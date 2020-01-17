與其妖魔化韓粉父母，不如打造「修復式正義」社會安全網

文：吳馨恩

總統大選過後，許多年輕人在網路上寫出自己遭受韓粉父母傷害的經歷，特別是臉書社團「韓粉父母無助會」中，充滿著許多這樣的故事，從言語、精神到肢體的暴力行為，以及經濟控制或趕出家門等。台大社會學系副教授、民進黨不分區準立委范雲便表示，這些已經構成「家庭暴力、精神暴力、家庭衝突」，將會與社福團體合作協助這些年輕人，我認為這是很值得肯定的事情。

身為家庭暴力倖存者，這些遭遇都讓我們感同身受，但目前部分人士大肆撻伐韓粉父母的現象，讓我不禁想問的是：為什麼「韓粉父母」會被特別放大，難道基於其她政治立場、宗教信仰、價值觀導致的家庭傷害事件有比較少見嗎？這樣的做法真的能幫助到這些年輕人嗎？

確實，韓粉有著非比尋常的政治狂熱，這導致了韓粉父母施暴變成一種廣泛、集體的社會問題，不過社會安全網早就破洞了，並非韓粉家庭的獨有問題。我們可以試著想想，他們與蔡英文支持者一樣有著急切的「亡國感」（只是對「國」的認同顯然有些落差），以及對經濟發展、社會變遷的高度不安全感，並且存在強烈對菁英主義長期壟斷政治的失落感。

如同古典社會學家涂爾幹在《宗教生活的基本形式》中提出的「集體歡騰」理論，韓粉透過彼此在挺韓意志上的連結，形成一種集體性共在，挺韓就是他們的心靈支持甚或救贖，甚至不少人不惜傾家蕩產捐款支持或下注賭博，因此韓國瑜敗選對他們來說，確實是難以承受的精神衝擊，就像虔誠的宗教信仰遭到直接毀滅造成的心靈崩壞。當然，這些並不足以合理化或要求兒女原諒某些韓粉父母的行徑，只是能幫助我們試圖去理解他們而已。

第一線處理家暴問題的婦女團體逐漸學習到，把家暴者妖魔化無助於解決家暴問題，不僅家暴者也是需要幫助的對象，甚至許多家暴案件並沒有明確的「加害／受害」關係，往往是一整個家庭的悲劇。可能是經濟壓力使然，或者是對孩子身心障礙、身心症、性傾向或性別認同的不理解或無助，這些都需要更多的支持系統來解決。

我並不是在說傷害不存在或可以互相扯平，也不是說沒有掌握較多資源與權力的一方，諸如父母、公婆或丈夫等，但這些傷害無法透過單純的報復懲處來處理。過往的經驗也告訴我們，一旦拉高了衝突的層級，比如進入訴訟或強制安置等，被撕裂的關係很可能再也無法縫合。那麼，韓粉父母與兒女間的衝突，及其背後象徵的世代、國族對立的龐大脈絡，難道又是能透過把韓粉父母抓出來撻伐得以解決的嗎？

我認為事情並非如此，這也很可能不是部分韓粉父母的兒女們所希冀的處理方式，而那個「完美」的處理方式可能並不存在，仍需要我們一起多思考行動。

縱使我也未滿二十五歲，但我很幸運地有支持系統與學習機會去深入瞭解這個議題，因此我並不會去要求其她十幾、二十幾歲的年輕人去同理他們的韓粉父母，因為人在受創的狀態下往往難以甚或無法同理她人。更何況，不被同理承接的人是幾乎不可能去同理承接她人，尤其是他們的施暴者。不少受韓粉父母傷害的年輕人，即使在這些家庭衝突及暴力事件中，並不是沒有為了自保或反擊而施暴，但往往更傾向踩穩受害者的位置，撕心裂肺地吶喊出：「我才是受害者！」來武裝保護自己。

然而，在這種艱困的時候，身為旁人的我們該做的，也許不是跟著撻伐韓粉父母以激化對立，我們可以譴責行為本身沒問題，但更重要的是，試圖給予這些年輕人情感支持與資源協助，也不急著要求他們對韓粉父母有多少同理或反思，盼望可能有準備好開啟對話、互相理解與修復關係的那一天，這很可能是遙遙無期的，甚至永遠也不會有這一天的到來，因此也要協助他們做好離開不健康家庭關係的各種準備。

或許說到這裡，會有不少人覺得我鄉愿，也可能是我個人過往經驗的投射，不想看到現在過於激化對立的狀態，擔憂會再延伸出更多的悲劇，但比起去妖魔化這些韓粉父母，我們確實可以想像建立一個非以報復懲處為手段，一個「修復式正義」的社會安全網，從處理「社會衝突」、「人際關係間的衝突」的角度去解決，以修復「社會關係」為出發點，來去接住這些被韓粉父母傷害的年輕人，以及其她在家庭關係中受到傷害的人們。

這需要我們所有人一起努力，而且將會是很長的一段路，我會想告訴願意這麼做的人，你們並不是隻身一人，即使這句話像是毫無意義的心靈雞湯，我仍願意與你們同在。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航