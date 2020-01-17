美國和中國：貿易爭端中的「雙邊胡鬧」

文：Andreas Rostek-Buetti、Arthur Sullivan（原文發表於1月15日）

若看一看中國海關總署週二（1月14日）公佈的統計數字，人們更難理解，川普（Donald Trump）為首的美國行政當局為何要發動關稅戰：去（2019）年，衝突雙方間的貿易額銳減。

核心數據：2019年，中國進口自美國的商品總量銳減20.9％，對美出口總量也減少12.5％。川普最大的眼中釘一直是美國在對華貿易中的巨額入超。去年，入超額同樣下降，但仍達近2960美元。關鍵是，為此付出的代價：2019年，美中貿易總量共減少14.6％。

12月情況稍有好轉

這對中國是一大打擊，但也嚴重拖累美國經濟。在全球範圍連續兩年實現兩位數增長後，去年，中國外貿總量萎縮——雖然只是1％。這兩點均反映於經濟增長值上。北京領導層本週將公佈具體數字，政府確定的6％－6.5％的增長目標想要達到恐怕很不容易。

不過，去年年底，顯出一線希望：12月份，中國外貿整體好轉，同比增長11.3％，其中，進口增長16.3％，出口增長7.6％。不過，專家們也指出，增長的部分原因是用以作比較的數字本身較低；另外，對在解決貿易危機的努力中取得初步進展的希望亦可能起了作用。

中方首席談判代表、副總理劉鶴及其率領的龐大代表團本週三是否會出現在華盛頓，隆重簽署協議，人們只能等著看。而批評者們指出，要簽署的第一階段協議並無多少實質性內容。其實，根本就沒有可資慶祝的東西。

放棄威脅

美方稱，中國在該協議中承諾，在兩年時間裡，增加從美進口2000億美元，其中，至少有400億美元應惠及美國農場主，他們是川普今（2020）年11月大選中的一個重要支持群體。美方還稱，雙方在智慧財產權、技術轉讓和匯率等議題上也達成了協議。美方近日剛剛收回了對中方操控匯率的指控。作為交換，美國去年12月即已放棄實施對價值1500億美元的中國商品加徵關稅的威脅。

即是說，只是放棄威脅，僅此而已。自2018年起即對總之2500億美元中國商品的加徵的25％特別關稅繼續保留；對另外1200億中國商品的15％懲罰性關稅將減半。

荷蘭ING銀行的經濟學家們指出，根據第一階段協議將實現的有效減稅規模相當小，因此，該協議不太可能導致出現躍升局面，「總體而言，中國的貿易條件仍將相對糟糕，關稅比18個月前高得多。我們不能期待出現奇蹟。」

對第一階段協議，專家們根本就缺乏信任感。MUFG銀行在一份分析報告中預期，「它不會終止川普的貿易戰爭。」他們在牛津的經濟學家同事們也預期，美中貿易有可能多年處於疲軟狀態。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生也在接受德國之聲採訪時表示，簽署該協議「完全算不上」一個突破。他說，中國經濟正在經歷根本性的重組，這意味著，當前中國與美國的緊張關係，無論是在經濟方面還是在其他方面，都將持續下去，並不僅限於川普任期內。

慕尼黑ifo經濟研究所指出，所達成的第一階段協議雖在原則上值得歡迎，但仍遠遠不夠。該研究所對外經濟專家布拉姆爾（Martin Braml）解釋道：「因為，放棄加徵關稅、做些表面文章，還遠不是一份真正的、深層的貿易協定。」

「雙邊胡鬧」

基爾世界經濟研究所認為，美國貿易政策的整個走向全然就是一條歧途。所長費爾貝邁伊爾（Gabriel Felbermayr）不客氣地在推特上這樣評價美中貿易爭端第一階段協議：「一個多級世界中的雙邊胡鬧。」他強調，中國的貿易情況不會因此有根本改變，美國亦然。

費爾貝邁伊爾參與撰寫的一份貝塔斯曼基金會研究報告指出，關鍵問題在於美國對世貿組織這個全球多邊貿易體系的態度：「全球範圍，美國、中國以及德國因為其加入世貿組織受惠最多，……這些國家獲得最大收入盈利，而這一盈利直接來自其在這個貿易組織中的成員國身份。」

該研究報告的作者們指出，按國內生產總值計算，美國的收入盈利年均達到870億美元，中國約為860億，「而現在，美中這兩個世貿組織的最大成員卻讓兩國間的關稅爭議越來越頻繁地在世貿組織之外激化。」人們知道，因其自說自話的行為，美中正危及著這兩國迄今從中最受益的全球貿易——無論此刻在白宮可能正隆重簽署何物。

「根本改變」

在中國問題專家曾銳生看來，習近平讓中國與美國以及西方世界的關係發生了重要變化。「這位領導人從根本上改變了中國人看待世界其他地區的方式」，「他希望中國經濟不再依賴於西方」。他對德國之聲說，因此無論有沒有川普，中國都將朝著這個方向發展。

曾銳生預計，中國將在未來幾年與美國等西方經濟體「脫鉤」。「主要是與美國脫鉤，以及與那些決定和美國而不是和中國在一起的經濟體脫鉤。如果選擇與中國並肩，那就不會被（中國）脫鉤。」他也強調，這將取決於中國經濟在中共現行政策面前是否繼續堅挺，以及習近平是否繼續掌權。「如果中國經濟受到嚴重影響，那麼習近平對中國的統治地位可能受到挑戰。否則，就不會受到挑戰。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航