繼泰國後日本也出現首例「武漢肺炎」，中國境內逾10日「無新疫情」遭質疑

去年12月底爆發於中國武漢的2019新型冠狀病毒肺炎，已在泰國出現確診病例，在香港、越南出現懷疑個案，今（15）日，日本也正式出現第一起新型中國冠狀病毒肺炎病例，這名中國籍男性患者到過中國武漢。但在14億人口的中國大陸，卻已經超過10天都完全沒傳出其他省市疫情，引發部分民眾質疑。

日本確診首例出現，越南有「疑似」病例

日本厚生勞動省今天證實日本出現第一起新型中國冠狀病毒肺炎病例，這名中國籍男性患者到過中國武漢。日本已成立危機處理中心「資訊聯絡室」加強警戒。

《日本放送協會》（NHK）報導，日本厚生勞動省表示，從一名住在神奈川縣30多歲中國籍男性身上檢驗出新型冠狀病毒，這名男子本月3日在武漢出現發燒症狀，6日回到日本後到醫院就診。這名男子已康復，昨天出院。他曾經到過武漢的海鮮市場，在武漢可能與罹患肺炎的患者有密切接觸。

日本國立感染症（傳染症）研究所檢驗結果發現，這名男子帶有武漢陸續被檢驗出的新型冠狀病毒，這是日本國內發現感染新型冠狀病毒肺炎首例。

日本內閣官房長官菅義偉上午說，日本政府上午已舉行相關部會聯繫會議，雖然目前未出現持續性的人傳人病例，日本政府仍會用萬全態勢以厚生勞動省為主進行國際性資訊蒐集、確實實施檢疫措施，並對疑似感染患者進行檢查等。日本國土交通省將跟全日本的機場、港口管理單位合作，實施適當的檢疫措施，持續做好防疫邊境管理。

另外越南衛生部表示，傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現2個「武漢肺炎」疑似病例，2人來自中國武漢市，患者已隔離觀察治療並採樣送檢。

越南《青年報》新聞15日報導，上述2名旅客從中國武漢市出發，14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現他們有發燒等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，採樣送檢，並列出曾與這2人接觸的人員名單。報導指出，越南衛生部接獲通報後成立了工作小組前往峴港市配合加強防疫工作。

峴港市疾病監控中心主任孫室盛（Ton That Thanh）15日表示，上述2名疑似患者中，孩童病患經診斷判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，已停止觀察。另一名疑似病患為成人，峴港市醫院檢驗結果顯示這個人沒有肺部相關疾病，不過仍需等待其他醫療機構檢驗結果出爐，才能依照程序解除隔離。

各國陸續出現病例，但中國病例超過10天沒增加

中國湖北省武漢市上月底爆發不明肺炎，引起各國關注。病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

14日，泰國證實出現首宗武漢肺炎病例，病患就是來自中國武漢的女性，她8日在泰國機場入境時被篩檢出異常並隔離。16日，越南峴港國際機場也發現2個武漢肺炎疑似病例，這2人都來自武漢，目前正在隔離檢驗。

16日，日本證實出現第一起武漢肺炎病毒的病例，這名居住在日本的中國籍男性患者到過中國武漢。日本已成立危機處理中心「資訊聯絡室」加強警戒。

其他近期曾經到過武漢或出現疑似相關肺炎症狀，但檢測後與武漢肺炎病毒無關的，包括南韓1例、香港71例、台灣3例。

不過截止15日晚上，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持在41例，已出院6例，在治重症7例，死亡1例，其中1起為夫妻檔雙雙感染。根據武漢衛健委官網，3日以來，當地就沒有新增的2019新型冠狀病毒肺炎病例。官方的通報指出，患者主要是武漢市華南海鮮批發市場經營、採購人員，而這個市場已在1日關閉休市。

武漢是中國中部第一大城，人口約1000萬人。武漢天河國際機場在去年11月流量突破300萬人次，再加上與全國聯繫的高鐵，繁忙的交通會增加傳染病傳播的風險。中國國家衛生健康委員會介入後，武漢衛健委開始在官網上通報疫情。

然而，除了武漢衛健委通報相關疫情，其他省分、甚至同為湖北省的其他地區都沒有傳出疫情，倒是境外紛紛傳出確診或疑似病例。

中國社群平台微博上，有一些網友質疑，「全國其他地方人民都沒事，武漢不明肺炎就只會『青睞』香港人？」、「難道武漢人只去香港沒到內地其他地方？」認為目前中國公開的疫情「不太符合邏輯」。

美國發布旅遊警告，疾管署也列為嚴重傳染病

對於武漢肺炎，美國國務院援引美國疾病管制暨預防中心（CDC）「監視級別1級警報」（Watch Level 1 Alert）發布健康警示更新，敦促前往中國武漢地區的公民避免接觸動物、動物市場和畜產品，並提出一系列預防措施。

因應農曆春節假期將至，泰國也在機場強化檢疫工作，預計將有80萬名中國旅客赴泰國度假，泰國衛生當局說，他們已開始加強監控抵達機場的旅客。

疾管署昨天則將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為法定傳染病，醫療院所若發現可疑個案，須在24小時內通報、隔離，否則最重可罰200萬元。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿指出，正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第5類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，提升民眾和醫療院所警覺心，阻斷疫情傳播。

疾管署副署長莊人祥表示，「嚴重特殊傳染性肺炎」目前特指2019新型冠狀病毒在中國武漢引發的肺炎，目前只要民眾發燒高於或等於38度，或有呼吸道症狀、咳嗽、病理學顯示肺炎，且發病前14天內曾赴中國大陸武漢地區，即符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義。

以往新增法定傳染病需依程序預告60天，但因情況緊急，這次從部長核准到行政院公告僅花了5天時間，莊人祥強調，該規定即日起公告實施，不僅完備相關法令，也讓醫護人員更清楚如何通報。

疾管署提醒，醫療院所收治病患時，如發現疑似個案符合病例定義，務必在24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將針對疑似病例進行隔離治療、疫情調查、自主健康管理及接觸者健康監測等防治措施；醫事人員未依法通報，可開罰新台幣9萬元至45萬元，醫事機構可開罰30萬元至200萬元。

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核稿編輯：羊正鈺