歐洲人如何讓環團與電網公司「一邊吵架一邊對話」？

環境資訊中心記者 陳文姿 德國報導

在歐洲邁向2050年零碳排的路上，為了將再生能源輸送到需要的地區，電網的角色日趨重要。不過，反對輸電網的建設的聲浪高漲，除了民眾不喜歡住家附近有電網，也有環境上的考量。如何在發展再生能源跟電網間找到一個平衡？如果輸電公司（TSO）和環境氣候陣營雙方能坐下來「好好對談」，會不會產出更符合環保概念的電網？

理論上，大家都同意這一點，但真正做到的，歐洲也僅有「再生能源電網倡議」RGI（Renewable Grid Initiative）一家。

再生能源倡議RGI會員來自電網與環境氣候組織兩大陣營 | 資料來源：RGI2019簡報

兩大陣營、22個會員的合作與監督，確保再生能源往前進

少有組織的會員會像RGI一樣，呈現兩大陣營壁壘分明的狀況。一邊是赫赫有名的國際級與深耕地方的環保組織，包括世界自然基金會（WWF）、歐洲鳥盟（BirdLife Europe）、歐洲氣候行動網絡（Climate Action Network - CAN Europe）、歐洲環保政策智庫「運輸與環境」（T&E）、國際智庫德國看守（Germanwatch）、愛爾蘭地球之友、德國自然保育聯盟NABU（Germany）、荷蘭自然與環境（Natuur&Milieu）、英國皇家保護鳥類學會（RSPB）等。

另一陣營則是歐洲各國的輸電公司，包括比利時的Elia，德國三大輸電商（Amprion, 50Hertz and TenneT），法國的RTE、義大利的Terna、荷蘭的TenneT、西班牙的REE等。

高壓電網的建設對於歐洲再生能源配比提高佔有一席之地 | 攝影：陳文姿

RGI執行長巴塔里尼（Antonella Battaglini）在2009年創辦RGI，但外界多不看好兩大陣營真能坐下來談。如今，RGI已經從2009年的四個創會會員，擴展到22個會員，除了西歐、南歐等國，更擴及東歐的克羅埃西亞。

RGI能跌破眾人眼鏡，原因是雙方有共同的目的。RGI環境經理卡耶（Andrew Carryer）解釋，從歐盟減碳的高度來說，環境組織其實了解輸電網建設對再生能源發展的重要性，他們希望電網建設對環境的衝擊能降到最低。對電網公司而言，反對電網建設的聲浪很高，他們也了解到缺乏透明度與公眾溝通，只會讓建置時程一延再延，達不到想要的結果。

環境團體擁有自然保護的理念與專業、社區參與的資源；電網業者則掌握了規劃技術，雙方的合作讓電網朝向正面發展，但中間難免有火花。

2019年RGI與德國清潔能源通訊社（Clean Energy Wire，CLEW）合辦國際能源記者的歐洲電網建設實地參訪與研討活動 | 攝影：陳文姿

卡耶解釋，並不是電網公司決定該怎麼建，環境組織就會同意。相反的，電網公司從規劃階段就要把計畫攤開來談。如果只是一意孤行的話，最後還是會引發強力反彈。

反對中找解答、分歧間找共識：環境友善、公眾參與、透明

RGI認為，電網的建設必須建立在資訊透明度、環境友善、公眾參與等面向上。2011年，RGI邀請29個環境組織與電網公司共同簽下「歐洲電網宣言」（European Grid Declaration）第一部分「電網與自然保護」，隔年公布第二部分「透明度與公眾參與」。2019年新增「海洋電網宣言」（Marine Grid Declaration）以因應日趨廣泛的跨海電網建設。

除了政策倡議，RGI也試圖走向更務實的在地計畫。例如與德國自然保育聯盟（NABU）合作的高壓電網鳥類死亡調查系統。當公民發現高壓線兩旁有鳥類屍體時可以上網呈報。藉著數據，雙方的對話更為聚焦，輸電公司也可在電網規劃加入應對方案，或避開死傷嚴重的區域。

為減少對景觀以及對環境的傷害，歐洲許多電網建設走向地下化。圖為德國與比利時跨國電網的建設 | 攝影：陳文姿

另一個會員德國看守則針對社群反對電網建設的理由加以分析。除了不希望電網在我家附近（鄰避效應）及反對能源轉型二大族群，另有一群支持能源轉型的人，他們認為電網建設是為燃煤、核能等集中式能源服務，以再生能源分散式的特性並不需要這麼多電網。

針對後者，德國看守協會電網與低碳政策顧問法蘭克（David Frank）指出，分散式再生能源的成效可能被高估了。再生能源發電受天氣影響，有時過多有時不足，加上有些地區沒有發展再生能源的條件，電網有時仍是必要的。

電網傳輸不挑電力類別，以促進「再生能源電網」為名的RGI如何確保電網建設是為再生能源，而非為其他能源？卡耶解釋，如果是在大量興建燃煤電廠的地區，例如中國，確實無法區分電網電力。但西歐僅極少數國家有增建核電的計畫，許多輸電線路明顯是為再生能源而建。假使有RGI的電網公司想趁機連接新核電廠，第一關就要面對環境保護團體會員們的嚴厲挑戰。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航