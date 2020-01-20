角膜炎潛在患者——那些隱形眼鏡戴8小時以上的人，魔鬼藏在鏡片材質

人類的眼睛就像照相機，而在眼球最前端、擔任相機鏡頭角色的，就是「角膜」。由於角膜本身需靠著直接與空氣接觸來獲得氧氣，如果太長期／長時間配戴材質不適當的隱形眼鏡，角膜容易缺氧，其邊緣便會長出新生的血管，使眼球看起來佈滿血絲。

因此，維持足夠氧氣絕對是正確配戴隱形眼鏡的首要步驟。

若角膜長時間缺氧，不僅會導致血管增生、內皮細胞受損，更有可能增加細菌黏附風險，造成角膜發炎。角膜炎對視力的影響非同小可，萬一不慎感染，眼睛會疼痛發紅，甚至畏光、流眼淚、視力模糊；嚴重者甚至須進一步藉由角膜手術來改善。

因此，正確配戴隱形眼鏡、優先挑選高透氧材質的隱形眼鏡，讓角膜擁有好的呼吸空間，是維持眼睛健康的至要關鍵。

選錯隱形眼鏡，恐減少角膜壽命、影響視力

根據Pollster線上市調的統計資料，隱形眼鏡的使用者平均配戴9.6年；而有超過6成的使用者，一天配戴隱形眼鏡的時間達8小時以上。如此長期、長時間配戴隱形眼鏡的習慣，若沒有選擇合適的隱形眼鏡材質來輔助，很容易使眼睛「窒息」發紅，進而引發角膜炎等病症，並影響視力。

Photo Credit：TNL Brand Studio

值得注意的是，雖然隱形眼鏡材質與眼睛健康息息相關，卻仍有36.2%的使用者不知道自己的配戴材質為何，使眼球籠罩在未知的健康風險中。

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且根據資料顯示，目前大多數消費者仍是以「配戴的感覺」作為選擇隱形眼鏡的指標。那麼，到底該如何滿足多數使用者的長時間配戴需求，並且兼顧舒適度？這終究要從隱形眼鏡的「材質」說起。

隱形眼鏡大躍進，透氧、保水、舒適、清晰度皆提升

隨著科技技術進步，隱形眼鏡的品質有很大的提升。挑選隱形眼鏡時，首先應關注四個指標，分別是：透氧值、含水量、模數、材質。其中，「材質」是最能夠直接影響其他三個指標的關鍵因素。

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所謂的透氧值，顧名思義就是透氣的指標；基本上透氧值35以上即可滿足短暫的日戴需求（若配戴超過8小時則需要透氧值更高的隱形眼鏡）。而含水量的數值愈高，就表示愈能鎖住眼內的水分，讓眼睛保持濕潤；只是當鎖水力愈高，透氧值也愈低，以防眼球水份被蒸發。模數則是指「彈性模數」，其數值愈低，愈柔軟好配戴。

以台灣市場最常見的兩種材質——「水膠、矽水膠」來看，水膠鏡片較為柔軟，但透氧值較低。以單日超過8小時的配戴需求來說，至少要透氧值大於87的鏡片；而矽水膠鏡片的透氧值至多可高達160，比一般透氧值20～30的水膠鏡片要高上許多。

對於大多數隱形眼鏡使用者來說，在長期／長時間的配戴需求下，高透氧的矽水膠鏡片會是對眼睛較好的選擇。目前最新一代的矽水膠鏡片技術，已經可以讓使用者長時間地舒服配戴。這也是為什麼，在技術的推陳出新下，目前先進國家隱形眼鏡的配戴趨勢以「矽水膠材質」為主。

影片來源：理科太太YouTube頻道

諮詢專業驗光師，到店驗光試戴有保障

有趣的是，許多人購買隱形眼鏡時不像配傳統眼鏡那樣嚴謹，多憑「感覺」信手拈來，等於任由活生生、血淋淋的肉眼去實驗各種隱形眼鏡。

這樣的現象可不是胡說，根據調查發現，近3成（28.7%）受訪者並不知道首次配戴隱形眼鏡需要先由眼科醫師或驗光師進行「驗配」，甚至有38.6%的受訪者表示，目前配戴的隱形眼鏡度數是以過往的眼鏡度數推估而來，顯然正確的驗配觀念仍有待宣導。

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事實上，第一次配戴隱形眼鏡，都需要經過專業驗光師驗配，且最好到店內試戴。在驗光師的協助下，不僅可以擁有最符合度數需求的隱形眼鏡，也能確切配合使用習慣，購買到最合適的鏡片材質。

特別注意的是，隱形眼鏡度數並非固定不變，因此定期驗光、調整度數，是不可忽略的保健工作。而為了避免隱形眼鏡造成乾澀、眼紅等不舒服症狀，甚至引發角膜炎等病症，選擇透氧率高的矽水膠隱形眼鏡，才是愛護雙眼的聰明選擇。