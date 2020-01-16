現在選舉完了，我說也沒有關係。已不影響選舉了。

其實韓國瑜沒有大家印象中的那麼草包，你只要看他以前的文章以及某些政策，你會看到他並不是沒有料子。特別是那些30年前的論文，細心的看看內容。他一早就指出一國兩制的矛盾，也預視了一國兩制的問題。

他刻意營造的草包形象，並不是因為他真的是草包，而是因為他的選舉策略。他想要得到草包選民的選票，所以要讓別人把他看成一個草包。

社會上有很多產業被淘汰，自尊心無法回復，或者被認為是愚昧的人，他們平時被知識分子們看就像他們看韓國瑜一樣。他們修復不了的人生，形成了他們最後的動力。他們需要一些希望與感情上的認同，而韓國瑜就是將自己包裝成他們的同類，用他們的語言，去使他們投射了自己的感情。

所以你越嘲笑韓國瑜，越罵他是草包，越以知識分子的眼光去批判他，他的選民反而會越感到親切。因為這就是他們所面對的環境與感受，他們看到這樣的人竟然也能夠在總統選舉中得到不錯的成績，就會感動。覺得韓國瑜是為自己這個圈子的人代表。

這些人最在意的是被年輕人的嘲笑與否定。

當你嘲笑他時，其實正是為那些會支持他的人拉票。

就像共產黨罵的人，對於討厭中共的人來說是拉票一樣。

從新世代聽不懂的「庶民」的選舉語言，七八十年代的歌曲，各種現在看起來品味低劣的美術，韓國瑜都是把自己包裝成逝去年代的亡魂。有意識地，他是為了當草包而當草包。

用遊戲來比較，韓國瑜就像8 bit美術的遊戲，他是時代進步必然出現的反動。就像因為西方文明進入中國，反而產生了義和團。工業化導致了盧德運動，人類文明進步的背後永遠有一群人被文明所拋棄。陌生的新世界不了解自己，而韓國瑜看起來就是唯一了解自己的人。

泛綠過去在南部的基礎是草根，但隨著執政，泛綠漸漸的要走向精英和上層，而這個草根沒辦法帶到國際政治裡。而韓國瑜做的就是拔走這個草根板塊，這是一個板塊的交換。而他的確是很成功的做到了。

韓國瑜能夠領導這群人，同樣也會得到某些社會精英的輔助，因為這些社會精英本身就不怕和知識分子合作。卻無法處理這群人，而韓國瑜就剛好填補了這個空間。因此，韓國瑜也能夠得到某些陣營的高段精英的支持，因為他們需要的正是能夠驅動這群草根的人。

像這群人是不會消失的，他們甚至會隨著進步的反動而增加，韓國瑜或者會消退，但支撐他的環境與板塊卻會壯大，未來只會有另外的人走進這個板塊出來。

另外，說他未必是草包，跟對抗他不見得是衝突，你會希望你的對手是草包，而不是相反。

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責任編輯：Alvin

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