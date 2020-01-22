過年在家也能健身：有「寶特瓶」就可以練的體適能課表

農曆新年即將到來，期待過年的連假或是紅包嗎？還是擔心過年大魚大肉、打麻將熬夜，身體的脂肪又要增加了？根據過往經驗，大部分的健身房過年會停止營業，加上天氣冷颼颼的，待在家裡真的很舒服自在。

這邊我幫大家準備了一套可以渡過年假的體適能健身課表，上半身、下半身各循環兩次，總共四次的訓練，只要有寶特瓶，就可以練起來。

完成後，你將會：

過年大吃大喝不緊張

過年期間每天都可以運動，代表你真的很棒！未來還會有阻止你變美變壯的障礙嗎？

踏出改變自己的第一步，健康跟著你

增強免疫力，年後上班少感冒（但肌肉酸痛還是要上班～）

這次的訓練總共四次，每次約40－60分鐘，有初階和進階兩版：

平常沒有運動的你：初階版本

有空會運動的你：前兩次初階、後兩次進階

愛運動的你：進階版本（進階版本：把組間休息從60秒減少到40秒、如果後面沒力再調整為40-50秒）

需要的器材：兩瓶1500 ml的寶特瓶（女生可以從500ml的寶特瓶開始）、雙手跟雙腿、水跟汗水，還有手機的計時功能。

開始之前，先介紹一些簡單的名詞，有助於更快進入狀況：

Set (s)：組數。舉例：5 sets，做5組的意思

Rep (s)：次數。舉例：10 reps，做10下的意思

Rest：組間休息時間

新春第一練（上半身＋核心）

Rows（划船）：20 reps，3 sets Bent Over Dumbbell Row（俯身划船）：20 reps，3 sets Reverse Lateral Raise（反向側平舉）：15 reps，4 sets Biceps Curl（二頭彎舉）：15 reps，4 sets Push Up（伏地挺身）：15 reps，4 sets

基礎版：組間休息60秒；進階版：組間休息40秒。

第二次訓練（下半身＋核心）

Squats：15 reps，4 sets Plie' Squats：12 reps，3 sets Side Squats：10 reps，2 sets Leg Drops：20 reps，3 sets Single Leg Reverse Crunches：40 reps，4 sets Jump Squats：20 reps，3 sets

基礎版：組間休息60秒；進階版：組間休息40秒。

第三、第四次的訓練

把第一次、第二次的訓練再做一次，調整組間休息的時間即可。畢竟，健身就是「簡單的事情，重複做」。

基礎版：組間休息改成40秒，如果後面幾個動作沒力的話，可以增加至50秒。進階版：組間休息30秒內。

看到這邊，如果覺得要裝水有點麻煩，那你可以試試看每天多走2萬步，消滅年節大餐的熱量。（延伸閱讀：〈實戰方法：過年來運動-走路也能維持好體態！〉

最後，祝大家新年快樂，越來越健康。沒有運動習慣的朋友們，也可以在新年期間，開始健身的旅程。

你還在等什麼，一起gymirin吧！

活動訊息

Last but not least，標記#gymiein，抽出健身好物唷！

有完成的朋友可以在facebook或是instagram，標記#gymiein，我們會在2020年2月1日抽出10名幸運的夥伴們，贈送給大家健身需要的小物品。

禮物內容有：拉力繩、八爪按摩頭、筋摩球等等。中獎名單會在2月1日晚上19:30，在instaghram:@gyminrin_fitness，現時動態即時公布。

本文經Gymirin 的 Calvin授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航