爭議24年，淡北道路開發案通過環評

爭議逾24年的淡北道路開發案，環保署昨（15）日下午召開環評大會，經過逾2小時討論後，終於決議通過，支持方主張「給淡水人一條安心回家的路」；反對方則強調淡北道路對疏解壅塞無益且會破壞環境，希望停止開發，環評委員要求開發單位完善環境保護措施，在閉門會議10多分鐘後，決議通過環評。環境法律人協會理事長張譽尹表示將研擬提出訴訟。

《中央社》報導，計畫道路北起台2線與台2乙線交會點附近（淡金路與中正東路交叉路口），南迄台2線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），路線大致沿台2線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.45公里。

1996年，交通部公路總局提出此計畫，規劃建設全線雙層高架的淡水河北側沿河快速道路，2000年，環評大會認為沿線鄰近淡水紅樹林保護區，引發自然生態危害疑慮，認定此案不應開發。不過後來2007年當時的台北縣政府宣布繼續推動興建淡北道路，並改為沿河平面道路，2011環評大會有條件通過新北市政府所提的替代方案。

環團不滿結果，向台北高等行政法院提出行政訴訟，2013年，法院判決撤銷環評結論及環保署的訴願決定，新北市政府後來自願進入二階環評審查，一直到2018年，淡北道路二階環評經歷了多次環評專案小組的審查會議，去年2次環評大會，環評委員都要求補件再審，終於在今年1月通過環評。

淡北道路的爭議在哪？

《焦點事件》報導，環境法律人協會理事長張譽尹列舉淡北道路6大荒謬，包括竹圍居民用不到這條路，卻會破壞竹圍綠地；淡水居民以為路開了就不會再塞車，但其實只會轉移塞車的端點；北投居民以為這條路和自己無關，但未來很可能出現雍塞的問題。他認為，興建淡北道路後，短期內或許有助於紓解台二線紅樹林到竹圍段的尖峰車流，但長期來看，卻會帶來更大的問題。

除此之外，淡水往台北的尖峰時刻有35～40%的車流，要透過關渡大橋往五股新北市方向，但淡北道路沒有任何札道設計往關渡大橋分流；淡北道路的開發理由是要解決塞車問題，但兩端的端點都會從兩個車道縮減為一個車道，無法解決塞車；有很多學者、交通專家、前交通局長等人士參加連署，反對淡北道路的計畫，這足以說明淡北道路根本不是一項好的交通建設規劃。

《環境資訊中心》報導，交通安全協會理事吳祥瑀表示，國內外許多交通研究都指出，只因塞車就新闢道路，最終的結果就是更多車輛，「宜蘭雪隧開通造成大量車輛進入宜蘭，讓宜蘭被迫成為台北人的後花園；五楊高架開通，把原本塞車的林口轉移楊梅與湖口，最後還是塞車。」像台二線有88%都是「一人車輛」，開闢新路後，私人運具使用成本降低，更難讓民眾使用公共運輸。

日前《關鍵評論網》採訪長期關注此案的環境法律人協會，研究員直言，淡北道路規劃最大的問題，就是出入口的容量其實相同，但中間多增加了一條路徑，也許短時間內可以解決原本台二線塞車問題，但到了道路出口要接上大度路時，車子一樣多，還是免不了塞車；隨著淡海新市鎮的開發，淡水的交通運輸需求勢必越來越高，新北市政府還是應該回到提升大眾運輸使用率來解決問題，而非多開一條治標不治本的路。

新北市在地深蹲協會去年也曾製作懶人包，說明對淡北道路開發的疑慮：

《中央社》報導，環評委員認為，本案有許多生態、保育學者關心，要求開發單位需加強作為，或邀各領域專家監測指標動植物；另外，紅樹林水筆仔雖然對空污有一定的耐受性，但現在也看到環境污染物對水筆仔的傷害，只要塞車，一定會對植物造成不良影響，傷害非常大，應完善保護措施。

而這次開發單位新北市政府新建工程處表示，本計畫加入竹圍路廊後，台2線交通瓶頸得以紓解，台2線道路容量釋放可優化並設計公車專用道，時間、成本能有所降低，就能提高民眾搭公車意願。工程處也強調，針對紅樹林保育將列人力每週沿線巡視，全部迴避保留區，未來移除紅樹林保留區內既存人工設施後，會透過植樹等生補償，增加緩衝空間；道路兩側並留設綠帶，廣植樹木減少對景觀的影響。

環評委員換人做，閉門會議15分鐘通過

綜合，《環境資訊中心》和《公視》報導，淡北道路開發案提出至今已經24年，始終爭議不斷，原本通過的環評結論遭撤銷，重做進入二階。去年3月送環評大會闖關，遭退回再審，相隔10個月再送，有別於前任環評委員，對本案爭辯到必須以投票來決定，本屆環委在本案上並無太多反對意見，閉門會議討論約10分鐘，僅要求營運階段每季一次鳥擊調查、生態除污池管理策略納入綜合管理計畫及補植計畫等補充資料須納入報告書定稿。



環團批評，環保署將先前反對此案、所謂「不聽話」的環評委員，通通遭到撤換。這個決定對淡北道路開發案此次能順利過關，影響暴露無遺。



《環境資訊中心》報導，環保署是在去年8月1日起上任新一屆環評委員，其中吳義林為唯一獲得續聘的民間委員，理論上可續任但未獲續聘的6位環評委員為：王价巨、鄭明修、劉益昌、王文誠、劉小如、李克聰。這樣的結果遭到各界議論，認為上述委員因為在觀塘案（第三天然氣接收站）大力杯葛行政院干預有關。



當時在觀塘案環評會議審查時，這6位民間環評委員在多次表達反對、甚至退席抗議後，於最後一次會議上，和當時的環保署副署長詹順貴全數缺席，不願為開發案背書。

侯友宜：拼2024年通車

《自由時報》報導，幾次環評大會都親自到場坐鎮的新北市長侯友宜，在通過後表示，他要感謝環保署、環評委員及所有關心本案的民眾與團體，承諾淡北道路最快今年底動工、2024年完工通車。

侯友宜會後受訪時表示，淡北道路是解決台二線壅塞交通非常重要的關鍵道路，更是淡水、石門、三芝的救命道路，不但可以紓解台2線交通問題，打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，並消除當地民眾長久以來的塞車惡夢，未來施工過程，對於文化資產、紅樹林、空品、水質把關，未來也會提升大眾運輸使用率，相信淡北道路能帶動地方產繁榮。

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核稿編輯：羊正鈺