澳洲下雨了！澆熄32處森林大火，但可能造成其他「災害」
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林地燒成的灰燼也可能被大雨衝進自然水系，小則污染水資源、影響民眾的飲用水衛生；大則可能巨幅降低水系的含氧量與酸鹼值，嚴重破壞河川溪流的自然生態。
澳洲野火延燒災情慘重，不過遭叢林野火蹂躪的澳洲東部部分地區包括雪梨、墨爾本與布里斯班等地都天降甘霖，傾盆大雨已經幫忙澆熄新南威爾斯州的32處叢林大火，16日（週四）早晨大火的數量，已經從120處減少到88處，火勢稍微獲得紓緩。不過氣象專家也警告，短暫且密集的大雨可能引發暴洪。
（中央社）就持續時間和密集度而言，對澳洲來說都是前所未見的這場大火，至今已奪走28條人命，也讓估計十億隻動物喪命。持續的炎熱天氣加上受災地區非常罕見的些微小雨，加劇了大火危機。
災情最慘重的新南威爾斯州當地氣象局報告，當地部分火場今天清晨降下「相當的雨量」。該州鄉村消防局（Rural Fire Service）在社群媒體上寫道：「新南威爾斯州各地一些正在打火的消防員可以喘息一下了。」貼文還附上燃燒的森林降下大雨的影片，「雖然這場雨不會撲滅所有大火，不過對於控制火勢絕對大有幫助。」
野火產生的煙霧13日到昨天也籠罩南部城市墨爾本，干擾下週澳洲網球公開賽的準備作業。不過昨天晚間的雷雨將這股煙霧洗滌而去，水氣接著東移，朝南部維多利亞州的火場而去。明天和週末預計也會降下更多雨水，若預測準確，會是去年9月野火危機爆發以來持續最久的濕漉天氣。
《中國時報》報導，澳洲氣象局預估自16日至18日之間，在新南威爾斯州東部可望有30至80mm的降雨量，而澳大利亞首都特區與農作物早已飽受3年乾旱之苦的新南威爾斯州西部，也預測將有20mm至40mm的雨量；澳洲墨爾本南部地區也測量到半小時內下了77mm雨量，為近期一個月內的雨量。這些好消息讓與惡火交戰3個月之久、早已精疲力盡的消防員可稍作喘息，替盡快撲滅野火添加一絲希望。
密集雷雨也可能帶來其他災害
不過根據《路透社》報導，官員警告，短暫且密集的雷雨可能會導致暴洪，閃電也存在引燃新火場的風險。
《中國時報》報導，低氣壓帶來的暴風雨，仍有可能讓野火死灰復燃，例如位於維多利亞的大奧德威爾國家公園（Great Otway National Park）15日因閃電而重新著火。澳洲氣象局資深氣象專家表示，「暴風雨如同雙面刃，它可能帶來豐沛雨量，也可能導致土石流」。
澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）資深氣象專家菲力普斯（Jake Phillips）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）電台：
「接下來至少4、5天都是不穩定的天氣型態。部分地區降雨可能有幫助，其他地區雨量可能只有1、2毫米。這樣的天氣是存在風險的，不盡然是好事一樁，尤其如果雨下得很快。我們真正需要的是穩定的大雨。」
《轉角國際》報導，「雨下太小不行，下太大也要命。」新南威爾斯州的州立消防救難總署表示，降雨如果低於25mm，只會造成泥濘濕滑、影響重機具救災；但像現在的80~100mm，在被燒光植被的災後火場，不僅可能造成洪水、土石流，林地燒成的灰燼也可能被大雨衝進自然水系，小則污染水資源、影響民眾的飲用水衛生；大則可能巨幅降低水系的含氧量與酸鹼值，嚴重破壞河川溪流的自然生態。
像是新南威爾斯州沿海的麥克利河（Macleay River），目前就出現流域水生動植物大規模暴斃的通報；而供應雪梨都會區的幾個大型水庫，亦緊急架設攔截浮網、試圖阻擋沖瀉而下的火場泥灰，影響都會區百萬人的民生用水。
「我們當然很擔心下雨雙面刃的衝擊災情。」新南威爾斯州鄉郊消防局局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）對《ABC》廣播電台表示：「但比起這些，能天降甘霖滅掉這場惡火，對於前線的我們就已經是謝天謝地了。」
《聯合報》報導，根據環境組織說法，澳洲野火可能已導致約10億隻動物死亡，迫使許多物種瀕臨滅絕。儘管澳洲東部大部分地區16日出現暴風雨，當地得以喘息，但氣象預報顯示，澳洲稍後將恢復高溫乾燥的天氣型態。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 澳洲東部大雨紓緩火情 卻恐引發暴洪危機[影]（中央社）
- 鏡頭背後／終於下雨了！澳洲失控野火的「救災暴雨」雙面刃（轉角國際）
- 澳洲下雨囉！澆熄32處野火 墨爾本狂降1個月雨量（新頭殼）
- 久逢甘霖！澳洲多處降雨滅野火 官方仍皺眉（中國時報）
- 澳洲及時雨來了！32處野火被澆熄，墨爾本半小時狂降1個月雨量（聯合報）
核稿編輯：羊正鈺