新加坡智庫最新調查：中國影響力讓東南亞鄰國不安

最新公佈的一項調查顯示，中國日益增長的影響力讓東南亞地區國家感到不安，越南和菲律賓的民眾對中國尤其不信任。

這是新加坡尤索夫伊薩克東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）1月15日公佈的東南亞狀況（State of Southeast Asia）年度調查的結論。接受調查的1300多人主要是東南亞國家的公職人員、智庫學者和其他專業人士。

調查發現，將近80%的受訪者認為，中國是當地最具影響力的經濟大國，人數比2019年的73%有所增加；大約52%的受訪者認為中國是地區最重要的政治和戰略大國，比例比2019年的45%也有增加；認為美國是東南亞地區最重要的政治大國的比例從2019年的31%降到今年的27%，認為美國是當地最有影響力的經濟大國的比例與2019年相同，依然是8%；超過75%的受訪者表示，特朗普總統執政時期，美國與東南亞地區的接觸與奧巴馬執政時期相比有所下降。

Photo Credit：Asean Studies Centre

儘管中國的地區影響力有所升高，但60%的受訪者表示對中國不信任，比例比2019年的52%有所上升；有將近40%的受訪者認為中國「是個修正主義大國，意在將東南亞納入其勢力範圍」。在既認為中國是最有影響力的經濟大國，又認為中國是最重要的政治和戰略大國的人當中，絕大多數表示對中國日益升高的影響力感到擔憂。與中國在南中國海存在嚴重主權爭端的越南和菲律賓的受訪者對中國表示不信任的比例顯著高於其他東南亞國家的受訪者。

調查發現，受訪者同時對中國在新疆地區虐待穆斯林民眾以及處理香港民主抗議等問題表示擔憂。

新加坡尤索夫伊薩克東南亞問題研究所東盟研究中心負責人鄧秀岷（Tang Siew Mun）就此評價說，「對中國實際而且依然持續增長的影響力造成的地區擔憂主要源於中國如何利用其巨大影響力存在不確定性」。他認為「中國在南中國海問題上的咄咄逼人，以及北京方面將貿易議題武器化的傾向，就足以讓更多的人擔心中國的崛起​​可能不像所宣稱的那樣和平」。

5G選擇

針對國際社會普遍關心的5G網絡選擇問題，有將近40%的受訪者認為，他們寧願選擇韓國的三星作為5G移動網絡的供應商；選擇華為等中國公司的受訪者要低於三星，但高於歐洲或美國的供應商。老撾、柬埔寨和馬來西亞的多數受訪者表示，他們寧願選擇中國的公司。

本文經美國之音授權刊登，原文請見 最新調查：中國影響力讓東南亞鄰國不安

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜