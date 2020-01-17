蔡英文勝選，台海危機大增

首先應該說明，本文目的在於從現實主義角度，客觀分析蔡英文當選之後的兩岸關係和國際形勢，並非提倡或者反對某種政治議程。

台灣總統選舉以蔡英文大勝結束，民進黨也在國會議席過半，民進黨能繼續完全執政四年。台灣接下來四年如何走，不但是台灣的問題，還牽動東亞乃至世界大局。

蔡英文和民進黨這次之所以取勝，不外乎幾大因素：中國（中華人民共和國，下同）在去（2019）年初提出的「一國兩制台灣方案」；香港反修例風暴；賴清德「不計前嫌」當蔡英文的副手，台派歸邊；美國對蔡英文的支持；國民黨推出韓國瑜，分裂國民黨；台灣經濟受惠於美中貿易戰正在起飛，韓國瑜前（2018）年主打的經濟牌頓失威力。

這六個因素中，至少有前四個和統獨問題有關。蔡英文能主打「芒果乾」 （亡國感）並把這張牌效能發揮到極致，正好說明說明統獨問題在當今台灣政局中的重要性。有人認為，蔡英文主打的不是統獨問題，而是國安問題。其實，國安問題就是統獨問題，換個好聽一點的說法，不能掩蓋其實質。雖然蔡英文勝選演講中，閉口不談「芒果乾」，但這並不代表統獨問題只是選舉語言。相反，「不談芒果乾」才更像是勝選之後安撫失敗者的「勝選語言」。因此，分析蔡英文政府接下來四年，如何處理統獨問題，相當重要。

台灣的統獨問題有兩個關鍵因素。第一個是國內因素，人民願意統一還是獨立。第二個是國際因素，國際環境是否允許獨立。如果要台獨，兩個因素，缺一不可。

在台灣內部而言。經過七十多年隔絕，漫長的世代交替，台灣人中的天然獨已是年輕人的主流。「不做中國人」也儼然成為台灣的主流意志。可以說，在「統獨問題」成為選舉核心議題之際，這次選舉就是變相公投。韓國瑜如此猛烈地打「中華民國牌」，相信已經把絕大部分的「中華民國人」都拉出來投票，結果顯示人數劣勢非常明顯。這種劣勢不會輕易改變。因為「本土認同」這種情感的特殊性，只會「越來越認同」。這種「整體思獨」的情況在以前不曾出現。

可以說，社會人心方面，台灣的國內情況都不再有利「自發的和平統一」。有中國鼓吹「武統」的學者認為，「和平統一」已不可能。徹底否定這種可能性或許武斷，但這種悲觀的說法不能說完全沒有道理。

當然，「不做中國人」，還有「維持現狀」和「台獨」的選項。蔡英文在勝選後接受訪問的時候，認為「台灣已經是獨立國家，名字就叫中華民國台灣」。這是蔡英文認為的「維持現狀」。

這種立場，無論中國還是台獨派都不會滿意。「台灣已經是獨立國家」在中國眼裡當然就是台獨，但在台獨派看來，這樣溫吞、曖昧、有點「蒙混過關」的態度，也是難以滿意的。他們需要一個標志性的事件，「宣佈獨立」或者能被視為等同「宣佈獨立」，這樣才能徹底擺脫「中華民國」體制。事實上，蔡英文那句「名字就叫中華民國台灣」也有點自說自話，至少在台灣憲法上，名字還是「中華民國」。

從國際形勢分析，對台灣是「維持現狀」還是「宣佈獨立」，真正有意義的是三個國家：中國、美國和日本（日本的角色這裡不討論）。

中國是台獨的「反對者」。台灣要「維持現狀」不是因為覺得「維持現狀」好，而是不維持現狀的話，風險太大。直接說就是怕中國打台灣。無論如何，在可見的將來，中國都不會放棄「統一台灣」的目標。

中國為應付台獨，制定《反分裂國家法》，第九條規定：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

從法律上看，如果台獨發生，中國似乎一定要打。但中國對法律的解釋相當「彈性」。何為「和平統一的可能性完全喪失」？「國家得採取」的「得」應該理解為「必須」還是「可以」？「非和平方式」應該指武力，但「其他必要措施」指什麼？採用 「其他必要措施」而不是「非和平方式」，算不算違法？這些地方都充滿詮釋空間。

沒有人懷疑，中國的武力現在對台灣有壓倒性的優勢，但「攻」永遠比「守」難。而且，中國進攻台灣是為了佔領和統治台灣，而不是光為了「把台灣打爛」。這就難上加難。

更進一步，進攻台灣很可能演變為「美中全面對抗」，這是否打亂了中國的「戰略機遇期」？日前，中國民間輿論場對「武統」台灣群情洶湧。一向以「鷹派」示人的《環球時報》總編胡錫進反而連發三文為民族主義降溫，其中一篇說：「武力統一意味著巨大代價」、「為了統一立即開戰，中國社會還沒做好準備，但未來不排除。」 意思是，即便動用武力，在什麼時候動用也是中國自己說了算，「要掌握主動權」。胡的言論或許可以透露出中國的一些想法。

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當然，在台獨派看來，美國的態度最重要。川普（Donald Trump）政府的對台政策有幾個特徵。

第一，在親台派的共和黨人主政下，美國對台灣空前親善。客觀而言，已遠超出「三個聯合公報」的限制了。可以說，除了沒有公開承認台灣是「國家」，對台灣待遇與正常國家無異。

第二，在對中強硬的「屠龍派」把中國視為頭號競爭對手。在可見的將來，不太可能再把注意力轉移到其他地區。近日美國與伊朗的衝突中，美國適可而止，釋出善意，阻止事件升級，就是不願再次陷入中東的明證。美國近日又宣佈，將在西太平洋台灣和菲律賓東邊島嶼派駐「多領域任務部隊」（Multi-Domain Task Forces），負責執行情報、電子、網路和飛彈任務。這更說明美國鷹派心中對中國是「一刻不放鬆」。

第三，美國在遠東長期扮演一個「秩序維持者」的角色，美國希望維持現狀。但川普並不樂於「維持秩序」，這從美國在中東角色的轉變中可見一斑。川普是否在遠東也進行這種角色轉變，以及轉變到什麼程度，需要仔細分析。雖然客觀而言，川普現行遠東政策已極大地改變現狀，但尚未大到類似中東那種「顛覆性」的程度。如果以此觀察，或許台灣「維持現狀」仍然是美國的首選。即美國不支持「台獨」。

第四，在川普眼中，美國的貿易利益依然是第一位，美中雖然剛剛簽訂第一階段的貿易協議，但真正的「深層次的問題」尚有待第二階段處理。中國如果不讓步，美國就會繼續利用各種政治手段「圍剿」中國，包括進一步支持台灣。這種支持是否會改變美國「維持現狀」的立場，視乎中國的讓步和美國的需要。但可以肯定，即便中國讓步更大，美國也不太可能從「維持現狀」的立場，退後到把台灣「賣給中國」。

第五，把台灣「賣給中國」的唯一可能是擔心台灣「背棄」美國。在美台關係中，台灣自然擔心美國「賣台」，美國也會擔心台灣「賣美」。美國不能容忍一個「親中」的政府上台，但台灣畢竟是一個民主選舉的國家，民主選舉就不可能萬無一失。萬一美國對台灣鼎力支持，售賣武器，輸出高科技，到頭來選出個親中政府，這樣美國就虧大了。

因此，如果說，在這次選舉之前，美國對是否全力支持台灣還有猶豫的話，那麼這次選舉結果給美國鷹派打了強心針，美國對台灣的支持只會更多。

第六，由於美國政壇對中國的態度已極大轉變，即便在十一月的選舉中，川普無法連任，民主黨上台，也不太可能改變美國對中國的態度（除非拜登〔Joe Biden〕上台，但筆者認為機會較小）。但這不意味著川普是否連任對台灣影響不大。

川普有一個特徵是民主黨（和共和黨大部分人）任何政客都不存在的，那就是川普不太願意理會國際法原則（或者說藐視國際法）。因此，只有川普才有可能足夠「莽撞」地改變美國對台灣的曖昧立場。民主黨人再反中，也不太可能變得「支持台獨」，「承認台灣獨立」。只有川普才可能「承認台灣獨立」。故此，川普能否連任，對台灣局勢非常重要。

綜上所述，2020年台灣和美國一前一後的兩場選舉，對台灣、東亞、世界都影響巨大。

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如果川普能連任的話，可以預期，台獨派很難會「放過」這個「台獨窗口」，會積極推動議程。一旦如此，台海乃至東亞將會進入「高危時期」。中國當然也不會坐以待斃。各方在政治、外交、經濟、軍事上的角力將會異常激烈和複雜。

如果川普不能連任，這種危機就會小得多。台灣或許更傾向「維持現狀」。中國是否會想辦法阻止川普連任？這也是一個觀察點。

2020年的劇本寫了開頭，就看如何結局了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航