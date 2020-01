第92屆奧斯卡入圍名單分析：NETFLIX的崛起，傳統老白男的天下

第92屆奧斯卡入圍名單於美西時間1月13日早上5點公布,今年舉行公布記者會的場所位在座落於洛杉磯興建中的奧斯卡博物館,預計今年即將盛大開幕 (回想我也是兩年來看著這座建築從無到有的過程)。本次評選入圍名單的過程有別以往,採取專業項目的分項投票,影藝學會的剪接師會員負責選出剪輯獎的名單、編劇會員選出劇本獎的名單…以此類推。從威尼斯影展拉開的獎季序幕,自此差不多也大勢已定,入圍名單驚喜不大,幾部勁旅都紛紛斬獲不少名額,其中以《小丑》獲得11項入圍居冠,而《愛爾蘭人》、《1917》、《從前,有個好萊塢》皆入圍10項緊追在後。

以限制級喜劇《醉後大丈夫》打響名號的導演陶德菲利普斯(Todd Phillips),起初以另類風格將小丑這位經典反派搬上大銀幕的過程相當曲折,當然也包括男主角瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)的這個選角,上映前都讓大家摸不著頭緒。然而《小丑》先在9月的威尼斯影展吹響號角,大爆冷門奪下最大獎金獅獎,樹立起電影的獎季聲勢,近兩年的金獅獎得主分別為《水底情深》與《羅馬》,足以見得此舉讓《小丑》確立了其獎季路線。

率先於去年5月於華納片廠觀賞電影初剪時,雖然對於電影本身抱有疑慮,但完全被瓦昆菲尼克斯的演出所征服,瓦昆菲尼克斯是這世代最出色、最獨特的好萊塢演員,不過火爆、惹人議的個人作風,讓他始終與奧斯卡無緣,這回《小丑》相當有望能給他遲來的肯定。

對於保守的奧斯卡來說,《小丑》的漫畫題材或許是一大阻礙,但是去年漫威《黑豹》的重大勝利,證明著奧斯卡或許會給漫畫題材電影一個機會,《小丑》在技術層面上備獲肯定,剪輯、攝影、混音、聲音剪輯等獎項都獲得了提名,其中最受矚目的便是電影令人印象深刻的配樂,年僅37歲的冰島女音樂家Hildur Guðnadóttir,以大提琴為主旋律,為小丑鋪陳了一層悲劇色彩,年輕的Guðnadóttir靠著《小丑》先後獲得金球獎與許多影評人獎的肯定,她同時期另一部配樂作品影集《核爆家園》也不遑多讓,創作才華令人稱羨,一位樂壇新星正在崛起。

《小丑》看似氣勢滿分,不過其奧斯卡之路仍有不少隱憂,最大一憂即是電影並沒有獲得導演工會獎(DGA)的提名,這將會是導演金獎加身的阻礙。而電影自上映以來即爭議不斷,引發相當兩極化的評價,多少也增加了《小丑》問鼎之路的崎嶇,不過無論結果如何,《小丑》至今已在全球斬獲了超過10億美金的票房,以限制級漫畫電影的標準來看,都無法抹滅電影的成就。

另一部與《小丑》同樣爭議不間斷的,即是另類獎季黑馬《兔嘲男孩》,以多倫多影展最大獎觀眾票選獎之姿進入獎季行列 (2014年得主《模仿遊戲》、2015年得主《不存在的房間》、2016年得主《樂來越愛你》、2017年得主《意外》、2018年得主《幸福綠皮書》),紐西蘭喜劇鬼才塔伊加維迪提(Taika Waitit)在拍完《雷神索爾:諸神黃昏》後,開始拍攝這部他策劃已久的夢想計畫,敏感的二戰納粹題材,加上塔伊加維迪提自己以喜劇方式演出希特勒,都為電影引來不少批判與爭議。

不過《兔嘲男孩》本身的二戰時代背景,讓電影獲得了許多技術獎項的提名,包括服裝設計、美術設計,星光陣容的卡司也獲得了演員工會獎(SAG)的最佳整體演出提名,除此之外,《兔嘲男孩》在其他工會獎的成績也相當亮眼,包括編劇工會獎(WGA)、導演工會獎(DGA)、服裝設計工會、美術設計工會皆給予肯定,電影也在「英國奧斯卡」之稱的BAFTA獲得六項提名 (雖然並未提名最佳影片與導演項目),讓《兔嘲男孩》依舊是不容小覷的作品,也樹立了塔伊加維迪提在當今好萊塢主流市場的獨特風格。

以《兔嘲男孩》入圍最佳女配角女星史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)早在童星時期就證明了她的出色演技,近年來在復仇者聯盟系列演出黑寡婦成為收入最高的女星之一,今年是她的35歲,也是她生涯首次獲得奧斯卡提名,而且還一次就入圍了兩個席次:《婚姻故事》獲得最佳女主角提名!

影史以來僅有11位演員於同一年獲得兩項奧斯卡提名,較著名的包括1992年艾爾帕西諾(Al Pacino)以《女人香》與《大亨遊戲》入圍,最終以《女人香》獲得男主角獎項;隔一年1993年則是史前無例的一年,女星艾瑪湯普遜(Emma Thompson)與荷莉杭特(Holly Hunter)雙雙獲得兩項提名,不過最終艾瑪湯普遜兩項槓龜,只有荷莉杭特以《鋼琴師與她的情人》獲得女主角獎;2002年茱莉安摩爾(Julianne Moore)以《遠離天堂》與《時時刻刻》分別獲得女主角與女配角提名,但最終兩項皆未得獎;2004年傑米福克斯(Jamie Foxx)以《雷之心靈傳奇》與《落日殺神》皆獲得提名,以前者獲頒最佳男主角獎;2007年凱特布蘭琪(Cate Blanchett)憑《伊莉莎白:輝煌年代》與《搖滾啟示錄》獲得雙提名,不過以空手而歸作收。從歷史數據來看,一人獲得兩項提名,並不代表保證得獎,但史嘉蕾喬韓森已經達成了一項不凡成就,證明她絕對是當今好萊塢最具票房與選片魅力的演員之一。

為史嘉蕾喬韓森迎來一項女主角提名的《婚姻故事》,是美國作者導演諾亞包姆巴赫(Noah Baumbach)的風格集大成之作,這部他第二度與Netflix合作的電影,與《小丑》同樣在威尼斯影展登場,隨後走訪了多倫多影展、紐約影展等,皆獲得相當出色的反應,早就是今年Netflix的獎季重點作品,也在先前成為了金球獎的最多入圍電影。

不只是史嘉蕾喬韓森,對戲的亞當崔佛(Adam Driver)同樣交出生涯代表作等級的演出,被視為是《小丑》瓦昆菲尼克斯影帝之路的最大對手,另外還有獲得女配角提名的蘿拉鄧恩,早已先後獲得了金球獎與多項影評人獎的加持,問鼎奧斯卡之路指日可待。

《婚姻故事》最大優勢極為其劇本與演員,反映在電影的工會獎項成績上,獲得了演員工會獎(不過未被提名最佳整體演出獎項)、編劇工會獎的肯定,還成了獨立電影兩大獎項高譚獎、獨立精神獎的最大贏家,不過編導諾亞包姆巴赫日前並未獲得導演工會獎的提名,這回也沒有得到奧斯卡最佳導演的提名。此外,作為Netflix發行的電影,其戲院通路的限定發行也成了《婚姻故事》獎季旅程的障礙之一。

與《婚姻故事》同樣由Netflix發行的獎季大勁旅,還有馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)的最新大作《愛爾蘭人》,馬丁史柯西斯、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、艾爾帕西諾、喬派西(Joe Pesci)的超級黃金組合,讓電影還未推出便早已在獎季大戰中搶先卡位,《愛爾蘭人》自紐約影展首映以來便獲得了滿堂彩,影評瘋狂般地讚嘆,編劇工會、導演工會、BAFTA等獎項簡直是大放送,為電影贏來了問鼎獎季的超強氣勢,如今也獲得了10項提名,成果不俗。

不過這並非代表《愛爾蘭人》能在接下來的日子穩穩坐在寶座上,電影至今營造出過度強勢的氣焰也許會造成反彈,三個半小時的史詩級片長有可能會讓許多影藝學會會員望之卻步;備受期待的勞勃狄尼洛意外未獲得演員工會SAG與金球獎的青睞,如今也在奧斯卡最佳男主角的名單中缺席 (倒是以製作人身份獲得入圍),而入圍男配角的艾爾帕西諾、喬派西則有可能在投票過程中發生分票的窘境。

雖然我講了這麼多疑慮,但《愛爾蘭人》依舊是目前聲勢最浩大的獎季參賽者,剪輯獎基本上已經是Thelma Schoonmaker的囊中物,獲得最佳影片與導演獎的機會也不小,多年來斥資上千萬鈔票的串流巨人Netflix或許這回真的能抱回苦苦追求的最佳影片大獎 (去年的《羅馬》真的是臨門一腳)。

Netflix這幾年狠咬奧斯卡與三大影展的野心躍然紙上,去年靠著《羅馬》、《西部老巴的故事》總算是一次里程碑,而本次獎季則是祭出了《愛爾蘭人》與《婚姻故事》 (分別獲得10項與六項提名) 兩大重點作品,加上其餘原創電影共計24項提名,超過其餘好萊塢片廠,登上第一寶座。

索尼共獲20項提名位居第二 (感謝《從前,有個好萊塢》貢獻了貢獻了10項);華納獲得12項提名 (其中《小丑》便佔了11項);環球影業獲得11項提名 (其中《1917》獲得10項),旗下焦點影業獲得兩項提名;而迪士尼就算在2019年前十大賣座電影佔據了七部位置 (七部皆超過十億美金),以16項提名作收,迪士尼收購的福斯影業則靠著旗下福斯探照燈取得六項提名,相加共有22項提名。觀察至今,《愛爾蘭人》與《婚姻故事》的聲勢都強勁有力,影藝學會許多老派會員或許仍對Netflix、Amazon這些新興的串流感到排斥,但從這回的入圍名單來看,這已是個啟示,象徵電影產業的巨變。

鬼才導演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)獲得坎城主競賽入圍的新作《從前,有個好萊塢》,在坎城影展首映後博得滿堂彩,李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)與布萊德彼特(Brad Pitt)兩大好萊塢男神首度同台演出的號召力,讓電影在票房上也大獲成功,自然成了本屆獎季的角逐者。

昆汀塔倫提諾從上世紀末至今二十多載,持續用他的才華顛覆我們對電影的認知、帶領觀眾踏上一次又一次的驚奇之旅,這回《從前,有個好萊塢》是一首對時代、對電影的情書與緬懷,原創十足、主流旋律、藝術精品。這是一部放在獎季戰局中完全挑不出任何缺陷的作品,從導演、劇本、演員、技術等各個層面來看都執行得近乎完美,要是在頒獎典禮上成為最大贏家,我絲毫不意外。

李奧納多狄卡皮歐在《從前,有個好萊塢》中演出一位面臨職場危機的西部電影演員,是他在上回以《神鬼獵人》封帝後,再一次進入奧斯卡戰局。不過與他對戲的布萊德彼特,才是整部電影的最大亮點,這位忠心耿耿的替身演員,居然身懷絕技,在電影尾聲帶來了終極高潮,布萊德彼特曾以《自由之心》製片人的身份獲得最佳影片獎,但過去幾次以演員身份入圍皆未得過獎,今年贏面可是相當大,布萊德彼特可以說是交出了他演藝生涯的代表作。

而他另一部主演作品《星際救援》同樣出色,不過只獲得了一項技術獎的提名,未能與史嘉蕾喬韓森一樣達成一年入圍兩項的成就 (或許跟布萊德彼特的公關團隊今年未進行獎季公關的動作有關)。而動人的瑪格羅比(Margot Robbie)在《從前,有個好萊塢》簡直是美麗的代名詞,她在本次金球獎、演員工會獎皆有所斬獲,來到奧斯卡則是提前讓她出局,不過她仍以另一部電影《重磅腥聞》的演出獲得了女配角的提名。

同樣與《從前,有個好萊塢》入選坎城影展主競賽單元的《寄生上流》,是南韓大師導演奉俊昊的最新作,也是他作者風格的集大成之作,最終奪下了最大獎金棕梠獎,是首部獲得此殊榮的南韓電影,從此開始了其驚奇之旅,如今也成為了首部入圍奧斯卡的南韓電影,以當今局勢來看,最佳國際影片已有99.9%機率會頒給《寄生上流》了。

《寄生上流》從劇情到技術執行上,展現奉俊昊對類型的熟稔,不只獲得影評人們的盛讚,票房上也是大有成果,北美本土2400萬美金、海外1億500萬美金的票房,以一部外語藝術片來看,已是一大成就。

而獎季的成績也是不容忽視,BAFTA四項提名、編劇工會、導演工會、演員工會的最佳整體演出,都為這部外語片取得了奧斯卡的注目,外語片能夠取得六項入圍包含最佳影片、導演、劇本等主要獎項,就可以說是一回重大勝利。近年演藝學會持續邀請世界各地的電影工作者入會,至今已超過20%的會員皆為外籍人士,增加了《寄生上流》問鼎的機會,要是誰能從昆汀塔倫提諾手中搶走獎季聲勢,絕對是奉俊昊莫屬。

負責《寄生上流》北美發行的獨立電影公司Neon,今年可真是打出了漂亮一仗,《寄生上流》貢獻了六項提名,而來自馬其頓的《大地蜜語》則同時入圍了最佳紀錄長片與國際影片兩項目,Neon共獲得了八項提名,甚至高於向來是獎季製造機的福斯探照燈 (不過福斯探照燈今年只入圍六項是次大失手)。

雖說如此,Neon仍有多部相當優質電影未獲得青睞,包括代表哥倫比亞出征國際影片項目的《失控少年兵團》、紀錄片的大熱門《阿波羅11號》、日舞評審團大獎的《刑與愛的邊緣》無論導演Chinonye Chukwu或女主角阿爾法伍達德(Alfre Woodard)都有實力入圍,以及在坎城影展拿下最佳劇本獎的《燃燒女子的畫像》。

來自法國的《燃燒女子的畫像》一直被視為是《寄生上流》問鼎奧斯卡國際影片獎的最大勁敵,不過最終法國始料未及派出了同樣是坎城影展競賽片的《悲慘世界》作為奧斯卡代表 (由Amazon負責發行),讓《燃燒女子的畫像》無緣與《寄生上流》競爭,而Neon也將電影的上映檔期延後至二月,退出了獎季公關行列。Neon今年押寶在《寄生上流》的野心十足,但以這麼一個中型獨立片商來說,有沒有這麼多資源與資金,與Netflix、索尼等其他大公司砸錢進行公關宣傳,都是《寄生上流》最終能否突圍的關鍵。

除了《燃燒女子的畫像》外,其餘坎城作品《寄生上流》、《從前,有個好萊塢》、《悲慘世界》都有所收穫,也包括西班牙大師阿莫多瓦(Almodóvar)的自傳性質作品《痛苦與榮耀》,原先被看好能讓阿莫多瓦獲得睽違已久的金棕櫚 (由《寄生上流》抱回),最終以安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)的最佳男主獎作收,不過好口碑已讓《痛苦與榮耀》掙得了獎季入場卷,如今奧斯卡則取得了最佳男主角與最佳國際影片的提名,在《燃燒女子的畫像》的缺席下,會是《寄生上流》的最大對手,而原先被看好能入圍的最佳導演、最佳原創劇本的獎項皆沒有獲得入圍,實在是可惜。

今年來自坎城影展的入圍作品包括《寄生上流》、《從前,有個好萊塢》、《悲慘世界》,來自威尼斯影展則有《小丑》、《婚姻故事》、《星際救援》,而其餘紐約影展、多倫多影展等北美影展也都有不少作品獲得奧斯卡的注目,不過今年獲得10項提名的《1917》倒是走出了自己的獨到路線。劇場出身的英國導演山姆曼德斯(Sam Mendes)於1999年的導演處女作《美國心,玫瑰情》便拿下了奧斯卡最佳導演獎,近年因為拍出了最出色的龐德電影《007空降危機》而聲勢中天,以一戰為背景的新作《1917》主打全片一鏡到底,考驗著場面調度、攝影等技術實力。

第15度入圍攝影獎的「攝影之王」羅傑迪金斯(Roger Deakins),前年才終於以《銀翼殺手2049》獲得生涯第一座奧斯卡小金人,他為《1917》打造的一鏡到底戰爭場面早已讓他半隻腳踏入了他的第二座奧斯卡獎盃。《1917》上週才在北美正式上映,較晚登場的電影,在獎季的公關上自然沒有其餘對手那種醞釀已久的氣勢,不過前週《1917》在金球獎一舉拿下最佳劇情片、最佳導演兩大獎,讓其聲勢暴漲,而電影也先後獲得BAFTA、編劇工會、導演工會、美術設計工會、攝影工會的肯定,唯一的隱憂便是電影並沒有獲得演員工會的任何提名。

另一部與《1917》一樣未以影展拉抬聲勢的,還有葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)在《淑女鳥》後的第二部作品《她們》,葛莉塔潔薇這部改編經典文學名著《小婦人》的電影,獲得了6項提名,包括最佳影片、改編劇本、女主角、女配角、服裝設計、配樂。年僅25歲的女主角瑟夏羅南(Saoirse Ronan)與葛莉塔潔薇再度合作,獲得了生涯第四次提名,分別是2008年《贖罪》、2016年《愛在他鄉》、2018年《淑女鳥》、2020年《她們》,成為了影史第二年輕獲得四次奧斯卡提名的演員,史上最年輕取得這項成就的是珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence),她在2015年以《翻轉幸福》第四度入圍奧斯卡,當時她同樣為25歲 (不過比今日的瑟夏羅南年輕四個月)。

而同片入圍女配角的弗洛倫斯佩治(Florence Pugh),在沒有金球獎與演員工會的加持下仍獲得奧斯卡入圍,弗洛倫斯佩治是近年迅速竄起的超級新星,2016年的《馬克白夫人》開啟廣受矚目,2018年的《不法國王》以及與南韓巨匠朴贊郁合作的影集《女鼓手》,2019年更是大鳴大放,先後演出《我和我的摔角家庭》、《仲夏魘》、《她們》,而她也將在接下來的《黑寡婦》獨立電影與史嘉蕾喬韓森共同拯救世界。

雖然入圍6項值得慶祝,但對我來說,《她們》有一項失足實在讓人失落,那便是葛莉塔潔薇並未獲得最佳導演獎的提名,當然早些的金球獎、BAFTA、導演工會也都未提名葛莉塔潔薇,葛莉塔潔薇僅以改編劇本獲得較多呼聲。

當然也再度激起輿論對於性別議題的討論,奧斯卡至今僅有6位女導演獲得最佳導演提名 (上一次正是葛莉塔潔薇以《淑女鳥》獲得2018年的提名),而僅有凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)於2010年以《危機倒數》獲獎,本屆除了葛莉塔潔薇外,包括《別告訴她》的王子逸(Lulu Wang)、《舞孃騙很大》的蘿倫絲卡法莉亞(Lorene Scafaria)、《我的寶貝男孩》的Alma Har’el、《知音時間》的瑪麗艾海勒(Marielle Heller)、《刑與愛的邊緣》的Chinonye Chukwu、《海芮》的凱西蘭蒙絲(Kasi Lemmons)、《女王與斯利姆》的Melina Matsoukas等女性導演皆有相當精彩的表現,而這回這群女性導演都遭到忽略。

而提到《她們》,怎能不提到《我們》。題外話,去年十月多於《婚姻故事》的洛杉磯首映派對與葛莉塔潔薇有場短暫搭話,特別向她說《她們》的中文翻譯,葛莉塔潔薇當場大笑。回到正題,喜劇出身的喬登皮爾(Jordan Peele),以導演處女作《逃出絕命鎮》驚豔四座,這回第二部作品《我們》同樣以驚悚類型包裝起電影的種族、政治題材,證明他的才華絕不是曇花一現,在我心目中,甚至是更上一層樓。

不過這回《我們》並沒有贏得如《逃出絕命鎮》的獎季氣勢,最佳影片、導演、劇本等項目並沒有被抱太大期望,當中最值得期待的應是女主角露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong’o)一人分飾兩角的演出,獲得金球獎與演員工會的提名,不過在今年的奧斯卡名單中,與電影一同石沉大海。

《她們》激起了女性導演的議題,然而不只是女性導演遭到忽略,這次的演員提名名單也再次惹議,奧斯卡這幾年力圖讓提名更加多元,因此廣泛邀請外籍電影人士入會,期望能讓名單更加具國際視野、更有種族多元性,今年《寄生上流》的大勝算是小小的證明,然而這回演員名單除了演出美國黑奴革命先鋒Harriet Tubman的辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)獲得女主角入圍,以及《痛苦與榮耀》的安東尼奧班德拉斯外,其餘的入圍者皆是白人演員,不見非裔或是其他種族的演員,原先備受看好的包括以《我叫多麥特》重返巔峰的艾迪墨菲(Eddie Murphy)、《不完美的正義》的傑米福克斯,以及剛成為首位亞裔金球影后的奧卡非娜(Awkwafina),她與對戲的中國女演員趙淑珍在《別告訴她》的演出精彩動人,絕對值得奧斯卡的提名肯定。

近年多次在獎季有出色成績的獨立發行公司A24,以獨到神秘的菁英品味,成為好萊塢主流電影中相當獨特的品牌,本次A24的佳片如雲,包括《別告訴她》、《原鑽》、《燈塔》、《仲夏魘》、《浪潮》、《舊金山的最後一個黑人》、《老娘愛最大》等優秀作品奧斯卡成績卻讓人意外跌一大跤,僅有《燈塔》以特殊的黑白攝影獲得最佳攝影的提名,然而交出生涯新高標的羅伯派丁森(Robert Pattinson)與威廉達佛(Willem Dafoe)皆未入圍。

綜觀A24今年的滿滿片單,完全具備奧斯卡的潛力,《別告訴她》值得最佳影片、導演、劇本、女主角、女配角,《仲夏魘》值得女主角與其餘技術獎項,《浪潮》值得演員獎項。其中最有趣的便是《原鑽》,這部沙夫戴兄弟(Safdie)令人無法喘息的驚悚電影 (贏得了國家評論獎最佳劇本獎、紐約影評人協會最佳導演獎),將亞當山德勒(Adam Sandler)推向了他的生涯巔峰,先前還贏得了國家評論獎的最佳男主角獎,好不容易從喜劇票房毒藥蛻變的亞當山德勒,先前甚至放話說,要是他沒獲得提名,他將要故意拍一部爛到無可救藥的電影宣洩,現在就讓我們期待亞當山德勒會搬出什麼來兌現他的承諾吧。

提名名單依舊有其他令人失望之處,在多倫多影展首映的《舞孃騙很大》,將珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)的聲勢推向高點,珍妮佛洛佩茲在片中極為亮眼的演出,在當時便被看好能獲得她的生涯首座奧斯卡提名,之後幾個重要獎項皆有給予珍妮佛洛佩茲提名獎項,珍妮佛洛佩茲歌影雙棲的精彩成就,讓她成為當今最具魅力的超級巨星之一,而《舞孃騙很大》則是讓大家再一次見證她無人能敵的明星光環,大家往往只看到她的光鮮亮麗,而忽略她其實也是位相當出色的演員。

其餘讓人大呼可惜的未提名演員包括《火箭人》的泰隆艾格頓(Taron Egerton),《火箭人》並未獲得太大的正面評價,不過以艾爾頓強(Elton John)為題材的傳記音樂電影,似乎有去年雷米馬力克(Rami Malek)《波希米亞狂想曲》受封影帝的路線,而泰隆艾格頓確實也在金球獎擊敗勁敵《從前,有個好萊塢》的李奧納多狄卡皮歐贏得音樂喜劇類影帝,也同時獲得BAFTA與演員工會的提名,未獲得奧斯卡提名真的是意外。

詹姆士曼格(James Mangold)執導的賽車傳記電影《賽道狂人》獲得最佳影片與技術獎項等四項提名,然而兩位男演員麥特戴蒙(Matt Damon)、克里斯汀貝爾(Christian Bale)雙雙出局,特別是克里斯汀貝爾這位向來是奧斯卡心頭菜,這回同樣是一次身形變形演出,不過《賽道狂人》在獎季策略上,讓麥特戴蒙與克里斯汀貝爾同時角逐男主角獎項,或許是由於分票效應而導致未獲入圍的主因。

反觀Netflix的《教宗的承繼》精明的公關策略,讓強納森普萊斯(Jonathan Pryce)與安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)分別獲得男主角、男配角的提名,特別是在電影缺席演員工會提名的情況下,可以說是一大驚喜。近日才在AFI首映的《李察朱威爾事件》,是克林伊斯威特(Clint Eastwood)的新作,即便票房失利,仍讓凱西貝茲(Kathy Bates)驚喜地獲得女配角提名。

兩座奧斯卡最佳男主角加身的湯姆漢克斯(Tom Hanks),則以《知音時間》知名兒童節目主持人Mr. Rogers的演出,獲得了睽違19年的奧斯卡提名。向來是奧斯卡寵兒的女星妮可基嫚(Nicole Kidman),在新片《重磅腥聞》演出福斯新聞主播Gretchen Carlson頗受好評,卻未能入圍,倒是同片的莎莉賽隆(Charlize Theron)入圍女主角、瑪格羅比入圍女配角,電影還入圍了最佳妝髮合計三項入圍。女星奧莉薇亞魏爾德(Olivia Wilde)的導演處女作《高材生》則是今年最好看的喜劇電影,原先被看好至少能入圍最佳原創劇本獎項,卻不見提名。

其餘獎項的部分,Netflix兩部動畫電影《隻手探險》與《克勞斯:聖誕節的秘密》皆獲提名,讓人驚喜。逐格動畫工作室Laika的新作《大冒險家》以精緻的視覺效果獲得肯定,夢工廠與皮克斯兩家勁敵的當家動畫系列《巡龍高手3》與《玩具總動員4》,這次都是系列的完結篇,雙雙獲得提名。

迪士尼數年前吹起全球炫風的動畫片《冰雪奇緣》,續集《冰雪奇緣2》意外未獲得最佳動畫長片提名,僅有主題曲〈Into the Unknown〉獲得最佳原創歌曲提名。提到原創歌曲,為這回《獅子王》編寫新歌〈Spirit〉的樂壇天后碧昂絲(Beyoncé),也相當意外未獲得最佳原創歌曲的提名。而原先能被看好能獲得提名的還有流行樂小天后泰勒斯(Taylor Swift)為音樂劇改編電影《貓》,與原作安德魯洛伊韋伯(Andrew Lloyd Webber)合作的歌曲〈Beautiful Ghosts〉,但隨著電影如災難般的口碑與票房,自然遭到冷落。

同樣是音樂的部分,原創配樂則有配樂大師約翰威廉斯(John Williams)以《星際大戰:天行者的崛起》獲得生涯第52次提名,今年87歲的他是至今在世最多提名的紀錄保持者,而史上獲得最多奧斯卡提名的人則是迪士尼創辦人華特迪士尼(Walt Disney)累積的59項提名。

另一個有趣的項目則是一場家族競爭,以《婚姻故事》入圍的藍迪紐曼(Randy Newman)與《1917》的湯瑪斯紐曼(Thomas Newman),為表兄弟關係,這回都一同入圍了最佳原創配樂的項目,這不是兩人第一次交手,2007年藍迪紐曼以皮克斯動畫《汽車總動員》入圍,而湯瑪斯紐曼則是《柏林迷宮》;還有1996年藍迪紐曼以《玩具總動員》入圍,湯瑪斯紐曼則是《真情赤子心》。

藍迪紐曼至今共獲得九次原創配樂與13次原創歌曲提名,並以《玩具總動員3》與《怪獸電力公司》兩度獲最佳配樂獎,而他今年為《玩具總動員4》所寫的歌曲〈I Can’t Let You Throw Yourself Away〉也獲得入圍,四部《玩具總動員》電影主題曲都獲提名,也是一項影史紀錄;湯瑪斯紐曼至今共獲15次原創配樂提名,不過從未得獎過。

第92屆奧斯卡將於美西時間2月9日晚間,於洛杉磯杜比戲院舉行頒獎典禮,今年將與去年一樣,以沒有主持人的方式進行典禮。

第92屆奧斯卡入圍名單

最佳影片

《賽道狂人》

《愛爾蘭人》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《她們》

《婚姻故事》

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《寄生上流》

最佳導演

奉俊昊,《寄生上流》

昆汀塔倫提諾,《從前,有個好萊塢》

山姆曼德斯,《1917》

馬丁史柯西斯,《愛爾蘭人》

陶德菲利普斯,《小丑》

最佳男主角

安東尼奧班德拉斯,《痛苦與榮耀》

李奧納多狄卡皮歐,《從前,有個好萊塢》

亞當崔佛,《婚姻故事》

瓦昆菲尼克斯,《小丑》

強納森普萊斯,《教宗的承繼》

最佳女主角

芮妮齊薇格,《茱蒂》

史嘉蕾喬韓森,《婚姻故事》

莎莉賽隆,《重磅腥聞》

瑟夏羅南,《她們》

Cynthia Erivo,《Harriet》

最佳男配角

布萊德彼特,《從前,有個好萊塢》

喬派西,《愛爾蘭人》

艾爾帕西諾,《愛爾蘭人》

湯姆漢克斯,《知音時間》

安東尼霍普金斯,《教宗的承繼》

最佳女配角

蘿拉鄧恩,《婚姻故事》

瑪格羅比,《重磅腥聞》

弗洛倫斯佩治,《她們》

史嘉蕾喬韓森,《兔嘲男孩》

凱西貝茲,《李察朱威爾事件》

最佳原創劇本

《鋒迴路轉》

《婚姻故事》

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《寄生上流》

最佳改編劇本

《愛爾蘭人》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《她們》

《教宗的承繼》

最佳動畫片

《玩具總動員4》

《馴龍高手3》

《大冒險家》

《隻手探險》

《克勞斯:聖誕節的秘密》

最佳國際影片

《寄生上流》

《痛苦與榮耀》

《大地蜜語》

《悲慘世界》

《另類神父代理人》

最佳攝影

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《愛爾蘭人》

《小丑》

《燈塔》

最佳服裝設計

《她們》

《從前,有個好萊塢》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《愛爾蘭人》

最佳原創音樂

《1917》

《她們》

《星際大戰:天行者的崛起》

《婚姻故事》

《小丑》

最佳音效

《1917》

《星際大戰:天行者的崛起》

《小丑》

《賽道狂人》

《從前,有個好萊塢》

最佳混音

《賽道狂人》

《從前,有個好萊塢》

《1917》

《小丑》

《星際救援》

最佳剪輯

《賽道狂人》

《愛爾蘭人》

《小丑》

《寄生上流》

《兔嘲男孩》

最佳妝髮設計

《重磅腥聞》

《茱蒂》

《小丑》

《黑魔女2》

《1917》

最佳美術設計

《1917》

《愛爾蘭人》

《從前,有個好萊塢》

《寄生上流》

《兔嘲男孩》

最佳視覺效果

《復仇者聯盟:終局之戰》

《星際大戰:天行者的崛起》

《愛爾蘭人》

《獅子王》

《1917》

最佳紀錄片

《美國工廠》

《大地蜜語》

《民主的邊緣》

《親愛的莎瑪》

《The Cave》

最佳原創歌曲

〈into the Unknown〉《冰雪奇緣2》

〈I’m Gonna Love Me Again〉《火箭人》

〈Stand Up〉《Harriet》

〈I’m Standing With You〉 《Breakthrough》

〈I Can’t Let You Throw Yourself Away〉 《玩具總動員4》

最佳動畫短片

《Daughter》

《Hair Love》

《Kitbull》

《Memorable》

《Sister》

最佳紀錄短片

《In the Absence》

《Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl》

《Life Overtakes Me》

《St. Louis Superman》

《Walk Run Cha-Cha》

最佳實景短片

《Brotherhood》

《Nefta Football Club》

《The Neighbor’s Window》

《Saria》

《A Sister》

本文經作者授權轉載,原文刊載於此

