讀懂財報的四大報表，讓你了解想投資的公司到底有沒有賺錢

「什麼？看財報就是為了賺錢？聽起來還真是低俗⋯⋯」但這就好像大家來股票市場，也是希望能夠獲取收益是一樣的啊。「財報」，說穿了就是協助了解想投資的公司，到底是「賺錢」還是「賠錢」。如果買進賠錢的公司，大家認為這間公司，幫您賺錢的機會大嗎？

賠錢的公司，不是股票就不會上漲。但以艾蜜莉來說，因為我有不想賠錢的決心，所以一定要買進賺錢的公司，才會讓我抱得安心。

今天就跟大家一起來學習財務報表中的四大報表吧。

一、資產負債表：了解「企業體質」的報表

資產負債表最能直接判斷這家公司的體質是否健康。就像如果想要好好的工作、打拚實現理想，我們最需要的還是一個健康的身體；透過資產負債表，就是要讓我們確認這家公司的財務狀況，是不是都是借錢來經營，或者公司根本是空殼公司，產品根本都沒有賣出去？

資產負債表的基本架構，就是：

資產＝負債＋股東權益

這是恆等式，就是一定要一樣喔。

其中資產項目中記錄的是公司的現金、應收帳款與存貨、不動產廠房設備等等。以中華電（2412）的資產負債表為例：

資產（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

其中「現金」的科目，會希望越大越好，其他部分則是視不同情況來決定。

以「艾蜜莉漢堡店」舉例，漢堡店中的現金、製作漢堡的煎台、相關器具等，就會列在資產項目中。

再來是負債，公司經營不可能全部自有資金，所以部份向銀行借款是很合理的。只不過，如果借款的比重過高，可能會造成公司有還不出錢的壓力。

負債（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

所以必須注意，負債中屬於跟銀行借款金融負債（短期借款等）比較多，還是一般的營業負債（應付帳款等）。

如果應付帳款佔多數，那麼代表這間公司的負債只是延後付款給供應商，這是不用利息，而且又有資金活用的好債喔。

以艾蜜莉漢堡店來舉例，就是艾蜜莉開設漢堡店之前，跟銀行所借的貸款等。

最後是股東權益，這又稱為「淨值」。這部分就是股東的自有資金。

其中股本的項目因為台灣法定面額是一股10元，因此股本的金額，就是要「發行股數*10」才會是股本的金額。

股東權益（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

以艾蜜莉漢堡店來舉例，艾蜜莉漢堡店：股東5人，發行在外股數10萬股，每人2萬股。就是艾蜜莉開設漢堡店時，股東5人，發行在外股數10萬股，就會記載股本的項目中，乘上面額（10元）後，股本就是100萬元。

二、損益表：了解「企業獲利盈虧」的報表

損益表最後呈現出來的數字，就是大家常在新聞媒體所聽到的「EPS」（每股盈餘），表彰的就是公司的獲利能力。

所以如果整年的EPS是負的，那就表示公司辛苦地忙了一整年，結果繳出來的成績單，連一毛錢都沒賺到的意思（如果是認列虧損，則不在此限）

不過這牽涉到其他的判斷，簡單來說，如果想要長期投資，選擇的公司就至少不要虧錢。近10年中，最好有9年大於0。

其中最重要的數字，就是要關心「毛利」、「營業利益」、「稅後淨利」。之後的文章都會再做更細部的說明。

損益表（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

以艾蜜莉漢堡店來舉例，如果艾蜜莉想要調整漢堡店的獲利結構，就要看是要擴大營收、提高毛利、降低營業費用等等。透過損益表，就可以一目了然從何調整。

三、現金流量表：了解「企業是否真有現金流入」的報表

現金流量表是我認為篩選地雷股時，最最重要的報表。因為損益表與資產負債表為權責發生制，也就是發生應收應付的交易行為即可入帳，不需有實質的現金收入。

至於「現金流量表」則是採「收付實現制」，就是要有實際的現金收支才作帳。

損益表跟資產負債表只要有「交易行為」就可以入帳，也因此讓許多不法公司，可以操作假交易、假營收的空間。這也是為什麼很多公司，明明看損益表賺很多錢、EPS很高，卻突然變成地雷股的原因。

這時如果我們去看這些公司的現金流量表，就可以清楚發現，根本都沒有現金入帳，代表這種公司的營收都是假的。也因此，現金流量表被市場給予「財務照妖鏡」的美名。

現金流量表之營業現金流（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

在後續的現金流量表篇會做更詳細的介紹。不過從這裡可以確定，中華電的交易確實是有收到現金的。

以艾蜜莉漢堡店來舉例，就是艾蜜莉買賣漢堡的成本與賣出後，與營業相關的現金收支記錄。

四、股東權益變動表：了解「股東權益細項」的報表

一般的財報書籍，多半都只介紹前面三大報表，身為這個「隱＋1」的權益變動表比較少人提及。

為什麼比較少人提起，其實從名稱就可以大概知道，權益變動表其實是在資產負債表中的股東權益表延伸。主要就是幫助投資人更深入的了解，股本、資本公積、保留盈餘的細項變化，其他也有匯兌收益的變化、備供出售未實現損益等更仔細的項目。

權益變動表（資料來源-中華電 資產負債表 106.Q3）

以艾蜜莉漢堡店來舉例，如果今天有引進新的股東，就會在股本的項目有仔細的說明，或有因盈虧而造成保留盈餘的增減等等。

結論

今天透過簡單的說明四大報表的差別之後，接下來，艾蜜莉會帶著大家一步一步的詳細了解，各報表之間的注意事項。

也希望透過故事說明的方式，讓各位大大可以不要看到財報上面的數字就頭暈目眩。其實只要掌握其中的重要科目、了解影響的因果後，要透過「財報」來幫我們「賺錢」，就不會太困難了喔。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航