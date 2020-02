這些「文法沒有錯卻不道地」的英文用法，還可以怎麼說？

老外的英文是foreigner、別人問候總回答so-so、好吃只知道說delicious,這些其實都是「不自然英文」。有些你以為是英文的講法,其實只有台灣人才懂。外籍顧問Max選出20個台灣學生最常用錯的英文,有些不是文法錯,而是台灣人使用太氾濫,卻不道地的說法。

1. foreigner(外國人)

(X)When I was visiting San Francisco, I saw a lot of foreigners!(我去舊金山的時候看到好多外國人)

出國旅遊,不能稱其他人為「外國人」,你才是「外國人」。英文語境裡,直接講出「哪裡人」比「外國人」來的禮貌。

Try Saying:He is American/ British/ Japanese.(他是美國人/英國人/日本人)

2. How are you?(你好嗎?)

問候別人用How are you是可以的,不過想聽到更有趣的回應,還可以試試其它問法。

Try Saying How’s your day?/ How’s it going?(今天過得如何?/都還好嗎?)

3. so-so(普普通通)

英文母語者不太會用so-so,拿來當作問候語的回應聽起來不太禮貌。問候語比較適合友善正向的回答。

Try Saying:I'm doing well./ I'm having a nice day.(我很好/我今天過得很好)

4. so(超)

It is so cold.(超冷的)

So用在籠統的話題,像是天氣,聽起來很生硬又沒形容到什麼。

Try Saying:It’s really cold outside!/ The news says it will be very hot tomorrow.(外面超冷的/新聞說明天會很很熱)

Advanced:用更精準的字代替very和really。

Try Saying:It’s freezing!/ It’s chilly!/ It’s burning up outside today.(冷極了/現在冷颼颼的/外面熱到要起火了)

5. I’m fine, thank you.(我很好,謝謝)

How are you?(你好嗎?) I’m fine, thank you.(我很好,謝謝)

聽起來很像機器人的回答。

Try Saying:I’m great. It’s so nice outside today./ I’m enjoying the cold weather!(我很好,外面天氣不錯/我喜歡這個冷冷的天氣)

6. and you?(你呢?)

I’m doing well, and you?(我很好,那你呢?)

聽起來不自然,一般不太這麼說。

Try Saying:I’m doing well – how are you?(我很好。你好嗎?)

7. delicious(美味的)

This cake is delicious.(這蛋糕真美味)

這個詞可以用,但使用頻率太高就導致聽起來無聊又沒形容到什麼。

Try Saying:This cake is excellent./ This cake tastes great.(這蛋糕很棒/這蛋糕很好吃)

More Details:This cake is nice and moist./ The steak is well-seasoned.(這蛋糕很好吃很濕潤/牛排的調味很棒)

8. seldom(很少)

英文母語者不常說「很少」(seldom),聽起來太過正式、不自然。

Try Saying:I don’t often eat sushi./ I rarely eat sushi./ I never eat sushi.(我不常吃壽司/我很少吃壽司/我不吃壽司)

9. rich man(有錢人)

You’re a rich man!(你是有錢人)

金錢話題對西方人來說有些敏感,稱讚、嘲諷別人,用以下幾種說法比較洽當。

Try Saying:I really like your outfit./ Looking sharp.(我喜歡你的穿搭/看起來很有型唷)

10. KOL(Key Opinion Leader)(意見領袖)

Try Saying:influencer(網紅)比較常使用。

11. cost down(降低成本)

(X)We want to cost down this project.(這個專案我們想要降低預算)

這是台灣人中英夾雜語法創造出的用法,其實不正確。

Try Saying:We want to reduce costs on this project./ We need to tighten our budget.(這個專案我們想要降低預算/我們想要縮減預算)

12. contact window(聯絡窗口)

What’s your contact window?(想請問你的聯絡窗口?)

聽起來太專業、太技術性,比較難理解。

Try Saying:When’s the best time to reach you?/Do you know when you might be available?(什麼時候聯繫你最合適?/你大概什麼時候有空?)

13. funny(好笑的)

(X)The party was very funny.(派對很有趣)

學生常把funny和fun搞混,fun是「有趣的」,funny是「好笑的、滑稽的」。

Try Saying:I had a good time./ That was a lot of fun!(我很開心/這真的很有趣)

14. boring(無聊的)

(X)I’m very boring today.(我今天很無聊)

boring拿來形容事情很無聊,bored才是指人。不過「我很無聊」的說法在英文也不常見,直接指出你想做什麼比抱怨好。

Try Saying:Would you like to go to the movies?/ I want to try that new Italian restaurant.(你想去看電影嗎?/我想試試新開的義大利餐廳)

15. on the other hand(另一方面)

On the other hand, phrase choice can be more creative.(另一方面,你可以選擇更有創意的片語)

這個片語沒錯,但使用頻率太高,可以用其他更好的片語代替或是直接拿掉。

Try Saying:However/ In contrast to this(然而/與⋯⋯相比)

16. lazy(懶的)

(X)I’m lazy to do that.(我懶得去做)

第一個錯是文法錯,正確應該是I’m too lazy to do that. 另外這個字比較幼稚,推辭某個約可以用以下說法。

Try Saying:I might have time next week./ I’ve been busy this week and haven’t done it yet./ I’m still working on it.(我下週應該有空/我這週都很忙,而且還沒忙完/我還在忙)

17. nowadays(現今)

Nowadays, people often look at their smartphones instead of reading books.(現在人們幾乎都在看手機而不看書了)

這個字太濫用了,偶爾可以選其他相似字代替。

Try Saying:These days/ Recently(現在)

18. meme(迷因)

(X)唸成MIMI

「迷因」正確讀法是:mēm,跟memory這個字有關。

19. 1st- 4thgrade(高中、大學幾年級)

(X)I am in 2nd grade.(我大二)

年級(grade)這個字只用在講小學幾年級。

Try Saying:高中和大學的年級依序是1st year/ freshman - 2nd year/ sophomore - 3rd year/ junior - 4th year/ senior

20. NG(不合格)

(X)These are NG ...(這些不合格)

NG是not good的縮寫,但英文不會這樣用。

Try Saying:not good/ not usable/ beneath our standards(不好/不能用/不符合標準)

【一張圖搞懂】訂閱集資:Mobile上的13堂英文課

本文經世界公民文化中心授權刊登

