《這樣開始也不錯，擺脫束縛的一年》：一個東西如果你不需要或不去用，就該把它丟掉

文：葛瑞琴．魯賓

清理雜物是項嚴峻的挑戰。為什麼？其中一個原因是，我們在這個過程裡需要費盡心力琢磨，選擇哪些該保留，哪些該捨棄，以及為什麼。

想要決斷取捨，通常就必須面對當初堆積那些雜物的原因。以下這些說辭，聽起來是不是很熟悉？

這個東西很實用，我總有一天會讓它派上用場。

我可以把它修好或改造。

人生苦短，不該把時間花在處理這個東西上。

這東西是禮物，我必須好好收藏，以示對送禮人的尊重。

這東西還沒有用完。

等一下，這東西有一天會成為收藏家的目標！

我小時候從不曾擁有這個，所以我成為大人後可以擁有它。

我留的東西愈多，將來留給家人的東西也會愈多。

這東西讓我想起某個我愛的人。

如果我現在處理這件事（鋪床或洗碗盤），明天還是得從頭來過，全部再做一遍。

將這些東西擺在身邊，我會比較有創意。

除非我身邊每個人都同意該怎麼處理這東西，否則我不能處理它。

有一天，也許我會需要它。

我沒有空間能妥善收藏這東西。

等我有時間了，我可以用這東西執行一項絕佳的計畫。

逐項清點自己的東西會挑起我的情感，現在的我還無力招架。

我認識的每個人都有這東西，所以我也應該有一個。

我沒時間或精力去決定該怎麼處理這東西。

要是我把它丟了，而且把其他東西也丟了，我的家或辦公室將會死氣沉沉、空洞貧乏。

這東西已經跟了我這麼久，我沒辦法現在把它丟掉。

我忘記居然有這東西！我甚至沒發現它在那裡。

如果我把這東西丟掉，它會感到孤單寂寞或被遺棄。

等我讓自己的生活改頭換面後，一定會用到這個東西。我會養一隻小狗。我會減掉三十磅。我會組個樂團。

我不知道該把這東西放在哪裡，所以就把它放在──這裡。

我必須把它放在看得到的地方，這樣才會記得要處理它。

「做決定」這件事既耗神又費力；然而，要建構起外在秩序，關鍵的第一步就是決定什麼該留，什麼該丟。

一旦要管理的雜物變少了，創造外在秩序也會變得輕鬆許多，光是這點就值得我們花心力把東西盤點、挑揀一遍。同時請務必切記，外在秩序不全然關乎擁有更少或更多，重點在於對我們擁有的一切保持渴望。

做選擇。為自己做好準備。清理雜物會讓人筋疲力竭，因為我們必須做選擇，而它確實是個難題。做選擇不僅需要IQ，也需要EQ。

因此，清理雜物這件事（就像人生所有其他事），在你充分休息、沒有飢餓感、不匆忙，以及必要時用大量咖啡來提神，將會比較容易進行。

在進行重大清理工作時，你或許需要找個同伴幫忙做決定，並且處理分類、搬移、打包、丟棄等粗重工作。

此外，工欲善其事，必先利其器。諸如密封袋、垃圾袋、標籤、儲存與回收籃、塑膠手套、清潔用品、梯子、手電筒、奇異筆、剪刀、箱子、封箱膠帶、裁箱刀片、分類檔案夾、紙、筆等，都要隨時備用。

面對雜物堆，思考三大問題。

在決定東西的命運時，請詢問自己以下問題：

我需要它嗎？

我喜歡它嗎？

我會用它嗎？

有時候，你就是會用某些不喜歡的東西；有些東西，即使5年只會用到一次，你還是需要它。又或者你喜歡某個東西，但從來不用它。沒關係，因為不用的東西並不代表它沒用。

但是，一個東西，如果你不需要、不喜歡或不去用，或許就該把它丟掉。

對於任何通過上述測試的物品，請再問自己一個問題：我要把它放在哪裡？

每個物品都要有明確的歸宿。

絕對不要用「雜項」歸納任何東西。

分類不要使用「雜項」或任何同義詞。

某次我開了一個名叫「常用實用文件」（Active Useful Documents）的資料夾，然後再也沒點進去看一眼。

找出你的受益人。對於不需要的東西，如果我們可以想到能因它受惠的人，將會更容易割捨。因此，發掘那些會感激你捐獻這些東西的人或組織。

我發現只要找出這些捐贈對象，會讓清理雜物容易得多：

接收玩具的組織

接收書本的組織

接收衣物的組織

接收任何未開封食品的愛心廚房

能安全棄置未使用處方藥物的藥局

需要兒童家具的新家庭

喜愛娃娃和填充動物玩偶的孩子

我們家有一大堆已不再使用的桌遊和猜謎遊戲。我想到可以詢問我女兒的夏令營，是否會想要這些東西。結果夏令營主任很高興的收下，將它們用於雨天時的活動，而我也為這些東西還能物盡其用感到欣慰。

迅速把東西捐出去。若我們無法善用自己擁有的東西，就是把它們交給受惠者的時候了。

然而，要捐贈的物資可能會迅速累積，變成雜亂的另一種根源。請建立一套做法，不要等到地老天荒才把東西送出家門；如果你動作不快一點，那些箱子和袋子可能會在暫時安置的地方生根，一待就是好幾個月。

書籍介紹

《這樣開始也不錯，擺脫束縛的一年》，親子天下(教)出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：葛瑞琴．魯賓

譯者：周宜芳

繪者：三人制創

誰不想掌控自己的人生呢？生命中有太多事情不是我們能掌控的，但是生活可以。如果能掌控好生活裡的東西，通常會讓你覺得比較能掌握自己的人生。

這不是自我安慰，而是對自己的信心，就從打理雜物開始吧。放眼望去，覺得阿雜的東西就丟棄吧，擺脫不用、不需要、不喜歡、不能用、不搭調或不適合的物品，不只為生活騰出空間，更能釋放情緒，把空間留給真正珍視的東西，無論是實體或是心靈的。

開始整理的最佳時間，永遠是現在。

Photo Credit: 親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航