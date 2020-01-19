《雲端情人》：Spike Jonze如何透過攝影呈現孤單之感？

文：劉家寧（DCFS編輯部）

榮獲奧斯卡最佳原創劇本的《雲端情人》，由《蘭花賊》導演Spike Jonze（史派克瓊斯）自編自導，這是他第一部獨立完成劇本的作品，靈感源自於10年前他在網路上讀到關於人工智慧即時通訊的文章，而有了「如果人類與意識自主的人工智慧發展出關係，會發生什麼事？」的發想，於是決定以此為基礎，發展一段科幻浪漫愛情故事。

故事背景設定在未來的洛杉磯，運用極簡畫面構圖與柔和暖色調，詮釋科技社會中的疏離感，營造憂鬱氛圍。文章將針對電影的攝影方式與場景設計，探討如何透過影像及色調，呈現片中深沉的寂寞之感。

Spike Jonze如何透過攝影呈現孤單之感

孤獨是人類普遍會產生的情緒，在由Spike Jonze所執導的《雲端情人》與《野獸冒險樂園》中可以發現，他擅長透過影像表現孤單的感覺。以下來自Studio Binder的影片，將分析Jonze如何透過鏡頭呈現寂寞氛圍：

除了可以運用淺景深，表現人物孤立於周圍世界外，影片中表示拍攝特寫鏡頭可以放大臉部細節，突出人物情緒，讓觀眾深刻感受角色的私密情感變化。或是透過寬景鏡頭呈現人物與背景間的大小差異，使其在遼闊空間中顯得非常渺小，增添無助孤獨之感。

由於孤獨與疏離都是逐漸形成的，《雲端情人》利用美好回憶的剪接片段，對比寂寞的現實生活，如此反差令觀眾更快速投入角色的情緒中。而透過極簡的拍攝風格，也能放大人物在影像中所呈現的孤單感覺，著重「少即是多」的畫面概念。

浪漫懷舊的視覺畫面

圖片來源：《雲端情人》

攝影指導Hoyte van Hoytema受到日本攝影師Rinko Kawauchi（川內倫子）的啟發，開始對日常生活中的事物進行攝影研究，有助於提升電影的質感與色調。ARRI ALEXA相機可以在低光源的室內環境下拍攝，Hoytema利用它拍攝許多室內及特寫的鏡頭，如夜間的主角住宅。（註：ALEXA為ARRI的底片風格式數位攝影機系統）

35mm和50mm的高速鏡頭可以加深角色之間的親密感，而無塗層鏡頭使他捕捉到美麗的鏡頭耀斑，為電影帶來浪漫的復古色調，如片中薩曼莎第一次看到事物的經驗。

理想中的烏托邦──極簡的場景設計

圖片來源：《雲端情人》

從未來主義開始，我們希望它是一個非常舒適的世界。 ──KK Barrett《雲端情人》藝術指導

Spike Jonze和藝術指導KK Barrett想要創造出溫暖多彩的柔和世界，看起來乾淨又舒服，在那裡生活一切都很美好。但即使在如此完美的居住環境下，人們依然感到寂寞。這是他們想要呈現的，建立一個充滿孤獨的人居住的遼闊未來世界。

打造沒有車的未來洛杉磯

除了取景於洛杉磯外，製作團隊也分別至杜拜、香港、北京等一些城市進行勘景，直到在上海浦東新區發現部分理想地點，那裡的街道寬闊筆直，能襯托高樓大廈，且高架人行道可以隔絕擁擠車潮與嘈雜的交通聲，完美詮釋嶄新而孤立的未來都市形象。

Barrett的任務就是融合洛杉磯與浦東兩大城市，利用特效加入部分大樓或招牌，結合所需要的都市元素，捨棄令人分心的廣告圖示，建構遠離喧囂的全新世界。

西奧多的辦公室與公寓

圖片來源：《雲端情人》

「所有的空間都是極簡主義的，這樣觀眾才能把注意力集中在人物身上。」 ──KK Barrett《雲端情人》藝術指導

「簡單的形狀，複雜的想法。」是身為極簡主義者Barrett的口頭禪，為了塑造主角西奧多遺世而獨立的形象，空間設計並沒有採用過多的裝飾及物件，而是運用光線和顏色，呈現乾淨的視覺畫面。

辦公室為觀眾看到的第一個場景，Barrett希望呈現令人羨慕又舒適的工作場所，他將位於洛杉磯的空屋打造成豐富多彩的辦公環境，過程並沒有重新粉刷牆壁，而是將彩色玻璃片貼在天窗上，利用不同時段投射進來的光線改變色調，片中的美麗紅色光芒就是如此。

剛離婚的西奧多花很多時間待在家裡，諾大的公寓空間代表著他內心的孤寂。Barrett在洛杉磯市中心找到一間空屋，可以透過大片玻璃窗眺望美麗景色，為了反映更多城市景象，而將實木地板打蠟使其更顯光澤，並設置木製的復古傢俱，圍塑溫暖木質氛圍。

《雲端情人》柔和溫暖的色調

圖片來源：《雲端情人》

我們不僅想要透過色彩呈現溫暖的感覺，也希望顏色可以表現出特定的訊息。 ──Hoyte van Hoytema《雲端情人》攝影指導

以往科幻電影通常都選用藍、銀、黑白等色調強調神秘感，但《雲端情人》為了呈現溫暖舒適的氛圍，整部電影製作都以「紅色」為基調。服裝設計Casey Storm表示在挑選服裝與道具時，也都選擇鮮明亮麗的顏色，包含西奧多的紅襯衫在內，他的辦公室也以明亮的香蕉色為主，還帶有一點青草色。

攝影指導Hoyte van Hoytema還特別消除了藍色，他認為這樣做可以提升電影的豐富性，並賦予其統一性。透過相同色調加深觀眾對電影的印象，不必特地創造藍色調的憂鬱空間，來傳達西奧多是個孤獨的人。而是利用豐富多彩的環境，對比他內心的空虛寂寞。

圖片來源：《雲端情人》

那裡的一切都很乾淨又多彩多姿，不過在我看來，卻是很適合呈現孤寂和疏離氛圍，那正是我們在這部電影裡想要創造的世界。 ──Spike Jonze《雲端情人》導演

在充滿文明與秩序的社會下，人們隨著時代的變遷不斷改變，科技與人之間的連結成為越來越多人關注的議題，《雲端情人》是Spike Jonze對未來世界的想像。電影透過和煦的復古色調與極簡美學，揭露隱藏在柔和城市背後，主角內心的寂寞與空洞，以創新方式呈現孤獨氛圍，憂鬱情緒溢於言表。

參考資料：nofilmschool , uproxx , vulture , wheretowatch , carpetbagger

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航