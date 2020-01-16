澳洲下雨了！澆熄32處森林大火，但可能造成其他「災害」

澳洲野火延燒災情慘重，不過遭叢林野火蹂躪的澳洲東部部分地區包括雪梨、墨爾本與布里斯班等地都天降甘霖，傾盆大雨已經幫忙澆熄新南威爾斯州的32處叢林大火，16日（週四）早晨大火的數量，已經從120處減少到88處，火勢稍微獲得紓緩。不過氣象專家也警告，短暫且密集的大雨可能引發暴洪。

（中央社）就持續時間和密集度而言，對澳洲來說都是前所未見的這場大火，至今已奪走28條人命，也讓估計十億隻動物喪命。持續的炎熱天氣加上受災地區非常罕見的些微小雨，加劇了大火危機。

災情最慘重的新南威爾斯州當地氣象局報告，當地部分火場今天清晨降下「相當的雨量」。該州鄉村消防局（Rural Fire Service）在社群媒體上寫道：「新南威爾斯州各地一些正在打火的消防員可以喘息一下了。」貼文還附上燃燒的森林降下大雨的影片，「雖然這場雨不會撲滅所有大火，不過對於控制火勢絕對大有幫助。」

野火產生的煙霧13日到昨天也籠罩南部城市墨爾本，干擾下週澳洲網球公開賽的準備作業。不過昨天晚間的雷雨將這股煙霧洗滌而去，水氣接著東移，朝南部維多利亞州的火場而去。明天和週末預計也會降下更多雨水，若預測準確，會是去年9月野火危機爆發以來持續最久的濕漉天氣。

密集雷雨也可能帶來其他災害

不過根據《路透社》報導，官員警告，短暫且密集的雷雨可能會導致暴洪，閃電也存在引燃新火場的風險。

《中國時報》報導，低氣壓帶來的暴風雨，仍有可能讓野火死灰復燃，例如位於維多利亞的大奧德威爾國家公園（Great Otway National Park）15日因閃電而重新著火。澳洲氣象局資深氣象專家表示，「暴風雨如同雙面刃，它可能帶來豐沛雨量，也可能導致土石流」。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）資深氣象專家菲力普斯（Jake Phillips）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）電台：

「接下來至少4、5天都是不穩定的天氣型態。部分地區降雨可能有幫助，其他地區雨量可能只有1、2毫米。這樣的天氣是存在風險的，不盡然是好事一樁，尤其如果雨下得很快。我們真正需要的是穩定的大雨。」

It's finally raining in Australia ?❤??



"Downpours have already helped to extinguish 32 bushfires..number of blazes fell from 120 to 88..It means the end may be in sight for exhausted firefighters who have battled deadly fires for more than 3 months."



pic.twitter.com/vLdJAwIuPv — StanceGrounded (@_SJPeace_) January 15, 2020

《轉角國際》報導，「雨下太小不行，下太大也要命。」新南威爾斯州的州立消防救難總署表示，降雨如果低於25mm，只會造成泥濘濕滑、影響重機具救災；但像現在的80~100mm，在被燒光植被的災後火場，不僅可能造成洪水、土石流，林地燒成的灰燼也可能被大雨衝進自然水系，小則污染水資源、影響民眾的飲用水衛生；大則可能巨幅降低水系的含氧量與酸鹼值，嚴重破壞河川溪流的自然生態。

像是新南威爾斯州沿海的麥克利河（Macleay River），目前就出現流域水生動植物大規模暴斃的通報；而供應雪梨都會區的幾個大型水庫，亦緊急架設攔截浮網、試圖阻擋沖瀉而下的火場泥灰，影響都會區百萬人的民生用水。

「我們當然很擔心下雨雙面刃的衝擊災情。」新南威爾斯州鄉郊消防局局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）對《ABC》廣播電台表示：「但比起這些，能天降甘霖滅掉這場惡火，對於前線的我們就已經是謝天謝地了。」

《聯合報》報導，根據環境組織說法，澳洲野火可能已導致約10億隻動物死亡，迫使許多物種瀕臨滅絕。儘管澳洲東部大部分地區16日出現暴風雨，當地得以喘息，但氣象預報顯示，澳洲稍後將恢復高溫乾燥的天氣型態。

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核稿編輯：羊正鈺