一樣。妳這個老大比較敏感，愛鑽牛角尖，但妳的老二就什麼都好，粗線條，被罵或跌一跤也都無所謂，但老大就不行。

孩子一但落入邊緣腦就不是教導的時間。教要有方法，口氣第一個，不是嚴厲的口氣喔，而是愛和關心的口氣，柔和的口氣是對妳的老大很重要。只要抓住適合孩子的特質和教養方式，你們之間的互動自然和諧，用錯方法當然教不動，而且越教關係越差。

醫師對病人的先生說：當孩子有情緒時，太太會需要更多的支持，所以不能跟太太說她沒有教好，或帶著責備的眼神、口氣說「孩子怎麼會這樣」！。當媽媽真的很不容易，她已經很努力的看一堆書。但一般的書只是談理論，無法根據孩子的特質來給予指導，所以她有不少的困難處，她已經是個很努力、很棒的媽媽了。身為先生，你的責任是支持太太，你的角色非常重要，因為媽媽要拌黑臉不容易，你懂得支持她，她會好很多。

媽媽，也要學會處理自己的情緒，當自己情緒處理好後會比較好溝通。你們在邊緣腦時很難，那時絕對不是溝通和教養的時間，可以等，要教一輩子的，不要急。媽媽要先安撫自己，你（爸爸）要安撫媽媽。

病人的先生：她有在上班，回家照顧小孩可能不是那麼到位。

醫師：凡事不要求一百分，人生有六十分就不錯了，當媽媽有六十分就很厲害了。

病人：我擔心沒有處理好，不都是說黃金六歲嗎?

醫師：不要盡信書，人的一輩子都是在學習和成長，任何年紀都是黃金年紀。

病人：她會不會變的驕縱、任性？

醫師：孩子也會成長、會改變，要注意去幫助孩子學會處理情緒。先教孩子處理自己的情緒，情緒好什麼問題都容易解決。

病人幾週後回覆：

和老大的關係緩解許多，回來後第一個星期，她在適應我的轉變；接下來，就沒再歇斯底里過了，性格平穩，又乖。以前都用錯方法，擔心縱容她，我過於緊張卻把壓力加諸於她身上，很感謝您們的幫忙。

沒有難教的孩子，只有不被了解的孩子。診間處理過不少親子問題和問題兒童，明年會出一本親子關係的書，希望能幫助更多的家庭。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰