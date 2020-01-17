未曾經歷傘運的中學生，為何出席集會聲授戴耀廷？

適值戴耀廷上訴尚未結案，港大先成立委員會討論應否禠奪教職，學生、校友，教職員聯合舉辦集會反對。

現場有不少港大生承教於戴教授。李同學說自己正好在人大釋法DQ議員之際，親炙戴教授學習行政法和司法覆核，形容他教學生動且容易明白。

習同學說和江同學說，戴因公民抗命獲罪，不應牽連其教席存廢。他的罪名既不關乎個人誠信，也不涉及學術操守，其教學表現和學術能力皆獲肯定，找他開刀更像是殺一儆百，向其他教師施壓。近來受壓的學者決不止他，所有學者的學術自由都應該保衛。

Photo Credit: 蕭雲

筆者更好奇現場有為數不少的中學生，他們無一經歷過傘運。

一中二男生仍清楚記得五年前在電視上看到戴教授喊出「佔領中環，正式啟動」，該中學生全心聲援戴教授，語甚尊敬，但一些中學生就不太客氣。筆者問他們對戴有何印象，一男生搶答：「想做大台。」說罷似覺不太厚道：「依句都係刪咗去喇唔好出街。」另一男生立即補充：「戴教授對民主運動始終有好多貢獻。」筆者強調必定如實但技巧地覆述。

筆者追問他們為何參與集會。「我想要五大訴求」、「我想要香港獨立」。他們說其實比較肯定黃之鋒和梁天琦。

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男生解釋考試題目不時有「承上題」：「正因為佔中失敗，所以要繼續出嚟，先有可能成功。」

兩個男生都是初中生。

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