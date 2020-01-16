民調：香港人首次贊成台灣獨立佔多數

文：梁啟智

說林鄭月娥是「曠世奇才」還真的沒說錯。香港民意研究所近日公佈了新一輪台灣議題的民意調查。經歷過去半年因《逃犯條例》修訂引起的爭議，香港人對台獨的立場首次出現正負逆轉，贊成比反對多。

台獨在香港，曾經是一個禁忌議題。記得90年代末，某知識份子報章的論壇版刊登了一篇以台獨為題的文章，及後該報要急急補鑊，說是當天論壇版編輯放假，替工把關不嚴才誤登文章。我很記得該次事件，可算是我對傳媒理論當中「把關人」一說的啟蒙。

香港人看台灣，往往是香港人看自己的一面鏡子。雖然香港人對台灣歷史和政治所知有限，但起碼知道香港和台灣所面對的是同一個中國。香港人對中國的態度，很多時候就會投射到台灣和兩岸關係去。

在2008年前後的一段時間，香港人反對台獨達八成之多，支持的只有一成，可說是完全的一面倒。有研究香港人身份認同的讀者對此應該不感意外，因為當時也是香港人中國認同的最高點，一般認為和四川地震和北京奧運有關。自此之後，香港人的中國認同拾級而下，同時對台獨的抗拒程度也慢慢緩和。到了近半年，因《逃犯條例》修訂引起的爭議一方面使香港人對中國管治的不滿大增，同時台灣政府和人民對香港的抗爭又多次表達支持，台港關係明顯轉變，終使台獨不再是香港人的禁忌。

相對於台灣獨立，其他和台灣相關的題問則早早已經過了正負逆轉。

例如對兩岸統一的信心，早在2012年3月便已是冇信心的比有信心的多。最新的數字，則無論是有信心的比例，或是有冇信心的相差淨值，都是有紀錄以來的最低點。

至於一國兩制是否適用於台灣，則早於2011年3月便進入負淨值。同樣地，最新的數字同樣無論是不適用的比例，或是適用與不適用的相差淨值，也是有紀錄以來的最低點。

最後是台灣加入聯合國的提問，整體趨勢和其他題目也一樣：香港人在2008年前後曾經相當「愛國」，民心背向是之後的事。

這些數據全部指向同一個結論：香港人的中國認同不是從來都這麼低，九七後甚至一度明顯上升，要到了2008年之後才轉向。如是者，那些說香港人是受英殖「洗腦」太久才抗拒中國的說法，數據上就完全說不過去。至於說外國勢力煽動，難道2008年之前就沒有外國勢力，之後才忽然出現的？中國政府一天到晚扮演受害人的角色，博取中國人民的同情，到底要何時才肯自我檢討，是不是自己在過去幾年做錯了些什麼？

文章獲作者授權轉載，作者Medium。

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