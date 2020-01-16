美中簽署第一階段貿易協議：除了中國多買2000億美國貨，還有什麼重點？

（中央社）美國總統川普今天在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，所含內容有部分會大幅改變美中世界兩大經濟體之間的經濟關係。這份協議逾90頁，共8章，中國未來兩年增加進口2000億美元美國貨品與服務占極大篇幅，加強保護商業機密、中國拓寬金融服務業等市場准入、避免操縱匯率也包含在內。

儘管今天所簽的協議讓川普拿下部分勝利，並掃蕩川普政府所不滿的某些商業行為，但協議文本並沒有提供足夠資訊來說明如何實踐。

以下為據《紐約時報》、《法新社》等外媒彙整，美中第一階段貿易協議的7大要點：

中國承諾擴大對美採購

北京方面承諾在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年中，從美國購買和進口的成品、農產品、能源產品和服務產品總額，會比2017年（即貿易戰開打之前）進口額度多出至少2000億美元。

這包括320億美元農產品和海產；將近780億美元的製造業產品，包括飛機、機械和鋼鐵；以及520億美元的能源產品。

這對在川普貿易戰中遭遇最大衝擊的農民來說是好消息，多個美國企業無疑也將十分欣喜，但中國僅同意兩年的採購期，未來會怎麼做仍模糊不清。

智慧財產權

智慧財產權保護是美國當初根據301條款對中國發起貿易戰的核心問題。

第一階段貿易協議要求懲罰竊取商業機密的行為，要求中方正式禁止下列3事項：網路竊盜、越權披露貿易機密、運用竊取來的貿易機密。協議同時要求創建機制來解決藥品專利方面的爭議。協議也列出條款來避免假藥等偽造行為和線上盜版行為。

強制性技術轉讓

今天簽署的協議規定，美中雙方均不得強制要求另一方人員轉移「與收購、合資企業或其他投資交易相關的」技術。這有助於緩解美國企業在中國展開業務的一些怨言。

金融服務

中國將根據第一階段貿易協議，允許美國金融服務提供商申請牌照，有了牌照，這些企業將得以從中資銀行取得不良債權。

這部分協議另一重要之處在於，多年來，威士卡（Visa）、萬事達卡（Mastercard）和美國運通（American Express）等信用卡公司都試圖進入中國，今天簽署的協議中，北京同意接受這幾家公司的執照申請書，但並非等同進入中方市場。就算中國批准它們的申請，中國電子支付系統發達，且多由境內企業把持，威士卡、萬事達卡和美國運通未必能殺出一片天。

匯率機制

協議中，美中雙方均承諾遵守國際貨幣基金（IMF）的各項原則，避免操縱匯率。兩方承諾，將致力達成由市場決定的匯率，並避免競貶本國貨幣。

這方面重要性在於，華府甫將中國移出匯率操縱國名單，第一階段貿易協議將賦予他們另一種方式來執行以市場為導向的匯率原則。

不撤銷關稅

去年12月達成的第一階段貿易協議，美方取消原定對中國製手機、玩具、筆記型電腦要加徵的關稅，並對其他價值約1200億美元的中國商品，包括平板電視、藍牙耳機和多項鞋款的關稅砍半至7.5%。

但協議保留美國對價值2500億美元中國製產品的25%關稅，也將保留中國對逾1000億美元美國製商品所加徵的報復性關稅。

川普表示，唯有雙方達成第二階段協議才會撤銷所有關稅，目前「有必要繼續保留關稅，否則談判桌上我們會沒牌可打了」。

執行面

美方當初與中國展開談判時，外界最大疑慮之一就是要如何落實協議。

川普政府一名高階官員說，第一階段協議的爭議緩解暨執行機制將費時約90天完成，這套機制設計用來制止單方對任何懲罰性關稅進行報復。若美方指控中國不守信，可一路向愈來愈高階的官員進行申訴，過程約75天。

如果連部長層級都無法解決爭端，控方將可加徵關稅，被控方唯一可採行的因應手段就是完全退出協議。當然，川普已經講明，若走到這一步，他將對中國輸美商品加徵更多關稅，等於讓兩國重回貿易戰老路。

接下來會怎麼樣？

川普在白宮舉行的儀式讚揚與中國達成的這項貿易協議說，「今天我們跨出重要一步，這是與中國間前所未有的一步」，將確保兩國進行「公平和互惠貿易」。

川普也表示，維持關稅不變是因為美方需要與中國談判的籌碼，簽署第一階段協議後，將盡快展開第二階段談判，一旦完成談判並簽署協議，就將取消加徵的關稅。他不預期還需要進行第三階段談判。他在儀式上也提及，「不久後」將前往北京訪問。



劉鶴則在儀式上宣讀中國國家主席習近平的信函，表示美中達成貿易協議有利全世界，這也顯示兩國可以透過對話化解歧見，找到解決方案，雙方應堅持完成貿易協議，使兩國合作獲得更大進展。中共官媒人民日報今天早上發文引述專家解讀稱，這項協議實現「平等、互利、雙贏」。

川普在今年底總統大選將競選連任，目前卻面臨遭國會彈劾審判局面，能與中國簽署初步貿易協議，可能有助提升選情。不過，美國對中國商品加徵的高額關稅大多仍然維持，許多美國人購物時仍得多付錢。

多位美國議員對簽署首批貿易協議表達讚賞，共和黨籍眾議員麥考爾表示，希望協議是邁向重新平衡美中貿易關係、為美企在中國市場創造公平競爭環境的第一步。不過，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）並不認為協議是項正面成果。舒默表示，川普與中國簽署的第一階段貿易協議令人「非常失望」；他批評，川普為了北京永遠不打算履行的模糊、無法執行承諾，就將美方籌碼拱手讓人。



美中第2階段貿易談判勢必涉及中國補貼特定產業的政策，這是北京極難讓步，也是導致雙方談判於去年春末夏初破局的癥結。美銀美林（BofA Merrill Lynch）等華爾街法人普遍預期，美中第2階段談判在11月美國總統大選投票前不會有結果。

這意味美中後續談判拖愈久，貿易戰造成供應鏈洗牌、兩國經濟日漸「脫鉤」的效應就會愈顯著。隨著兩國經濟「脫鉤」拉高成本，投資人未來多年將面臨美中競爭加劇的諸多後果，包括在減碳等議題上更難合作、在亞洲軍事衝突風險升高，技術採購廠商也日漸需要在美中相互較勁的系統與標準間做出抉擇。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺